La microbiota intestinal interviene en el crecimiento y el metabolismo infantil

Buenos Aires, 24 de junio de 2025 – En el marco del Día de la Microbiota, desde PROFENI (Profesionales Expertos en Nutrición Infantil) destacan el rol fundamental que cumplen los microorganismos que habitan el intestino humano no solo en la digestión y la inmunidad, sino también en el desarrollo y la salud metabólica desde edades tempranas. Expertos en el tema sostuvieron que “prestar atención a la ‘modulación’ de la microbiota desde la infancia puede ser una estrategia poderosa para promover un crecimiento saludable y prevenir enfermedades”. Uno de los conceptos más prometedores en este campo es el del ‘microbioma ahorrador’, una hipótesis que sugiere que ciertas configuraciones microbianas podrían haber ofrecido ventajas evolutivas en contextos de escasez alimentaria al favorecer una mayor absorción y almacenamiento de energía. No obstante, en el entorno actual, con acceso constante a alimentos ricos en nutrientes críticos como azúcares, grasas saturadas y sodio, esta misma eficiencia contribuye a la aparición temprana de obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión y otras alteraciones metabólicas. Estudios en poblaciones con estilos de vida tradicionales1 y personas sanas2 han demostrado que intervenciones en la composición de la microbiota intestinal puede contribuir a modular la forma en que nuestro cuerpo metaboliza la energía, pudiendo ser un factor más en el desarrollo, por ejemplo, de sobrepeso y obesidad. Además, estas investigaciones indican que las diferencias individuales en la composición de la microbiota podrían ser parte de la explicación de por qué algunas personas desarrollan problemas metabólicos mientras que otras, en condiciones similares, no lo hacen. “Cada vez sabemos más. Me parece apasionante lo que sucede en nuestro organismo a partir de la interacción con este órgano vivo y dinámico que es el conjunto de microbios alojados en nuestro intestino. Entendemos que podría ponerse a trabajar por nosotros en escasez de alimentos, pero también actuar en nuestra contra si ve que no estamos cuidando lo que comemos. Más que nunca, debemos ser conscientes del impacto que lo que hacemos o dejamos de hacer por nuestra microbiota tiene en nuestro organismo” , explicó Gabriel Vinderola, Doctor en Química, investigador del CONICET en el Instituto de Lactología Industrial (INLAIN, CONICET–UNL), docente de la Universidad Nacional del Litoral e integrante de PROFENI. Estas trayectorias de salud o enfermedad comienzan a definirse desde edades tempranas. La infancia es una etapa crítica para la conformación del ecosistema intestinal, que se desarrolla progresivamente a partir del nacimiento y sobre el que puede intervenirse favorablemente durante toda la vida. “Seguramente sea más lo que desconocemos todavía que lo que sí sabemos, pero ya hemos aprendido que existen determinadas medidas concretas que impactan profundamente en la microbiota y que pueden contribuir a proteger la salud futura”, explicó el Dr. Omar Tabacco, integrante de PROFENI y expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Entre esas medidas, se destacan: – Favorecer el parto vaginal cuando sea posible, ya que permite la transmisión de bacterias beneficiosas de la madre al bebé. – Fomentar la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y continuarla junto con otros alimentos hasta al menos los dos años. – Evitar el uso innecesario de antibióticos, sobre todo en los primeros años de vida, ya que pueden alterar significativamente la diversidad microbiana. – Promover una alimentación rica en fibra desde la introducción de sólidos, incorporando frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos (estos últimos según edad y forma segura de consumo). – Ofrecer yogur, como alimentos fermentados apropiado para la edad, idealmente con aporte adicional de probióticos beneficiosos. Además de ser rico en calcio, vitamina D, proteínas y otros micronutrientes, como alimento vivo -rico en bacterias beneficiosas- interviene modulando favorablemente la microbiota. – Reducir el consumo de alimentos de escaso valor nutricional. – Fomentar el juego al aire libre y el contacto con la naturaleza, que expone a los niños a una mayor variedad de microorganismos del ambiente, enriqueciendo su microbiota. – Asegurar ambientes libres de humo, tanto de tabaco como de otros contaminantes, ya que la calidad del aire también influye en la salud intestinal y general. “Una microbiota diversa y equilibrada es una aliada clave para el desarrollo de la salud digestiva, del sistema inmunológico, la regulación del apetito, la absorción de nutrientes, la prevención de alergias y la salud emocional de los niños”, subrayó el Dr. Christian Boggio Marzet, médico pediatra y gastroenterólogo, integrante de PROFENI y Director de la Maestría en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica de la Universidad del Salvador. Cómo influye la microbiota en el crecimiento saludable



1. Favorece la absorción de nutrientes: algunas bacterias ayudan a digerir fibras y producir ácidos grasos de cadena corta, que mejoran la absorción de minerales como el calcio, magnesio y hierro, esenciales para el crecimiento óseo y el desarrollo general. También mejora la digestión de carbohidratos y proteínas, permitiendo aprovechar mejor los alimentos. 2. Modula el sistema inmunológico: una microbiota equilibrada entrena al sistema inmune, reduciendo el riesgo de infecciones e inflamación crónica, que podrían desviar energía del crecimiento. También protege contra bacterias patógenas. 3. Influye en la producción de hormonas del crecimiento: interviene en el eje intestino-cerebro-hormonas, afectando la secreción de IGF-1 (factor de crecimiento similar a la insulina), una hormona clave en el crecimiento infantil. 4. Impacta en el desarrollo cerebral: interviene en la producción de neurotransmisores como la serotonina, esenciales para el bienestar emocional y el desarrollo cognitivo, que también influyen indirectamente en el crecimiento (por ejemplo, favoreciendo el sueño, crucial en edades de crecimiento acelerado). 5. Puede prevenir retrasos de crecimiento asociados a malnutrición: estudios en países con alta desnutrición infantil muestran que una microbiota alterada (disbiosis) se asocia a retraso en el crecimiento, incluso con una dieta adecuada. “Por todo esto, el desafío actual no se limita a evitar enfermedades, sino que implica construir entornos alimentarios y sociales que acompañen el desarrollo de una microbiota saludable desde el nacimiento hasta la adolescencia. En palabras de los especialistas: “Invertir en la salud intestinal infantil es invertir en salud pública. Fortalecer el microbioma en la infancia es una oportunidad única para sembrar bienestar a largo plazo”, concluyeron desde PROFENI. Integrantes de PROFENI: Esp. Albert Arribas (Nutrición), Lic. Sergio Britos (Nutrición), Lic. Sandra Nora Blasi (Nutrición), Dr. Christian Boggio Marzet (Gastroenterología infantil), Lic. María Soledad Cabreriso (Nutrición), Dra. Mabel Valeria Carosella (Pediatría), Lic. Florencia Flax Marcó (Nutrición), Dra. Ingrid Gerold (Pediatría), Dra. Andrea Fabiana González (Gastroenterología), Dr. Lucio Nicolás González (Gastroenterología infantil), Dra. Mónica Katz (Nutrición), Dra. Romina Lambert (Pediatría y Nutrición), Lic. Mariana Raspini (Nutrición), Dra. Noelia Vanesa Rodrigues Cambao (Psiquiatría), Dr. Omar Leonardo Tabacco (Pediatría y Gastroenterología), Dra. Ana María Tamagnone (Pediatría), Dra. María Elena Torresani (Nutrición) y Dr. Gabriel Vinderola (Química, Microbiología)