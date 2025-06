En el aniversario de la ciudad: aprender de su legado

La ciudad de Concepción del Uruguay arriba a un nuevo aniversario de su fundación, y creo importante rescatar los elementos de su legado de casi dos siglos y medio, en especial en el momento difícil que viven nuestra provincia, nuestro país y la humanidad entera.

Cuando zozobra la paz, cuando la violencia y los discursos de odio y de exclusión se enseñorean del diálogo público, cuando crecen la insensibilidad, el egoísmo individualista y el “sálvese quien pueda”; es más trascendente que nunca volver la mirada hacia atrás, no para reproches, no para elevar dedos acusadores, sino para aprender y recuperar lo mejor de nuestros mayores.

Esta ciudad me recibió como a un hijo más y me vio traer al mundo a mi propia descendencia, me enseñó todo lo que se precisa saber para vivir en paz y armonía: el respeto a los demás, el trato amable, el trabajo duro, la actitud generosa, las cuentas claras, la capacidad de incluir a todos, y muy decididamente, a quienes más necesitan; dando lo mejor que tenemos, como el mate que brindamos y nos brindan, que siempre en ronda compartida tiene mejor sabor.

En efecto, es Concepción de Uruguay la que alumbra el camino hacia un futuro distinto, con sus decididas acciones a favor de la integración de todas las personas, sin medir condición social, procedencia geográfica, inclinación religiosa o color de piel. Eso signó a la Histórica desde sus propios héroes, comenzando por Artigas y Ramírez con sus ideas inclusivas e igualitarias que se expresan en la frase “nadie es más que nadie”, siguiendo con Urquiza al alentar a que nadie se sienta vencedor o vencido, e ideando instituciones (como las Estancias del Estado o el Colegio del Uruguay) para el crecimiento de todos sin falsas exclusiones meritocráticas.

El propio perfil de la ciudad lo exhibe, cuando demuestra que puede ser múltiple y a la vez armonioso: ciudad histórica, pero también productiva; educativa pero también portuaria; turística y deportiva; amable y respetuosa con la naturaleza; protectora de sus infancias y de todas las diversidades; decidida defensora de las artes, las letras y las ciencias; enamorada de lo propio y a la vez cosmopolita y abierta al mundo.

Concepción del Uruguay brilla identidad y diversidad productiva. Una comunidad universitaria de referencia. Un dinamismo económico que supera a todas las ciudades de la provincia. Un dato reciente de la Secretaría PyME de la Nación revela que, pese a tener menos de la mitad de la población que otras ciudades grandes de Entre Ríos, nuestra ciudad tiene la misma cantidad de establecimientos productivos. Concepción del Uruguay es el centro de la producción avícola de la provincia y del país. Y me detengo en este sector que hoy le exporta a todo el mundo, y que creció de forma sostenida porque logró algo que muy pocos sectores en Argentina pueden mostrar: una cadena productiva completa, pero sobre todo, articulada. Es un modelo ejemplar de cooperación, que se forjó acá, en Concepción del Uruguay, con estrategia y con compromiso colectivo. Sin competir en forma destructiva, sino construyendo en red, generando sinergia, compartiendo soluciones, cuidando el estándar sanitario, invirtiendo en tecnología, generando empleo calificado.

Pero lo interesante también, es que ese modelo de producción lo vemos en otros sectores y nos distingue. Tenemos en la ciudad una industria química de excelencia, altamente innovadora, exportadora, es el segundo sector más importante después de alimentos. También una industria metalmecánica proveedora de bienes de capital a todo el país. Un sector tecnológico de excelencia, que genera más de 1000 empleos directos, y pone a Concepción del Uruguay entre los clústers tech más relevantes del país.

De acuerdo a los datos pertenecientes al Banco Central, el stock de créditos bancarios per cápita al sector privado de nuestra ciudad se ubica casi en los mismos niveles de Paraná, a pesar de que esa ciudad tiene una presencia de entidades financieras muy superior por su tamaño y su condición de capital. Si observamos los depósitos por habitante que informa también el Banco Central, un indicador que refleja tanto la riqueza como el nivel de formalidad económica, nuestra ciudad se encuentra entre las primeras del ranking provincial, con niveles un 38% superiores al promedio de ciudades comparables. Y si hablamos de empleo: los trabajadores del sector privado en el departamento Uruguay reciben los salarios más altos de la provincia.

¿Quién diría que una pequeña gran ciudad del interior tendría tantas universidades y centros de estudio? Esa vida estudiantil nos nutre de ideas nuevas y alimenta el espíritu inquieto de Concepción. En medio de la tormenta nacional, nuestra ciudad piensa, crea, produce, invierte, exporta y crece. Nuestros jóvenes ya no sueñan con irse a las grandes metrópolis: saben que acá también pueden innovar y desarrollar su vida.

