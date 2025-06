“El modelo que implementa Azcué solamente cierra con ajuste sobre los más vulnerables”

Daniel Cedro cuestionó con dureza el rumbo de la gestión de Azcué y denunció el impacto del recorte en los sectores más vulnerables de Concordia

El vicepresidente del Frente Entrerriano Federal y actual candidato a diputado nacional por la Lista 2 Desafío Peronista, Daniel Cedro, se refirió a la crítica situación social que atraviesa la ciudad de Concordia y apuntó con firmeza contra las políticas de ajuste que lleva adelante el intendente Francisco Azcué, en sintonía con el gobierno nacional de Javier Milei.

Las declaraciones se produjeron tras conocerse el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), que ubica a Concordia como una de las ciudades con mayor índice de pobreza infantil del país: un 75% de niñas y niños viven por debajo de la línea de pobreza. “No es una cifra más. Es una radiografía de lo que está pasando en nuestra ciudad. Tres de cada cuatro chicos viven en la pobreza, y eso no conmueve a quienes gobiernan. Al contrario: siguen tomando decisiones que empeoran todo”, expresó Cedro.

En este sentido, el exconcejal cuestionó el despido de más de 100 trabajadores y trabajadoras municipales, entre ellos personal esencial como cocineras de comedores comunitarios, operadores territoriales y personal de apoyo en programas sociales. “No hay crisis que se solucione achicando al Estado donde más se lo necesita. Están desmantelando políticas públicas, despidiendo a quienes sostienen día a día los espacios de contención y cuidado. Eso no es eficiencia: es ajuste, y del más cruel, porque lo pagan los que menos tienen”, denunció.

Colapso institucional y desprotección social

Cedro también alertó sobre el cierre inminente de 15 Centros de Formación e Integración Comunitaria, espacios fundamentales para brindar apoyo escolar, formación en oficios y contención social a jóvenes y familias vulnerables. “Cerrar estos centros es condenar a cientos de chicos a la calle. Es negarles oportunidades y empujarlos al resentimiento, a la frustración. Y eso tiene consecuencias profundas. Cuando el Estado se retira, no queda vacío: lo llena la exclusión, el delito, la desesperanza”.

Además, denunció la parálisis de organismos provinciales claves como el COPNAF y otras áreas destinadas a la protección de la niñez y adolescencia: “Están desbordados o directamente inactivos. No cumplen su función, no articulan con las escuelas ni con los comedores. La red de cuidado que necesita la niñez está completamente rota, y encima ahora nos encontramos con la novedad que se han detectado irregularidades por más de 66 millones de pesos sin justificar por parte de quien Frigerio designó como responsable de los comedores escolares en Concordia”.

Un modelo alineado con el gobierno nacional

Cedro vinculó esta política local al rumbo del gobierno nacional de Javier Milei, y fue especialmente crítico con el alineamiento del intendente Azcué: “No se trata sólo de decisiones locales aisladas. La Municipalidad está ejecutando, sin cuestionar, el modelo que baja desde Nación: ajuste, recorte, desfinanciamiento. No hay una mirada productiva, no existe la obra pública. Esa coincidencia ideológica entre Azcué y Milei es evidente, y no sorprende. Lo que sí sorprende es la falta de sensibilidad y de respuesta frente al desastre social que están generando”.

El referente del Frente Entrerriano Federal también recordó que ni siquiera el Comité Capital de la UCR, partido de origen de Azcué, avala este camino, lo que demuestra que “el intendente elige sostener su alineamiento incondicional con el Presidente antes que defender los intereses de los concordienses”.

Por último, el dirigente peronista hizo un llamado a no naturalizar el colapso social: “Concordia no puede seguir aceptando estos niveles de pobreza como si fueran inevitables. Hay responsabilidades políticas concretas. Lo que está ocurriendo no es casual: es el resultado de una forma de gobernar que solo cierra con ajuste, y que deja afuera a los más vulnerables”.