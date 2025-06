Importante actividad de la Policía Caminera en la provincia

En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, extrema las medidas de seguridad para brindar la mayor protección posible de todos los entrerrianos.

Prueba de ello, es el trabajo permanente que realizamos en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

02/06/2025 – Puesto Control Vial Villaguay (Secuestro A. de Fuego P/E/Propiedad y Procedencia y Posible Inf. Art. 189 bis Inc 2° del CPA): En el día de la fecha, en horas de la tarde, se detiene la marcha un vehículo marca Toyota modelo Hilux 4×2 Cabina Doble DX 2.5TD, conducida por un masculino de 58 años de edad, oriundo de la ciudad de Funes, Provincia de Santa Fe. Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado, se pudo advertir a simple vista al interior del vehículo, la presencia de un arma de puño, marca BERSA S.A. MOD. 224 CAL .22L.R., sin numeración visible, la cual se encuentra separada de su almacén cargador, el cual contiene diez (10) cartuchos marca CBC, todos ellos de punta hueca. Que si bien es Legítimo Usuario, no posee documentación del arma que transporta, debiendo resaltar que la numeración del arma presentada no se encuentra visible. Informada esta situación a la Unidad Fiscal de la ciudad de Villaguay, ordena el Secuestro del Arma de Fuego y el inicio de actuaciones para establecer Propiedad y Procedencia por posible infracción al artículo 189 bis inciso 2°, del Código Penal Argentino. Se procedió con Secuestro y sin Detenciones continuando la causa en trámite.

03/06/2025 – Puesto de Control Vial Brazo Largo (Secuestro Moto-Vehículo): Efectuando controles, se detiene la marcha de un motovehículo, marca HONDA TWISTER. Una vez presentada la documentación y verificado el dominio, el personal denota en la Cédula de Identificación Automotor, signos evidentes de ser apócrifa (ausencia de micro letras y sellos de agua, además la tipografía no era la habitual y por último tampoco reacciona a luz ultravioleta). Seguidamente procedió a corroborar con el verificador el número de cuadro del rodado a través de la página de DNRPA, donde surge como novedad, estar asociado a otro número de dominio. Seguidamente se da intervención al Juzgado Federal de Gualeguaychú quien dispuso el formal secuestro del rodado y de la documentación presentada. En relación al masculino, solo se dispuso la correcta identificación. Se procedió con Secuestros y sin detenidos continuando la causa en trámite.

03/06/2025 – Puesto de Control Vial Villaguay (Procedimiento Ley de Carnes): Efectuando controles se detiene la marcha de un vehículo FIAT STRADA CABINA DOBLE, conducido por un masculino mayor de edad. Una vez controlada la documentación y el dominio, surge como novedad el transporte de 300 kg de pollo, 45 kg de alas, 75 kg de pata de muslo y 15 kg de pechuga, sin el correspondiente permiso sanitario, sin estar el vehículo habilitado a tal fin, ni la temperatura adecuada.

Seguidamente se da intervención a personal de SENASA delegación CONCORDIA-FEDERAL, quienes confirman la infracción al Código Alimentario Argentino.

03/06/2025 – Puesto de Control Vial Federal (Constatación de Garrapatas): En la fecha, siendo las 16:45 hs. realizando Control Vehicular, se detiene la marcha de un camión marca SCANIA, modelo P93 H4X2 38 DSC50, con un semirremolque marca F.H. modelo S.V.2P. 411 el cual, circulaba por Ruta Nacional 127 en sentido Norte – Sur – desde Corrientes a Córdoba, trasladando vacunos 105 novillos con sus respectivas guías. Constatando en el control una importante cantidad de garrapatas en los animales. Por tal motivo se da intervención al Oficial de la Brigada Interdepartamental y al Personal de SENASA, quienes realizan las actas correspondientes (RESOLUCIÓN N° E 382/17) y disponen que el vehículo y los animales, regresen a su lugar de origen.

