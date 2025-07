El Frente Entrerriano Federal repudia el cierre de Radio Ciudadana

El Frente Entrerriano Federal expresa su enérgico repudio ante la decisión del intendente Francisco Azcué de cerrar la Radio Ciudadana de Concordia, un medio público que ha sido durante años un espacio de participación, pluralidad y acceso a la información para toda la comunidad.

Radio Ciudadana nació en 2015, durante la gestión del entonces intendente Gustavo Bordet, con el propósito de abrir los micrófonos a la sociedad civil concordiense: clubes, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, sindicatos, artistas, comisiones vecinales, que históricamente no encuentran lugar en los medios tradicionales. Desde sus inicios, se constituyó como una herramienta para democratizar la comunicación y dar voz a quienes no la tenían.

Esta decisión, consumada ayer con el aval del Concejo Deliberante y el acompañamiento de los ediles del arco oficialista integrado por Juntos (UCR-PRO) y La Libertad Avanza, constituye un grave atentado contra la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la comunicación, silenciando una voz esencial para la identidad cultural y social de nuestra ciudad. Las radios públicas no representan un gasto, sino una inversión estratégica en democracia y en la construcción de ciudadanía.

Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con los más de 12 trabajadores de la emisora, que hoy atraviesan una profunda incertidumbre y desazón ante el desconocimiento de su futuro laboral. No se puede construir una ciudad mejor sobre la base del despido, el desprecio y la precarización de quienes cumplen una función social esencial.

Lamentamos profundamente que, una vez más, un dirigente como Azcué, proveniente de un partido de raigambre popular y nacional que tuvo en Raúl Alfonsín a un hombre valiente, termine sobreactuando para intentar congraciarse con Javier Milei, mancillando así una identidad y una historia que defendió siempre la democracia, la pluralidad y la libertad de expresión.

Concordia pierde un medio que promovía la diversidad de opiniones, la inclusión y el vínculo con los barrios, las instituciones y las organizaciones sociales. En tiempos en que la comunicación libre y transparente resulta indispensable, callar una radio pública es retroceder en derechos y en calidad democrática.

Desde el Frente Entrerriano Federal reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los medios públicos y con el respeto irrestricto a las libertades. Instamos al intendente Azcué a revertir de manera inmediata esta decisión, que lesiona gravemente la vida democrática y la participación ciudadana. No se puede gobernar acallando voces. La democracia se construye escuchando.