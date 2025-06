La Fragua: «Ensayos sobre la Brutalidad»

Una parodia desplegada a través del teatro físico y la danza. Un retrato del destrato. Un reflejo de aquella mitad, lengua filosa, cruel y tirana que estalla y aturde. Un imposible desconcertante, que ocultamos bajo la alfombra y hoy deambula ya no frágil, en las calles al lado nuestro.Claudia e Inés, viven encerradas cómodamente en sus casas de un barrio privado, pero una horda de animales salvajes amenaza con romper su comodidad. Mientras observan el afuera con miedo e incomprensión, ensayan teorías sobre lo que debe ser y lo que no en ese afuera que no se atreven a pisar. Cual rey Midas, el vínculo con su propio entorno se volverá sórdido, delirante y corroído por el deseo desmedido hacia sus pertenencias.

Ficha técnica

Dirección: Ana Municoy

Intérpretes: Consuelo Badaracco, Melina Forte

Vestuario: Ignacio Estigarribia

Fotografía y diseño gráfico: MUBA

Este espectáculo cuenta con el apoyo de ConTier.

