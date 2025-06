EDICTO. autos caratulados «MERKEL MARIO JUAN C/ GERSHANIK GREGORIO Y/O HEREDEREOS s/ USUCAPION»

La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº1 de la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Dra. SONIA MABEL RONDONI, a cargo del Despacho, Secretaría a carg de la Dra. MARIELA ALEJANDRA PERDIGUERO (Suplente) en autos caratulados «MERKEL MARIO JUAN C/ GERSHANIK GREGORIO Y/O HEREDEREOS s/ USUCAPION» expte.Nº 11201, Año 2024, cita y emplaza a GREGORIO GERSHANIK, sus herederos y/o sus sucesores y a todas las personas que se consideren con derecho sobre el inmueble isncripto en ubicada en la Provincia de Entre Ríos, Depto. Uruguay, Municipio de Concepcion del Uruguay, Planta Urbana, , Manzana 1261, Santa Teresita Nº1956, Superficie: SEICIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON VEINTIDOS METROS CUADRADOS; Limites y Linderos: NORTE: en parte edificada, en parte alambrada al rumbo SE 85°39´de 21.28 metros, linda parte con Fournier Marta Silvia Teresa y Pereyra Daniel Eduardo, parte con Peralta Rodolfo Pedro y Van opstal Liliana Teresa y parte con Nadal Eduardo Jorge. ESTE: Recta amojonada 5-6 al SO 50°00´ de 14,00 metros, linda con Bvard. Gaillard (ripio).- SUROESTE: Recta (2-3) edificada al rumbo S.E.11°31´de 28.98 metros, linda con Benitez Ramon Ernesto. SUR: (3-4) edificada al rumbo S.O. 78°00´de 20.17 metros, desde allí 2-3 al SE 40°00´ de 3,70 metros y desde allí 3-4 al NE 50°00´de 13,00 metros, linda con calle Santa Teresita. OESTE. Recta (4-1) edificada al rumbo N.O. 12°00´, DE 34.97 metros, linda con Bourlot Mercedes Martina. Según Plano de Mensura Nº 52.979, practicada por el Agrimensor Elias Jose Maria inscripto bajo Matricula 22.152, Partida Provincial: 137.756, registrado en la Dirección de Catastro Provincial en 06/10/2023, en cuestión para que en el término de quince días contados desde la última publicación comparezcan, contesten la demanda, opongan excepciones previas y ofrezcan la prueba de que intenten valerse, bajo apercibimiento de designárseles Defensor de Ausentes. La resolución que así lo ordena, textualmente dice: «Concepción del Uruguay, 28 de mayo de 2025.- Proveyendo el escrito de fecha 23/05/2025, de conformidad con lo previsto por el art. 142 del C.P.C.C., cítese al demandado GREGORIO GERSHANIK y/o sus herederos; y/o quién y/o quiénes se consideren con derechos mediante edictos que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y en un periódico local, para que en el término de quince (15) días contados desde la última publicación comparezca en autos a estar a derecho y contestar demanda, oponer excepciones previas y ofrecer la prueba de que intente valerse, bajo apercibimiento de designársele Defensor de Ausentes. FDO. Dra. SONIA MABEL RONDONI JUEZA A/C DEL DESPACHO». Concepción del Uruguay, 05 de junio de 2025.

MARIELA A. PERDIGUERO

SECRETARIA SUPLENTE