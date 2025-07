Gimnasia obligado a ganar y esperar

Gimnasia visita hoy, desde las 15:30, al Gimnasia de Chivilcoy por la ultima fecha de la fase regular del Torneo Federal A. El correntino Leonardo Emanuel Villanueva será el árbitro del encuentro.

El Lobo entrerriano debe ganar y esperar que no sumen 9 de Julio y Las Parejas para ingresar a Zona Campeonato, integrando el lote de equipos que pelearan por el ascenso. Por otro lado, de no lograr ese ingreso, los tres puntos le permitirán también quedar mejor posicionados en la Zona por la Reválida.

Convocados

Los que viajaron junto al cuerpo técnico y a los dirigentes del club fueron estos jugadores: Hofstteter, Mainero; Cima, González, Bravo, Etcheverry, García, Sotto, Benítez, Sánchez, Altamirano, Bogado, López, Gómez, Germanier, Baltoré, Favre y Malimberni.

El resto

Ayer igualaron en cero Sportivo Belgranoe Independiente, mientras que hoy jugarán

15:30: EL LINQUEÑO VS. DEF. BELGRANO

Árbitro: Jonathan Daniel Correa (Córdoba).

15:30: SPORTIVO LAS PAREJAS vs. DOUGLAS HAIG

Árbitro: Fernando Omar Marcos (Bahía Blanca)

15:30: BEN HUR vs. 9 DE JULIO

Árbitro: Matías Ezequiel Billone Carpio (Córdoba)