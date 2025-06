Uruguayenses en la selección argentina sub 16

Manuela González y Santina Cherot de Regatas y Florencia Losada de Rocamora fueron confirmadas como parte del plantel de doce jugadoras que representará a Argentina en la Americup sub16, que se disputará en México del 16 al 22 de junio. Además, Fernanda Joannas, también del Club Regatas Uruguay, formará parte del cuerpo técnico como asistente de la entrenadora Daiana Di Benedetto.

Se trata de un hito histórico tanto para Regatas Uruguay. En un escenario donde ya es difícil contar con una representante en el seleccionado argentino, el Celeste de Concepción tendrá dos jugadoras y una entrenadora dentro del mismo equipo nacional. El combinado argentino también contará con otra uruguayense: Florencia Losada, de Rocamora.

González y Cherot, figuras clave en la obtención del primer campeonato nacional del club en 2024, viajarán a México para defender la camiseta albiceleste. Para Manu González, será su debut absoluto con la Selección Argentina, mientras que Santa Cherot ya brilló en el Sudamericano sub15 del año pasado, donde anotó 19 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias en el partido por el tercer puesto ante Brasil. Fernanda Joannas también integró el cuerpo técnico en esa misma competencia.

Fase de grupos

Lunes 16/6 – 15:30 h | Argentina vs. Puerto Rico

Martes 17/6 – 15:30 h | Argentina vs. Venezuela

Miércoles 18/6 – 18:00 h | Argentina vs. Estados Unidos

Argentina clasificó a esta Americup sub16 tras obtener el tercer puesto en el Sudamericano sub15, disputado en Venezuela. El torneo otorga plazas para el Mundial sub17 del próximo año.

El plantel

Francisca Canello Novelli | 2009 | Libertad de Sunchales

Renata Canepa | 2009 | Vélez Sarsfield

Lourdes Castro Ibarra | 2009 | Club Social y Deportivo Brinkman

Santina Cherot Magri | 2009 | Regatas Uruguay

Manuela González | 2009 | Regatas Uruguay

Florencia Losada | 2010 | Tomás de Rocamora

Sofía Massa | 2009 | Obras Sanitarias

Melina Milardovich | 2010 | Centenario de Venado Tuerto

Kiara Miró Morra | 2009 | Sportivo Bolívar

Venetia Oliva Ioanidis | 2010 | Deportivo Berazategui

Isabella Roldán | 2009 | Atlético 9 de Julio

Sofía Rosso | 2009 | Libertad de Sunchales

STAFF