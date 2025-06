Incendio en depósito municipal: vehículos en desuso resultaron afectados

Un incendio se desató este jueves en un depósito municipal ubicado sobre calle Artusi, a pocos metros de plaza Rocamora, provocando daños en vvehículos en desuso que se encontraban en el lugar.

El foco ígneo, cuyo origen aún no ha sido determinado, generó una importante columna de humo y requirió la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay. Dos dotaciones trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar su propagación a otros sectores del predio.

No se registraron personas heridas, aunque no se ha confirmado si en el momento del siniestro se encontraba presente el sereno de guardia. Cabe destacar que no es la primera vez que se produce un episodio de estas características en dicho depósito.

Tras el hecho, tomó intervención personal policial de la provincia de Entre Ríos, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del incendio.