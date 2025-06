El Municipio recibió al Comité Olímpico Argentino

Sin embargo, como educadores físicos, “debemos reconocer que venimos de otra realidad y que nuestra formación nos ha llevado a combatir el sedentarismo asociado a los juegos electrónicos. Pero la realidad es que los pibes se mueven de maneras que no siempre entendemos. Es hora de que nos adaptemos y aprendamos de esta nueva realidad”, dijo Moccia.

La última incorporación a esta lista son los deportes electrónicos, que han revolucionado la forma en que entendemos el deporte. «Todo lo que tiene que ver con los juegos electrónicos a través de la computadora» ha sido aprobado para los Juegos Olímpicos, adaptando las reglas para que no sea únicamente sedentario y se incorpore una parte física. Los deportes electrónicos han demostrado que «tienen mucho más de espectadores» que muchos deportes tradicionales.

«Cuando desde una ciudad de estas características de 86 mil habitantes se va a intentar abrir puertas, no es fácil que las abran, y que esas puertas después se conviertan en hechos concretos de la ciudad, menos aún. Una cosa es que te reciban bien, y quiero ser especialmente agradecido como uruguayense por lo que pudimos construir. El Comité Olímpico Argentino ha sido muy generoso con los entrerrianos y especialmente con Concepción del Uruguay, porque nos abrió sus puertas, una institución que es centenaria», agregó Lauritto.

La ciudad de Concepción del Uruguay tiene muchos motivos para agradecer al Comité Olímpico Argentino. El intendente destacó los años de trabajo conjunto que han dado frutos concretos, como la pista de atletismo y el gimnasio en el Centro de Educación Física “Hugo Mario La Nasa”, proyectos que no se lograron de la noche a la mañana, pero que, gracias al impulso y apoyo del Comité Olímpico, hoy son una realidad.

«En el año 2010 tuvimos una reunión impensada. El Comité Olímpico en su totalidad, con el presidente en ese momento, Gerardo Werthein, vino a Concepción del Uruguay. Ese día fue un envión para que la pista de atletismo sea una realidad. Aquella pista que tuvimos comprometida en el año 97, que luego no se concretó, y sin embargo no abandonamos, no bajamos los brazos hasta que fuera una realidad”, expresó Lauritto.

Finalmente, el intendente resaltó el “enorme gesto” del Comité Olímpico al darle vida a estos proyectos, permitiendo que selecciones nacionales se presenten en la ciudad y que deportes como el vóley, el handball y el básquet tengan espacio para desarrollarse.

Durante el sábado continuará el Tercer Congreso Binacional COPEFER en el Auditorio Municipal “Carlos María Scelzi” a partir de las 8 horas.