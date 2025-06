PAR sigue en pie: Nos negaron la interna, pero no podrán detener la esperanza”

En Entre Ríos, la democracia partidaria fue reemplazada por la rosca feudal. Proscribieron a PAR porque temen al peronismo militante, doctrinario y popular. Pero la historia no la escriben los burócratas, sino los pueblos que resisten. Y PAR resistirá para reconstruir.

Si algo quedó claramente evidenciado en las frustradas internas peronistas fue que el Partido Justicialista de Entre Ríos ya no pertenece al pueblo peronista: ha sido secuestrado por un puñado de apellidos que confunden conducción con propiedad privada, doctrina con negocio familiar y democracia interna con escribanía personal.

Nuestra Lista 10 fue impugnada con argumentos insostenibles y procedimientos opacos. Nunca se nos permitió verificar en igualdad de condiciones los avales de la lista oficial. Jamás se garantizó transparencia y la Junta Electoral actuó como apéndice del oficialismo partidario, que gobierna el PJ como un feudo, sin abrir una sola ventana a la renovación, al debate o a la construcción colectiva.

Todo lo contrario: allí donde la Carta Orgánica habla de participación, ellos practican proscripción. Allí donde el artículo 38 de la Constitución impone democracia en los partidos, ellos levantan murallas de silencio, secretismo y letra chica.

Estos dirigentes, que se han apropiado del partido proscribiendo compañeros e impidiendo internas, no defienden al peronismo; lo desnaturalizan. Cambiaron la verdad fundante—Primero la Patria, después el Movimiento y por último los hombres—por su reverso obsceno: primero mis familiares y amigos, después mi lista, y, si sobra espacio, el pueblo.

Esta pobre conducta, propia de quien desprecia la voluntad de los afiliados, pareciera abrazarse a la búsqueda de nuevas derrotas. Pero poco parece importarles esto. Es claro que esta detestable forma de hacer política oculta una verdad política: temen a la militancia porque hace temblar sus herencias.

Pero que se queden tranquilos: no nos han derrotado. Nos han confirmado que el camino que elegimos —el de reconstruir al peronismo desde abajo, con militancia, con doctrina, con compromiso— es el único posible para recuperar la esperanza popular.

El proyecto de PAR no era una estrategia electoral. Era, y sigue siendo, una respuesta política a la degradación del peronismo como instrumento de transformación social. Y como toda respuesta verdadera, no se agota en una elección: se siembra, se riega y se organiza.

Vamos a seguir.

– Vamos a organizarnos territorialmente en cada rincón de Entre Ríos. – – Vamos a formar nuestros cuadros, construir nuestras áreas, diseñar nuestro programa. – Vamos a consolidar una conducción política colegiada, representativa y activa. – Vamos a llegar al 2027 con una propuesta seria, sólida y profundamente peronista.

A los compañeros que hoy se sienten desilusionados, les pedimos que no bajen los brazos. Las derrotas momentáneas no detienen a quienes tienen una causa. Y nosotros tenemos una: recuperar el peronismo para el pueblo y no para las cúpulas. Este es nuestro compromiso. Con Perón. Con Evita. Con Néstor. Con cada compañero que cree, como nosotros, que la política no es un juego de poder, sino un acto de amor por los que más sufren.

PAR no se detiene. Se organiza, se fortalece, y avanza.

PAR – Peronismo Amplio Renovador Nace una esperanza. Caminemos juntos a la PAR.