Simuló ser policía federal y le dio una brutal golpiza al dueño de casa

Concepción del Uruguay – Un repudiable y preocupante hecho de violencia se registró durante la madrugada del pasado sábado en una vivienda ubicada en la intersección de calles Estrada y Maipú.

Un vecino del lugar fue brutalmente golpeado por un sujeto que intentó ingresar a su domicilio, aparentemente con fines de robo, simulando ser integrante de la Policía Federal Argentina.

03442 estuvo en el domicilio del damnificado, quien decidió hacer público lo ocurrido para alertar a la comunidad.

El hombre, identificado por sus iniciales C.N.S., de 72 años, relató: “Eran la una y treinta de la madrugada cuando golpearon mi puerta. Pregunté quién era y me respondió un hombre diciendo que era de la Policía Federal. Me llamó la atención, así que levanté la persiana para ver. Era un sujeto de unos 35 años, con una campera inflable verde. Me volvió a repetir que era de la Federal. Yo, confiado, cometí el error de abrir… y en ese momento se me abalanzó y me empujó hacia adentro”.

C.N.S. contó que, ante el temor de lo que podía pasar si cerraba la puerta, intentó resistir el ingreso: “Me aferré con una mano a la puerta y con la otra intentaba contener al intruso, pero quedé totalmente indefenso. Estaba solo en casa. Me dio infinidad de trompadas, al punto de arrancarme un diente. Me dejó la cara desfigurada”.

El vecino señaló que logró hacer que el atacante huyera cuando gritó el nombre de su hermano, simulando que no estaba solo. “Eso lo hizo dudar y se dio a la fuga por calle Estrada, doblando hacia el Multieventos por Reibel”, detalló.

Según relató, en el momento de la huida del agresor, dos jóvenes que venían caminando desde el bulevar vieron lo sucedido y llamaron a la Policía.

C.N.S. fue asistido y trasladado al Hospital Justo José de Urquiza, donde recibió las primeras curaciones y luego realizó la denuncia correspondiente.

“Por ahora no me dijeron nada. La Policía no volvió y nadie vino a revisar las cámaras de seguridad de la zona. Yo mismo fui a pedir a los vecinos, pero todavía no conseguimos nada. Lo que pasó me dejó muy atemorizado. En este barrio ya hubo varios hechos, no tan graves como este, pero sí robos. Nos están observando, saben quién vive y cómo. Es importante estar atentos y no caer en engaños, pero también necesitamos presencia policial”, finalizó la víctima, aún con la esperanza de que haya avances en la investigación.