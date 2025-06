Un gran ejemplo para que muchos aprendan. Víctor Jeremías, el niño de Basavilbaso que te hace mirar al futuro con optimismo

Víctor Jeremías tiene tan solo 10 años y sorprende a todos con su mirada al futuro, viviendo un presente que debería ser ejemplo para muchos que piensan que todo está perdido, o que es mejor vivir de los demás.

El pequeño vecino de Basavilbaso, ciudad del departamento Uruguay, mira la vida de una manera que llena de esperanza y alegría, confiando en su futuro para el cual ya tiene planes.

Víctor va a la escuela “Cristo Rey”, cursa el 5to grado como otros tantos niños y niñas de esa comunidad, pero tiene una particularidad, suela con tener su propio campo cuando sea grande y ya tiene sus microemprendimientos.

En diálogo con colegas de Riel FM, este pequeño gran ciudadano, contó que días pasados estaba vendiendo caramelos en la Plaza San Martín y encontró una llaves de una casa y había ido a la radio a entregarlas.

Esto llamó la atención del colega Silvio Gorge, quien le preguntó que estaba haciende en ese paseó público y Víctor contó que “vendía caramelos para ahorrar dinero y que se trataba de un emprendimiento que había iniciado con el propósito era poder comprar algún día un campo”.

“Me interesa el campo, me gustan los animales. Eso me lo enseñó mi mamá. Tengo una cuenta bancaria para guardar la plata. Hice muchos emprendimientos como vender pancitos. La gente me compra y yo voy ahorrando”, señaló el gurí.

Sin dudas la educación sigue siendo el secreto de lograr tener una mejor sociedad y llevar a los niños y jóvenes por el mejor camino.

Ser tan pequeño y pensar a lo grande, como lo hace Víctor con el apoyo de su mamá, es algo que sin dudas debe se ejemplo para quienes no creen o no quieren por comodidad.

Víctor es una de esas luces de esperanza que nos da la vida. Su bondad, su sinceridad, su inocencia y sobre todo sus sueños, nos marcan el camino que debemos seguir. Felicitaciones!!!!