03/06/2025 – Puesto de Control Vial Federal (Constatación de Garrapatas): En la fecha, siendo las 21:30 hs. realizando Control Vehicular, se detiene la marcha de un camión marca SCANIA, modelo R360 y un semirremolque marca SORAZABAL, modelo 14 2011, el cual, circula por Ruta Nacional 127 en sentido Norte – Sur – de Corrientes a Córdoba, trasladando 58 novillos con sus respectivas guías. Al mismo tiempo, se detiene la marcha de un camión marca SCANIA, modelo G340 y un semirremolque marca HERMANN, modelo; trasladando 59 novillos con sus respectivas guías. Al realizar la inspección de ambos camiones, se detecta una importante cantidad de garrapatas, por lo que se da intervención Brigada Abigeato de Federal, perteneciente a la D.G. de DELITOS RURALES, formalizando las Actas de estilo (RESOLUCIÓN N° E 382/17) disponiendo luego el regreso de los transportes y cargas a su lugar de Origen.

03/06/2025 – Puesto de Control Vial Tala (Secuestro Vehicular): En la fecha siendo las 20:00 horas estando sobre Ruta Nacional N° 12, se procede a la detención de una camioneta marca Ford, modelo F-100 XL, la cual, era conducida por un masculino mayor de edad, oriundo de Nogoyá, E.R. Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado, en los sistemas SIFCOP y DNRPA, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO POR ROBO de fecha 24/12/2021, Unidad Regional XVII, de la provincia de Santa Fe. Constatada esta situación, la Unidad Fiscal de Rosario del Tala, ordena el secuestro del rodado y la correcta identificación del masculino. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos continuando la causa en trámite.

05/06/2025 – Puesto de Control Vial San Jaime (Secuestro Vehicular): En la fecha, siendo las 04:27 hs. se detiene la marcha de 01 vehículo, saliendo de la Provincia (Sur Norte), siendo esta una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un masculino mayor de edad, oriundo de la localidad Granadero Baigorria, Provincia de Santa Fe, (Autorizado por App. Mi Argentina). Una vez controlada la documentación y el dominio en el Sistema de la DNRPA y SIFCOP, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO de fecha 30/03/2025; Causa Robo Calificado – Juz. Flagrancia en Turno Santa Fe. Consultado a la Unidad Fiscalía de Chajarí, se ordena el Secuestro y Entrega de la misma, en carácter de depositario judicial, notificado al propietario a regularizar la situación en un plazo de 30 días, continuando la causa en trámite.

06/06/2025 – Puesto de Control Vial Paso Cerrito (Secuestro Automotor): En la fecha, siendo las 12:45 horas, se detiene la marcha de un vehículo marca Fiat, modelo Idea Hlx, conducido por un masculino mayor de edad. Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado, en el Sistema MINSEG Y SIFCOP, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VEHICULAR ACTIVO de FECHA 20/07/2016 SOLICITADO POR EL JUZGADO CIVIL COMERCIAL Y LABORAL SECRETARÍA N° 3 DE LA LOCALIDAD DE MERCEDES CORRIENTES. Informado el hecho, a la Unidad Fiscal de Chajarí, se dispone el secuestro del rodado y la identificación del masculino. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos, continuando la causa en trámite.

06/06/2025 – Puesto de Control Vial Nogoyá (Procedimiento Fitosanitario): En la fecha, siendo las 20:40 horas, se procede al control de una pick-up marca Ford Modelo F100, conducida por un masculino de 45 años, oriundo de la localidad de Aranguren Entre Ríos, el cual, llevaba (46) cuarenta y seis, bidones de AGROQUÍMICOS (glifosato, 2-4D y Paraquat). Seguidamente se dio intervención al personal de la Secretaría de Ambiente de la provincia, quienes formalizaron las actas correspondientes por tratarse de CARGA PELIGROSA (Ley Fitosanitaria y de Traslado y Manipulación de Residuos Peligrosos).

06/06/2025 – Puesto de Control Vial Santa María (Detenido y Secuestro Automotor): En la fecha, siendo las 16:50 horas, se detiene la marcha de un vehículo, marca Fiat, modelo Siena, conducido por un masculino mayor de edad. Una vez controlada la documentación y dominio, el personal observa signos evidentes de ser Apócrifa (No se observan hologramas ni micrómetros). El número de Cédula vehicular no es coincidente con el titular registrado, por otra parte ambas chapas patentes son Apócrifas carentes de hologramas y tipografía original. Verificada la información en los Sistemas SIFCOP Y DNRPA, surge como novedad un Pedido de Secuestro Vigente de fecha 13-04-23 emanado por Unidad Judicial N° 21- Policía de Córdoba. Consultado a la Unidad Fiscal de Investigación y Litigio, se dispone el correspondiente Secuestro Vehicular y la Detención del masculino por el Supuesto Delito de Falsificación y receptación sospechosa.

