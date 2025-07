Gimnasia recibe el domingo a Boca Unidos

El Consejo Federal sorteó de la Segunda Fase del Torneo Federal A, con Gimnasia de nuestra ciudad integrando la Zona B de la Reválida, donde peleará por nos descender pero también tendrá la chance de ir por el segundo ascenso. El Lobo debuta el domingo como local ante Boca Unidos de Corrientes.

Los partidos de la Zona B del Lobo

Fecha 1 (20 de julio)

Gimnasia vs. Boca Unidos

9 de Julio o Sportivo Las Parejas vs. El Linqueño

Bartolomé Mitre vs. Crucero del Norte

Defensores de Belgrano vs. Ben Hur

Sol de América vs. Sarmiento

Fecha 2 (27 de julio)

El Linqueño vs. Gimnasia

Sarmiento vs. 9 de Julio o Sportivo Las Parejas

Bartolomé Mitre vs. Defensores de Belgrano

Boca Unidos vs. Ben Hur

Crucero del Norte vs. Sol de América

Fecha 3 (3 de agosto)

Gimnasia vs. Sarmiento

9 de Julio o Sportivo Las Parejas vs. Crucero del Norte

Defensores de Belgrano vs. Boca Unidos

Sol de América vs. Bartolomé Mitre

Ben Hur vs. El Linqueño

Fecha 4 (10 de Agosto)

Crucero del Norte vs. Gimnasia

Sol de América vs. Ben Hur

Crucero del Norte-Mitre

Sarmiento-9 de Julio-Sportivo

El Linqueño vs.Defensores de Belgrano

Fecha 5 (17 de agosto)

Gimnasia vs. Bartolomé Mitre

9 de Julio o Sportivo Las Parejas vs. Sol de América

Boca Unidos vs. Sarmiento

Ben Hur vs. Crucero del Norte

Defensores de Belgrano vs. El Linqueño

Fecha 6 (24 de agosto)

Sol de América vs. Gimnasia

9 de Julio o Sportivo Las Parejas vs. Defensores de Belgrano

Sarmiento vs. El Linqueño

Bartolomé Mitre vs. Ben Hur

Crucero del Norte vs. Boca Unidos

Fecha 7 (31 de agosto)

Gimnasia vs. 9 de Julio o Sportivo Las Parejas

El Linqueño vs. Crucero del Norte

Boca Unidos vs. Bartolomé Mitre

Defensores de Belgrano vs. Sarmiento

Ben Hur vs. Sol de América

Fecha 8 (7 de septiembre)

Gimnasia vs. Defensores de Belgrano

9 de Julio o Sportivo Las Parejas vs. Ben Hur

Bartolomé Mitre vs. El Linqueño

Sol de América vs. Boca Unidos

Crucero del Norte vs. Sarmiento

Fecha 9 (14 de septiembre)

Ben Hur vs. Gimnasia

Boca Unidos vs. 9 de Julio o Sportivo Las Parejas

Sarmiento vs. Bartolomé Mitre

Defensores de Belgrano vs. Crucero del Norte

El Linqueño vs. Sol de América.