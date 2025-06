El federalismo no se declama, se ejerce

Este lunes, en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), gobernadores de distintas provincias anunciaron que trabajarán juntos para redactar un proyecto de ley, consensuado, que redistribuya de manera justa el impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Lo hicieron porque el Gobierno Nacional no da respuestas claras.

El Consejo Federal de Intendentes —con jefes comunales de todos los partidos— apoyó esta iniciativa. El mensaje es simple: sin recursos no hay gestión, sin equidad no hay país, y sin federalismo no hay democracia real.

¿Por qué importa esto? Porque el dinero que se recauda por los combustibles se administra desde Nación sin reglas claras y muchas veces con fines políticos. Las provincias proponen que esos fondos se repartan según la ley, de forma justa y transparente. Lo mismo pasa con los ATN, que deberían ayudar a las provincias en emergencia, pero hoy se reparten de manera desigual y muchas reciben poco o nada.

En 2025, se recaudaron más de $209.000 millones en ATN, pero solo se entregó el 20%, y mayormente a provincias con afinidad política al Gobierno Central (por caso Entre Ríos).

Los intendentes no piden privilegios, sino que se cumpla la ley. Quieren que el dinero que se recauda en sus pueblos y ciudades vuelva para mejorar servicios esenciales. El federalismo debe ser una herramienta viva, no solo una frase en la Constitución.

Hoy, el Gobierno Nacional hace un ajuste que descarga responsabilidades sobre provincias y municipios, pero sin darles los recursos necesarios. Eso no es orden, es abandono.

Esta situación exige recuperar el diálogo y el trabajo conjunto para fortalecer el federalismo, porque sin provincias fuertes y municipios con recursos, no hay democracia real ni país posible. Lo que está en juego no es solo un impuesto.

Juan Martín Garay

Abogado

Concejal PJ – Concepción del Uruguay