06/06/2025 – Puesto de Control Vial Paso Telégrafo (Constatación de Garrapatas): Controlado (01) Camión Iveco 170E, con semirremolque ganadero marca Sola y Brusa dominio DFT298, cargado con 40 animales vacunos; (02) Camión Iveco 170E, con semirremolque ganadero marca Sorazabal, cargado con 40 animales vacunos; que ingresaban desde la localidad de Maruchas, Provincia de Corrientes con destino a la localidad de Las Rosas, Provincia de Santa Fe con motivo de invernada. Luego de controlar la documentación, se controla los animales y se constata la presencia de garrapatas en los animales. Seguidamente se da intervención al personal de SENASA y FUCOFA La Paz, quienes una vez presentes toman muestras de garrapatas en el ganado transportado, labran las actas de constatación por infracción Dec. Reg. 7623/54 de Ley N° 12566 – Resoluciones SENASA 382/17 y 684 E/17, y se dispone el regreso de los transportes y animales a su lugar de origen.

07/06/2025 – Puesto de Control Vial Brazo Largo (Secuestro Automotor): En la fecha, siendo las 11:15 horas, se detiene la marcha de un vehículo de auxilio (Grúa), el cual ingresaba a la provincia, con destino a la Ciudad de Gualeguaychú, marca Volkswagen modelo Chasis C/Cabina, el cual era conducido por un ciudadano mayor de edad y un acompañante. Transportando en la plancha un vehículo tipo PICK UP, marca FORD, modelo RANGER XL C/C 4X2; una vez controlada la documentación del rodado transportado, se pudo determinar signos evidentes de ser apócrifa, ausencia de micro letras y sellos de agua, además la tipografía no es la habitual y por último tampoco reacciona a la luz de Wood (Ultravioleta). Posteriormente se procede a dar intervención al verificar en turno de la Jefatura Departamental Islas, quien al visualizar los números de chasis y motor, determina que los mismos no serían originales de fábrica. Por todo lo dicho se pone en conocimiento al Juzgado Federal de Gualeguaychú, Secretaría en lo Criminal y Correccional quien dispone el secuestro del vehículo como así también de la documentación en cuestión y la correcta identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos continuando la causa en trámite.

07/06/2025 – Puesto de Control Vial Paso Telégrafo (Constatación de Garrapatas): En la fecha, se detiene un Camión Scania P340, con semirremolque ganadero marca Sola y Brusa, cargado con 100 animales vacunos; que ingresaba desde la localidad de Esquina, Provincia de Corrientes con destino a la localidad de Corral del Bajo, Provincia de Córdoba con motivo de invernada. Controlado minuciosamente por personal de Prevención de Delitos Rurales se constata la presencia de garrapatas en los bovinos. Se da intervención a personal de SENASA y FUCOFA La Paz, quienes una vez presente toman muestras de garrapatas en el ganado transportado, se labra acta de constatación por infracción Dec. Reg. 7623/54 de Ley N° 12566 – Resoluciones SENASA 382/17 y 684 E/17, y se dispone el regreso a origen del transporte de mención.

07/06/2025 – Puesto de Control Vial Victoria (Inf. Res. Senasa): En la fecha, siendo las 18:45 horas, se controla un vehículo Marca Toyota tipo Pick Up con habilitación de SENASA vencida en fecha 01/02/2025, transportando (02) dos Equinos desde Arrecifes Bs. As. con destino al Sexto Distrito Gualeguay – Entre Ríos, por tal motivo se labra Acta correspondiente y luego de realizar una constatación fotográfica, se deja continuar.

07/06/2025 – Puesto de Control Vial San Jaime (Procedimiento Ley N° 22.415): En la fecha, siendo las 21:17 horas, se detiene la marcha de un vehículo que ingresaba a la provincia de Norte a Sur, con destino Paraná Entre Ríos, conducido por un masculino mayor de edad. Una vez controlada la documentación y el dominio del vehículo, se observa que el conductor traslada en la caja de la Pick Up y en los asientos traseros del rodado, varias mochilas y dentro de ellas, vestimentas nuevas, zapatillas, pantalones en gran cantidad. Consultado por la documentación de respaldo, manifiesta no poseer. Seguidamente se informa lo constatado al Juzgado Federal Concordia y se da intervención al personal de Aduana Concordia; iniciando actuaciones por Infracción al Art. Artículo 195 del Código Aduanero Ley N° 22.415.

