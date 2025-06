Voleibol: Actividad por la Liga de AVRU para el fin de semana

Este fin de semana habrá variada actividad para las formativas femeninas y masculinas del Club Rivadavia. El sábado por la Liga AVRU la categoría sub 13 femenina jugará la 3° fecha mientras que el domingo los chicos del sub 14 viajan a Gral Campos a disputar la 2° fecha del calendario.

Este sábado y domingo retoma la actividad por la Liga de Voley que organiza la Asoc de Voley del Río Uruguay, esta vez para las categorías sub 13 femenina y sub 14 masculina. Comenzando por las chicas de la categoría sub 13, en la ciudad de San José se llevará adelante la 3° fecha del Torneo en las dos canchas del Club Social y Deportivo de esa ciudad.

El representante uruguayense en esta competencia será Rivadavia quien integrará la Zona “B” teniendo como rivales a La Armonía “Blanco”, San José “B” y el Club Santa Rosa. La jornada dará comienzo a partir de las 10 hs, el programa será el siguiente:

10 hs SAN JOSÉ B vs SANTA ROSA

11 hs ARMONÍA BLANCO vs RIVADAVIA

12 hs SAN JOSÉ B vs RIVADAVIA

13 hs ARMONÍA BLANCO vs SANTA ROSA

14 hs SANTA ROSA vs RIVADAVIA

15 hs SAN JOSÉ B vs ARMONÍA BLANCO

El día domingo será el turno de la categoría sub 14 en rama masculina, con la disputa de la 2° fecha del Torneo a desarrollarse en el Polideportivo Municipal de General Campos. Aquí también Rivadavia será el único representante uruguayense sumados a Ferro de Concordia, la Esc Mun de Basavilbaso, Club S y D San José, La Armonía de Colón y el local General Campos.

Rivadavia integrará la Zona “B” junto a las Escuelas Municipales de Voleibol de General Campos y Basavilbaso, con el siguiente programa de encuentros:

10 hs ESC MUN GRAL CAMPOS vs RIVADAVIA (Partido 1)

10 hs SAN JOSÉ vs FERROCARRIL (Partido 2)

11 hs LA ARMONÍA vs Perd Partido 2

11 hs ESC MUN BASAVILBASO vs Perd Partido 1

12 hs ARMONÍA vs Ganador Partido 2

12 hs ESC MUN BASAVILBASO vs Ganador Partido 1

15 hs 5° y 6° PUESTO

16 hs SEMIFINAL 1

16 hs SEMIFINAL 2

17 hs 3° Y 4° PUESTO

17 hs FINAL DE LA FECHA

Otra actividad prevista para este fin de semana será el sábado en el Miguel A Gregori, allí el conjunto local de primera división femenina disputará un encuentro de carácter amistoso ante su par de La Armonía de Colón. Ambos planteles, vienen intensificando su preparación de cara a un nuevo comienzo de la Liga Provincial de Mayores previsto para el segundo fin de semana de julio.

El encuentro se jugará al mejor de 5 sets y servirá a ambas escuadras para medir el trabajo que se viene realizando en la preparación de esta competencia. La entrada general, tendrá un costo muy accesible de $300