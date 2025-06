El pasado viernes se disputó la etapa departamental de los Juegos Entrerrianos de Voley en San José.

Nuestra ciudad contó con representación femenina, que obtuvieron los siguientes resultados:

Villa Elisa vs Colón 2-0

Villa Elisa vs Ubajay 0-2

Villa Elisa vs Liebig 2-0

Villa Elisa vs San José 0-2

El campeón de esta instancia fue el equipo de San José, mientras que las chicas elisenses se quedaron con el tercer lugar.

Desde el Área de Deportes y Recreación se felicita a las jóvenes de nuestra ciudad por su participación en esta edición 2025.