HILDA ELENA PEREYRA de BURGUELLO «ELENA» Q.E.P.D.
FALLECIO EN CIUDAD EL 06 DE JUNIO DEL 2025, SU ESPOSO:MIGUEL BURGUELLO, SUS HIJOS GRISELDA,CINTHIA, CELIA,MIGUEL Y CRISTIAN BURGUELLO, SUS HIJOS POLITICOS: NOEL Y LUJAN, SUS HERMANOS. JUAN, SU HERMANA POLITICA CRISTINA, SUS NIETOS: ALEJANDRO, CATALINA, VALENTINO, DALILA, AILEN, ALEJANDRO, Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EL 07 DE JUNIO DEL 2025, A LAS 16 HORAS EN EL CEMENTERIO LOCAL, CASA DE DUELO AMEGHINO 900, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, ARAOZ Y ALMAFUERTE TEL 03442-440263.-