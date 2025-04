Estrada y Erausquin: Reclaman mantenimiento en zona de vías y luminarias

Todos los vecinos tienen derecho a su espacio para reflejar sus inquietudes y problemas, lo que a diario viene sucediendo por diferentes circunstancias.

En este caso se trata de vecinos de calles Estrada y Erausquin, quienes viven en inmediaciones de las vías del ferrocarril, donde hay gran cantidad de pastizales, arbustos y malezas, que demandan constante mantenimiento.

“Llamamos a la Municipalidad y cuando han venido cortan un poco los pastos, pero lamentablemente ese trabajo no es suficiente, ya que los arbustos siguen creciendo y no hacen nada. Esto es verdaderamente peligroso y tenemos mucha inseguridad. En esta vegetación se ocultan los delincuentes t para peor de males, las luces del alumbrado público no funcionan”, dijo indignada una vecina, que además debe limpiar constantemente las rejas del alcantarillado ya que cuando llueve Erausquin se convierte en un río torrentoso.

Si dudas el tema es para prestar mucha atención y demanda mantenimientos o limpieza por parte del municipio.