Somos ciudad universitaria por excelencia: más de 10 mil jóvenes de toda la región, de toda la Argentina y de países vecinos, vienen cada año a formarse en nuestras aulas, desde la UNER, la UTN, la UADER, la UCU. Aquí se fundó el Colegio del Uruguay hace más de 170 años, y desde entonces la educación es parte de nuestra esencia.

Podríamos continuar mencionando números y datos que confirman que la fortaleza de nuestra ciudad no es solo una percepción sesgada por el amor que le tenemos. Es una realidad objetiva.

Nuestra ciudad sabe resistir y salir adelante, porque lleva en la sangre el coraje de Ramírez y Urquiza, y el espíritu de aquella Heroica Defensa de 1852. Hoy ese coraje vive en cada pyme que levantan sus persianas pese a los embates de esta coyuntura. En cada docente que forma a nuestros chicos con pasión, en cada emprendedor que apuesta por innovar y dar su salto triunfal, en cada profesional que dedica su vida al desarrollo de nuestra comunidad, en cada trabajador que cumple su tarea con responsabilidad y compromiso o en cada técnico y operario que aporta su saber a la rueda productiva.

Este último año y medio no fue fácil para los argentinos. La crisis económica nacional golpeó a familias y empresas, y Concepción del Uruguay no fue la excepción. Sin embargo, incluso en esa adversidad demostramos solidaridad: muchos vecinos marcharon juntos para defender cada puesto de trabajo, acompañando a los suyos. Porque cuando la gente de una comunidad se apoya, la economía crece.

Pocos vecinos saben que la fecha de la fundación de la ciudad no es un tema tan cerrado como a veces creemos. Antonio Segura muestra en su libro Tomás de Rocamora, soldado y fundador de pueblos, que la fecha en que tradicionalmente la celebramos, el 25 de junio, es en verdad el día en que Rocamora fechó el oficio enviado al virrey Vértiz, pero no está clara la verdadera fecha de fundación.

Lo que sí está claro y no deja lugar a dudas es que la ciudad cuna de la organización nacional, con su mensaje de progreso sustentable y armonioso, nos invita a pensar en un futuro luminoso, donde “en la escuela, la fragua y el surco” se forja la grandeza, la verdadera grandeza de un pueblo, que no es otra cosa que la felicidad de su gente.

Cuando en nuestra gestión al frente de la Municipalidad de nuestra querida ciudad, comenzamos a hablar, orgullosamente, del “Modelo Uruguay”, a todo esto nos referimos. Cuidemos esa forma de ser, de estar y de vivir que nos caracteriza. Hagamos lo necesario para que no solo no se pierda ni se modifique, sino que se profundice y se plantee nuevos desafíos. Ese es el mensaje que desde el pasado nos envían nuestros ancestros. El mensaje que la Histórica tiene para convocarnos a ser protagonistas de nuestro propio futuro y no instrumentos de las ambiciones de nadie.

Hoy la ciudad está de fiesta. 242 años después de su fundación, sigue haciendo honor a su historia y construyendo su futuro. Por eso cada aniversario es una invitación a mirarnos al espejo colectivamente. Tomemos este nuevo cumpleaños de la ciudad como un llamado a la acción, como una invitación para ser mejores y trabajar juntos en algunos grandes objetivos comunes. Por ejemplo, agregar más valor a lo que producimos. Exportar conocimiento, innovación, productos terminados con sello uruguayense. Tenemos las universidades, el talento y la infraestructura: podemos desafiarnos logrando mayor sinergia entre el aula y la fábrica, entre el científico y el empresario.

Que nuestro amor por esta ciudad no se quede en un acto y el recuerdo, sino que se traduzca en gestos concretos. En levantar la voz para defender lo nuestro, en tender una mano al que lo necesite, en animarnos a comenzar, en exigir lo justo y dar el ejemplo. Porque Concepción del Uruguay nos dio una identidad que llevamos en el alma. Ahora nos toca a nosotros darle todo para que siga creciendo.

Te decimos entonces, feliz cumpleaños, Ciudad Histórica, sede del Congreso de los Pueblos Libres, capital histórica de la provincia, germen de la República de Entre Ríos, suelo fértil del federalismo y la igualdad, Cuna de la Organización Nacional; y a nuestra comunidad, que seas consciente de ese legado, será la manera de asegurar que tus hijos e hijas vivan felices en este paraje de tanta belleza, la “tierra prometida que Dios iluminó”.

Martín H. Oliva

Senador provincial por el departamento Uruguay