Entre Ríos será sede de una jornada sobre manejo y conservación de suelos

Se realizará una Jornada de Manejo y Conservación de Suelo de la Región Centro. Será el martes 29 de julio a las 13.30 horas en el Centro Provincial de Convenciones. Se abordarán las leyes provinciales de conservación de suelos y los avances en la Región Centro y la República Oriental del Uruguay, además de charlas técnicas a cargo de diversos referentes.

Daniel Tomasini se referirá a la Contribución de la conservación del suelo a la adaptación al cambio climático: política y economía. En tanto, Gustavo Esmorzi hablará sobre la Medición de parámetros edáficos, hidráulicos y rendimientos con y sin terrazas. Sobre las Presentaciones de la cátedra de Sistematización en Conservación de Suelos de la Faculta de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) se ocuparán de dar detalles Mariano Saluzzio y Adrián Kindeknecht. Por último, Emmanuel Gabioud tratará las Estrategias a distintas escalas para la conservación integral del suelo.

En relación a la jornada el secretario de Agricultura y Pesca de la provincia, Raul Boc-ho, indicó que la idea fue impulsada por la regional provincial del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Sostuvo que Entre Ríos ha liderado el tema de conservación de suelo, ya que la erosión hídrica «es un problema muy importante para nuestra provincia». Comentó que todos los años se realiza una jornada para abordar la temática y que este año se definió «hacer algo más amplio y convocar a las provincias de la Región Centro» y el país vecino. La finalidad es «compartir experiencias, intercambiar ideas e ir creciendo todos juntos».

Por su parte, el representante entrerriano en la Región Centro, Jorge Chemes, destacó que la participación de las tres provincias de la región, le otorgan el «andamiaje institucional necesario para un evento enfocado en un recurso tan vital como el suelo». Subrayó que el suelo es el «capital más preciado e importante para la producción agropecuaria. Esta relación interinstitucional es lo que nos permite dar respuesta y estar a la vanguardia de la ciencia y la tecnología en cuanto al control de erosión». Remarcó en este sentido que la colaboración interinstitucional entre el INTA, las facultades de agronomía, los colegios profesionales y los gobiernos provinciales es fundamental, ya que «todos entendemos que esto es un problema que hay que abordarlo en conjunto».

A su momento, el director del centro regional Entre Ríos del INTA, Jorge Gvozdenovich, señaló que el recurso suelo «es lo que nos da todo. Donde podemos vivir, producir, caminar. En Entre Ríos tenemos casi dos millones de hectáreas que se siembran y un millón y medio están sujetas a algún problema de erosión. Córdoba, lo mismo, Santa Fe, lo mismo. Entonces, si no cuidamos el recurso suelo en esta zona, entre 400 a 1.000 años, podemos generar un centímetro de suelo recién. No lo vamos a ver ni en cuatro generaciones lo que perdemos. Por eso estamos tan preocupados en que esto realmente esté en la agenda social, porque no es un problema del productor, es un problema de todos».

El representante de la FCA-UNER, Adrian Kinderknecht, manifestó que desde esa institución también se encuentran preocupados por la problemática. «La erosión es un problema muy grave para Entre Ríos y desde ya estamos abocados a la formación de los técnicos que son los encargados de encarar el problema y tratar de resolverlo. Desde la facultad tenemos una cátedra especial que se dedica a la conservación de suelos, tratando siempre de que se trabaje de forma consciente», sostuvo.