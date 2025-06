El desafío. Por Juan Martín Garay

En tiempos de gritos y trincheras, hablar de «verdades» puede parecer ingenuo. Pero es, en realidad, un acto político. Porque las verdades, como enseñaban los griegos, no se imponen por sí mismas: se construyen en el terreno de la palabra, en el modo en que son dichas, defendidas o negadas.

No es casual que hoy se grite tanto. El grito busca acallar al otro, desbordar el debate, evitar el argumento. En las trincheras no se dialoga: se resiste, se combate, se ataca. Por eso, quienes todavía creemos en el poder de la palabra y la construcción común, tenemos una tarea urgente: bajar el tono sin bajar las convicciones, y animarnos a hablar en serio, incluso cuando lo fácil es sumarse al ruido.

Mentira la verdad

Aristóteles diferenciaba entre la sofística -el arte de hacer parecer verdadero lo falso- y la retórica -el arte de volver verosímil lo verdadero-. Hoy, en pleno siglo XXI, esa disputa sigue viva. Y en medio del ruido, es cada vez más difícil distinguir entre convicciones y manipulaciones.

La colonización de las palabras por discursos engañosos o cínicos ha vaciado de contenido muchas luchas históricas. Se habla de libertad para justificar recortes, de sinceridad para avalar crueldades, de orden para encubrir abusos. La mentira ya no se esconde: se afirma con convicción. Y eso nos obliga a defender la verdad no como dogma, sino como búsqueda activa, crítica, compartida.

Estamos viviendo una época donde los hechos pierden valor frente a los relatos. Donde la crueldad puede disfrazarse de sinceridad, y donde la exclusión se vende como libertad. Por eso, recuperar un pensamiento que defienda la verdad como bien común, es una tarea urgente. No una verdad única, cerrada, sino aquella que se construye con honestidad intelectual, con sensibilidad social y con respeto democrático.

Ya no importa tanto qué pasa, sino cómo se lo cuenta. La emoción, muchas veces manipulada, pesa más que la prueba. Pero si renunciamos al valor de los hechos, si aceptamos que todo es opinión, perdemos la posibilidad de construir acuerdos básicos. Necesitamos volver a confiar en que hay un suelo compartido desde donde pensar la realidad. Que no todo da igual. Que no todo vale.

La Argentina que viene

La tolerancia no es resignación ni tibieza. Es la fuerza de sostener un diálogo sin renunciar a la diferencia. Es entender que el otro no es un enemigo, sino parte del mismo juego democrático. En contextos de polarización extrema, la tolerancia se vuelve revolucionaria. Nos invita a dejar de buscar culpables y empezar a construir respuestas colectivas.

Argentina atraviesa un momento de transición profunda. No solo política o económica, sino cultural y moral. Una etapa en la que se ponen en juego sentidos básicos: qué entendemos por justicia, por dignidad, por comunidad. Y en esa transición, nadie sabe cuánto durará el desconcierto ni qué forma tomará lo que viene. Pero todos -lo sepamos o no- estamos siendo parte del debate que lo define.

Lo que sí es evidente es que nada será igual después. Porque cuando un pueblo pasa por el dolor, por el despojo o por la indiferencia institucionalizada, ya no vuelve a ser el mismo. Puede replegarse o fortalecerse, puede resignarse o rebelarse, pero algo cambia para siempre.

Es aquí donde se abre una oportunidad histórica: volver a pensar la comunidad como respuesta. No como nostalgia ni como consigna vacía, sino como proyecto. Una comunidad que se reconozca en sus lazos, en sus barrios, en sus escuelas y hospitales. Que no caiga en la trampa de la competencia individualista, sino que revalorice la cooperación, la cercanía, la empatía.

¿Qué país queremos?

La pregunta por el futuro ya no es solo técnica o electoral: es existencial. ¿Qué país queremos ser después de esta crisis? ¿Uno más desigual, más insensible, más individualista? ¿O uno que aprenda de sus errores y se anime a construir desde el daño? Esa respuesta no vendrá de arriba: se gesta en cada barrio, en cada espacio común donde aún se sostienen la solidaridad y la esperanza.

Para eso, el Estado no puede achicarse hasta desaparecer. Debe reconfigurarse como herramienta de cuidado, como espacio donde lo público vuelva a tener sentido. Y junto a él, las organizaciones libres del pueblo, los clubes, los sindicatos, las cooperadoras, los comedores, deben recuperar protagonismo. No como apéndices del poder, sino como parte del tejido vivo de la democracia.

Este tiempo, con todo su desconcierto, puede convertirse en un umbral. Hay momentos históricos en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. En ese entre, se define mucho más de lo que parece. No se trata de esperar pasivamente que pase la tormenta. Se trata de decidir quiénes queremos ser cuando amaine.

Desafiarnos

El mayor desafío que tenemos no es adaptarnos al ajuste. Es darnos cuenta de que este tiempo, con todas sus sombras, también puede ser una puerta. Un umbral hacia otra forma de hacer las cosas. Más humana. Más justa. Más nuestra.

Siempre se pensó a la tolerancia como pilar de la convivencia. Hay quienes la entienden como límite al daño; hay quienes la ven como una virtud civil. Pero todos coinciden en algo fundamental: que la democracia no puede sobrevivir sin el ejercicio de aceptar al otro. Sin esa ética del disenso que permite discutir sin destruir y disentir sin deshumanizar.

Por eso, si nos animamos al desafío de reconstruir el lazo común, puede ser el verdadero comienzo. Construyamos cercanía, pero sostengámosla en el tiempo. Lo nuestro es la gente, no lo olvidemos.