08/06/2025 – Puesto de Control Vial Túnel (Secuestro de Estupefacientes): En la fecha, siendo las 09:45 horas se detiene la marcha de un vehículo que ingresaba a la provincia tratándose de un automóvil marca Volkswagen modelo Bora color azul, conducido por un masculino mayor de edad y acompañado por dos mujeres también mayores de edad. Una vez controlada la documentación del rodado y de las personas, se puedo constatar la presencia de estupefacientes en pequeñas cantidades. Informado el hecho a la Unidad Fiscal, se da intervención la Dirección Drogas Peligrosas y se procede al Secuestro de 2,1 gramos de Cannabis Sativa; 0,5 gramos de éxtasis en polvo y 0,4 gramos de una pastilla individualizada, sin determinar tipo de droga. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos continuando la causa en trámite.

08/06/2025 – Puesto de Control Vial Nogoyá (Infracción a la Ley de Caza): En la fecha, siendo las 11:30 horas, se realiza procedimiento en conjunto con personal de Brigada Nogoyá, controlando un vehículo marca Peugeot modelo 505, que circulaba por Ruta Nacional 12 (Km 344,5) conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de la Provincia de Chaco; quién transportaba (05) canes raza galgo y varias liebres faenadas. Seguidamente el personal de la D.G.P.D.R., realizó las Actas correspondientes por Infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4841.

08/06/2025 – Puesto de Control Vial Túnel (Secuestro de Estupefacientes): En la fecha, siendo las 10:45 horas, se detiene la marcha de un vehículo que ingresaba a la provincia tratándose de un automóvil marca Renault modelo Logan color blanco, conducido por un hombre mayor de edad, acompañado por otro masculino y una mujer todos mayores de edad. Luego de controlar la documentación del vehículo y de las personas, se logró detectar la presencia de estupefacientes en pequeñas cantidades. Informado a la Unidad Fiscal Unidad de Investigación y Litigación de la Ciudad de Paraná, se ordena la intervención del personal de la Dirección de Drogas Peligrosas y se constata la presencia de dos frascos de vidrio en el cual contiene en su interior una sustancia vegetal similar a cannabis sativa, realizada la prueba de Narcotest, se determinó que efectivamente era Marihuana con peso de 11,3 gramos. Procediendo al secuestro de dicha sustancia y la correcta identificación de los ocupantes del vehículo. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos continuando la causa en trámite.

08/06/25 – Puesto de Control Vial Diamante: Efectuando controles se procede a detener la marcha de una Pick Up, marca Ford, modelo Nueva Ranger, conducida por un masculino mayor de edad con domicilio en la ciudad de Paraná. Apreciándose a simple vista, que en el asiento trasero llevaba varios bultos (09) manifestando el conductor que son prendas de vestir de lo cual no posee ningún tipo de documentación que avale procedencia. Ante esta situación se comunica al Juzgado Federal de Paraná, quien dispone se dé intervención a personal de ARCA, quienes proceden a efectuar el formal SECUESTRO de 574 prendas de vestir (Determinar aforo y procedencia). Se procedió con Secuestros y sin Detenidos continuando la causa en trámite.

08/06/25 – Puesto de Control Vial San Jaime (Secuestro Vehicular): En la fecha, efectuando controles frente a dependencia de vehículos y personas, se detiene la marcha de un vehículo marca Fiat, modelo Cronos Precisión, conducido por un masculino mayor de edad. Al controlar la documentación y el dominio del rodado en el Sistema DNRPA, SIFCOP, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO de fecha 06/06/2025, solicitado por la UFI CTD, Pcia. de Santa Fe. Ante esta novedad, se da intervención a la UFI local de Chajarí quien dispone el formal SECUESTRO del rodado y la correcta identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos continuando la causa en trámite.

