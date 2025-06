Hockey Villa Elisa pasó al Provincial de los Juegos Deportivos Entrerrianos 2025

Este martes nuestra ciudad fue sede del encuentro zonal de hockey en instalaciones del polideportivo municipal de Villa Elisa.

Recordemos que los Juegos Deportivos Entrerrianos Juveniles 2025 son un evento deportivo que involucra a jóvenes de toda la provincia de Entre Ríos, con diferentes etapas de competencia: local, departamental, zonal y provincial, sirviendo como clasificatorio para los Juegos Nacionales Juveniles 2025.

Los equipos que disputaron en esta fecha fueron:

Villaguay 2 vs San Salvador 0

Villa Elisa 6 vs San Salvador 0

Villa Elisa 2 vs Villaguay 1

El equipo elisense, luego de sus excelentes resultados, participará del provincial los días 28 y 29 de agosto en la ciudad de Concordia.