Solidaridad. Solicitan ayuda para adquirir un costoso medicamento

Su nombre es Tiziana Nadia Soria y por los medios y redes sociales pide ayuda para conseguir un costoso medicamento.

“Hola. Necesito conseguir este medicamento que toma mi bebe es VIGABATRIL De 500MG, que es para los espasmos por el síndrome del west. El hospital no tiene y la medicación esta arriba de los 100.000 pesos y no cuento con ese montón de plata. Sería muy importante si me ayudan a compartir. Mi alias es Tiziana.soria12 Desde ya muchas Gracias”.

El síndrome de West, también conocido como espasmos infantiles, es una forma grave de epilepsia que afecta a bebés y niños pequeños. Se caracteriza por convulsiones breves y repetidas, acompañadas de retardo en el desarrollo psicomotor y un patrón electroencefalográfico específico llamado hipsarritmia.