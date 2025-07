Comunicado de la Policía por el encuentro entre Parque y Rivadavia

La Jefatura Departamental Uruguay informa a la comunidad y a los simpatizantes del fútbol sobre el dispositivo de seguridad previsto para la 4° fecha del Torneo Clausura de Primera División «José Alberto Velázquez», que se disputará este Miércoles 09 de Julio.

Partidos y Restricciones de Público

• CLUB ATLÉTICO PARQUE SUR vs. CLUB ATLÉTICO RIVADAVIA

Estadio: Club Atlético Parque Sur.

– Los hinchas del Club Atlético Parque Sur, NO podrán ingresar con termos, material pirotécnico (de ningún tipo), banderas, elementos de percusión, ni cualquier otro elemento que pueda ser usado para agredir o generar peligro a los presentes.

-La parcialidad de Club Atlético Rivadavia, si podrá ingresar equipos de mates, banderas y elementos de percusión,

• CLUB ATLÉTICO GIMNASIA Y ESGRIMA DE C. DEL URUGUAY vs. CLUB ATLÉTICO URUGUAY

Estadio: Cancha de Gimnasia y Esgrima de C. del Uruguay.

– Los concurrentes no podrán llevar termos ni cualquier tipo de material pirotécnico.

– Si podrán ingresar banderas y elementos de percusión.

Se informa a todos los concurrentes a los eventos deportivos las siguientes disposiciones para el acceso:

• Entrada y Documentación: Todo aquel que acceda al estadio deberá hacerlo con entrada en mano y el correspondiente Documento Nacional de Identidad (DNI), sin excepción. En su defecto, podrán presentar el carnet de socio. Se aplicarán terminales de control del programa «Tribuna Segura» en ambos ingresos a los estadios.

• Excepciones: Solamente podrán ingresar sin entradas, previa acreditación en planillas de control, los jugadores y el cuerpo técnico que disputen cada encuentro.

La Policía de Entre Ríos, a través de la Jefatura Departamental Uruguay, hace un llamado a la reflexión:

«Que nadie arruine los festejos ni la pasión por el fútbol.»

«La pasión por el fútbol no debe confundirse con la violencia ni con el ingreso indebido a la cancha rompiendo perímetros, arruinando el festejo de los jugadores y organizadores del Torneo.»

Se solicita la colaboración de todos para garantizar una jornada deportiva segura y en paz.