08/06/25 – Puesto de Control Vial San Jaime (Secuestro Vehicular): En la fecha, se detiene la marcha de una Pick Up marca Volkswagen, modelo Amarok, conducida por un masculino mayor de edad. Una vez controlada la documentación y el domino del rodado en los Sistemas SIFCOP y MiminSeg, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO de fecha 14/08/2020, solicitado por la Fiscalía Distrito 4 de la provincia de Córdoba, causa «DELITO CONTRA LA PROPIEDAD». Ante esto se da intervención a la UFI local de Chajarí, quien dispone el formal SECUESTRO del rodado y la correcta identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos continuando la causa en trámite.

08/06/25 – Puesto de Control Vial Brazo Largo (Detención de masculino): En la fecha, se identifican a dos personas que se conducían de forma peatonal, siendo estas una femenina mayor de edad con domicilio en la ciudad de Federal y un masculino mayor de edad, con domicilio en CABA, provincia de Buenos Aires. Al verificar sus datos en el Sistema SIFCOP, surge como novedad que el hombre tenía un PEDIDO DE CAPTURA Y DETENCIÓN de fecha 25/05/2024 Juzgado de Garantías N°2 de Concordia. Por lo que se da intervención a la OGA de Gualeguaychú, quien ordena la Detención y posterior traslado del masculino a la Jef. Dptal. Islas donde queda alojado en calidad de Detenido a disposición de la causa que se investiga.

09/06/25 – Puesto de Control Vial Santa María (Secuestro y Entrega): En el día de la fecha, en horas de la mañana, el personal policial, controla un Camión marca Mercedes Benz, modelo 34-L1518/42FV, conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de la Localidad de Tabossi. Una vez controlada la documentación y el dominio, en el Sistema SIFCOP y DNRPA, surge como novedad «Pedido de Secuestro» Juzgado Civil y Comercial 7. Informado el hecho al Juzgado interesado, dispone el Secuestro y Entrega en carácter de depositario judicial, otorgándole un plazo de 30 días a tu propietario para regularizar la situación.

09/06/25 – Puesto de Control Vial Puente Hierro-Feliciano (Constatación de Garrapatas): En la fecha, siendo las 15:30 horas, se controla un vehículo que salía de la provincia, siendo este un Camión marca SCANIA, modelo G340 B4X2, con ACOPLADO marca HERMANN, el cual transportaba animales vacunos en pie. Al efectuarse el control de la carga, se constató un total de (35) Bovinos – Vacas Pampas Coloradas con presencia de Parásitos Externos vivos (Garrapatas), ante esta situación se informa al personal de SENASA y FUCOFA, quienes formalizan las Acta de Infracción conforme a lo Normado por la Ley Nacional 12.566, Decreto Reglamentario 7623/54 y ordenan el regreso de los transportes a su lugar de origen.

09/06/25 – Puesto de Control Vial Paso Cerrito (Secuestro Vehicular): En la fecha, en horas de la mañana, se controla un vehículo marca Mercedes Benz, modelo GLC300, conducido por un masculino mayor de edad. Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado en el Sistema SIFCOP y MIMINSEG, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VEHICULAR ACTIVO de fecha 18/10/2023, solicitado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial N°23 de la provincia de Buenos Aires. Informado el hecho a la Unidad Fiscal de Chajarí quien dispone el formal SECUESTRO del rodado y la correcta identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos continuando la causa en trámite.

Además, se realizaron controles de alcoholemia ininterrumpidos en toda la provincia, teniendo como resultado un total de 2632 controles en los Puestos de Control Vial, de los cuales (05) resultaron POSITIVOS para la prueba de ALCOHOLEMIA. Debiendo recordar que en la Provincia de Entre Ríos rige el concepto de “Tolerancia Cero” según la Ley Provincial N° 10.460 “Alcoholemia Cero” en todo el territorio provincial con el objeto de disminuir el número de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

Nos resulta importante resaltar que en términos preventivos y de control permanente, en lo que va de este año 2025, la DGPSV de la Policía de Entre Ríos, lleva un total de 263 (doscientos sesenta y tres) vehículos secuestrados por diversas causas, tales como Pedidos de secuestro vigentes, dominios y/o documentación apócrifa, adulteración de numeración de Motor y/o chasis. Un total de 16 (dieciséis) armas de fuego secuestradas y 48 (cuarenta y ocho) detenidos.

Desde el día jueves 05/06/25 hasta el 08/06/25, se registraron desde los distintos puntos de la provincia, un ingreso estimado de 22.558 vehículos y un egreso estimado de 22.873 de vehículos.