EL FUTURO ES CON TODOS (*) Por Juan Martín Garay

El capital social se presenta como un bien que no podemos perder. En tiempos de vértigo y de discursos que dividen, hay una certeza que no pierde vigencia: ningún país se construye desde la exclusión. La historia lo demuestra una y otra vez. Sin un pacto social mínimo que permita reconocernos en la diversidad y aceptar que nadie tiene el monopolio de la verdad, no hay futuro posible.

Hoy, más que nunca, Argentina necesita recuperar su capital social. Ese tejido invisible que une a las personas y que se sostiene en la confianza, en la solidaridad y en el respeto por el otro. No hay comunidad que prospere sin lazos de pertenencia y cuidado mutuo. La falta de tolerancia, como bien sabemos, termina por erosionar cualquier intento de convivencia democrática

Ajustes que expulsan y un clima que divide

El gobierno nacional celebra cifras macroeconómicas como la baja de la inflación, pero lo hace a costa de un ajuste feroz que deja afuera a millones. El combustible triplicó su valor en 19 meses, los alimentos suben sin tregua y las tarifas asfixian. Mientras tanto, se estimula un clima donde el adversario político no es un interlocutor válido, sino un enemigo a destruir.

En este escenario, la indiferencia estatal frente a las necesidades básicas no es neutra: es una forma de violencia que desintegra.

Reconstruir lo político para resolver lo social

Hace más de un siglo Perón nos enseñó que nadie puede solucionar un problema social sin antes resolver el económico, y nadie soluciona un problema económico sin antes resolver el político. Hoy, esa enseñanza vuelve a cobrar sentido.

Resolver lo político significa reconstruir la confianza y abrir caminos de diálogo donde hoy sólo hay trincheras. Resolver lo económico requiere asumir que una nación no es viable si la mayoría queda fuera del acceso a un trabajo digno, a la educación y a la salud.

Concepción del Uruguay: una armonía que debemos cuidar

Aquí, en nuestra ciudad, somos testigos de un ejemplo distinto. Como bien ha señalado Juan Carlos Lucio Godoy, en Concepción del Uruguay, existe una sana armonía política que ha permitido avanzar con respeto institucional y diálogo entre sectores. Esa convivencia no debe ser vista como un milagro, sino como un capital social que tenemos que proteger.

No podemos permitir que la crispación que invade el país contamine la paz local. Nuestra ciudad ha demostrado que es posible disentir sin dividirse, debatir sin agredir y gobernar pensando en todos. Esa es la senda que debemos reforzar.

Construir una masa crítica que defienda lo colectivo

Pero cuidar esa armonía requiere algo más: que surja una masa crítica de vecinos, instituciones y referentes que asuman como propio el desafío de defender los intereses colectivos de Concepción del Uruguay. Solo así podremos evitar que decisiones tomadas lejos de aquí, sin escuchar a nuestra gente, perjudiquen lo que con tanto esfuerzo construimos juntos, como comunidad, a lo largo de los años.

Es tiempo de alzar la voz, no desde la confrontación estéril, sino desde la convicción de que nadie va a cuidar nuestra casa mejor que nosotros mismos. Un pueblo comprometido con su destino, es un pueblo imposible de ignorar.

Lo nuestro es la gente

La patria es un hecho accidental: nacemos donde y cuando la vida nos ubica. Pero la nación es una construcción colectiva, una tarea de todos y para todos. Eso exige dejar de lado los gritos y las cancelaciones para pensar juntos un destino común. Porque no hay verdadera libertad en el “sálvese quien pueda”, ni hay justicia social sin comunidad.

El desafío es enorme, pero la única salida posible es la de siempre: con todos adentro. Porque lo nuestro es la gente, lo único que verdaderamente debe importarnos.

(*) Abogado. Concejal 2023-2027. Vicepresidente 1° HCD. Presidente del Bloque Concejales PJ 2023-2027. Apoderado del Consejo Departamental PJ Uruguay. Congresal Provincial PJ ER. Secretario de Gobierno 2019-2023. Concejal 2015-2019. Presidente del Bloque Concejales PJ 2017-2019. Presidente Comisión Hacienda y Presupuesto 2015-2019. Decano del Colegio Mayor Universitario de Santa Fe 2003-2004.-