Celebraron los 242 años de Concepción del Uruguay

Junto al busto de Tomás de Rocamora, fundador de Concepción del Uruguay, se realizó este miércoles el acto por el 242° aniversario de nuestra ciudad. Allí, la ceremonia fue encabezada por el intendente, José Lauritto, junto a la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Rossana Sosa Zitto; el senador Martín Oliva; el jefe de Gabinete, Ezequiel Valdunciel; concejales; secretarios y demás funcionarios, como así también autoridades de diversos sectores, y público que acompañó la celebración del Día de la Ciudad.

Participaron abanderados y escoltas de establecimientos educativos, como así también de las Fuerzas de Seguridad con asiento en nuestra ciudad.

Rocamora fue recordado mediante la colocación de ofrendas florales, al pie de su busto, en representación del pueblo y gobierno de la ciudad, y en nombre de la Universidad de Concepción del Uruguay. También se realizó un minuto de silencio en su honor.

Las palabras alusivas a la fecha estuvieron a cargo del profesor de Historia Gustavo Sirota, quien fundamentalmente dirigió su mensaje a los jóvenes presentes, como parte de “un futuro que los tiene como protagonistas y que necesita del compromiso y el aporte de cada uno y de cada una”.

Al referirse a los orígenes de nuestra ciudad, reseñó que “hace 242 años Tomás de Rocamora soñaba que este iba a ser un lugar bonito y bien poblado, así lo decía en una carta”. Detalló que, al momento de la fundación, distribuyó 133 terrenos para las familias que lo acompañaban, casas humildes “y en el centro la plaza, la iglesia, el cabildo, un cementerio; y también pensó en un hospital y una escuela”.

Como parte de los hitos que hacen a la historia de nuestra ciudad, recordó que aquí “por primera vez seguramente se pensó en aquello que Artigas soñó y que transmitió: la independencia absoluta y respectiva, romper con la dominación española, un año antes que en Tucumán”, en lo que fue la declaración del Congreso de Oriente, del cual se cumplirán 200 años.

Repasó otros hechos trascendentales e hijos dilectos que hicieron grande a Concepción del Uruguay, como Ramírez, Urquiza, López Jordán, “la defensa de la ciudad, el 21 de noviembre de 1852, que salva la Constitución cuando los vecinos de la ciudad y los jóvenes de aquel incipiente Colegio del Uruguay salvan la ciudad de las tropas porteñas y salvan la Organización Nacional y la Constitución”.

Asimismo, destacó el Colegio del Uruguay, “primer establecimiento de educación secundaria, laica y gratuita de nuestro país, uno de los tres colegios que había en aquel momento cuando se crea… transformando al Colegio y a la ciudad en una referencia no sólo educativa sino un ejemplo a copiar en Sudamérica y en el mundo”.

Sirota fue claro al expresar: “En estos tiempos, donde burros y brutos con iniciativa nos quieren imponer sus mentiras a los gritos, es necesario tener presente la rica y fecunda historia que entrelaza a nuestra ciudad con la educación, con la cultura, con la ciencia y con el arte”.

La ciudad del presente

Sirota detalló los perfiles actuales de Concepción del Uruguay, una ciudad “con un perfil productivo muy fuerte, donde el sector avícola, el arrocero y el puerto son los actores más reconocidos y dinámicos, pero a los que se ha integrado en el último tiempo la industria fundamentalmente tecnológica, que cuenta con un Parque Industrial consolidado y dinámico funcionando”.

Destacó también el perfil configurado por recursos naturales y turísticos, en tanto subrayó la educación superior “donde da el camino que debemos recorrer de cara a un futuro que ya no nos espera”. En este marco, destacó que la propuesta educativa superior de la ciudad incluye más de 100 carreras de grado, pregrado y posgrado. Más de 7.000 alumnos cursan regularmente, el 10% de nuestra población pasa por algún aula de nuestras instituciones educativas superiores. Esto no existe prácticamente en ningún lugar, no solamente de la Argentina, sino de esta parte del mundo”.

En tal sentido, Sirota puso en relieve que en 2022 nuestra ciudad haya siso incluida por la UNESCO como integrante de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje. También destacó el campus tecnológico La Nube, “que nos va a posicionar de manera virtuosa ante la creciente demanda de desarrollo e innovación tecnológica”.

Apostó a que los jóvenes puedan hacer de Concepción del Uruguay “su lugar en el mundo, donde crecer, vivir, estudiar, trabajar, construir su hogar, su familia, tener sus afectos” y donde “podamos sentirnos realmente orgullosos, plenos de vivir en esta, nuestra ciudad, y que lo hagamos para que todos los que nos acompañan día a día se sientan hermanos y podamos hacer una ciudad que sea vivible y, como la que quería Pocho Lepratti, donde haya lugar para todos y para todas”.

Momento musical

La guitarrista Lara Marcó, la cantante Julieta Darquier, y el acordeonista y cantante Facundo Torresán interpretaron el chamamé “Arroyo de la China” y el “Himno a Concepción del Uruguay”. Fue con el acompañamiento de los bailarines Cata Flores y Mauro Boraglio, pertenecientes a la Escuela de Danzas “Suyai”. Asimismo, el cumpleaños feliz fue interpretado por la Banda de Música del Batallón de Ingenieros Blindados 2.