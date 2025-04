Carlos Bender: “Pedimos mayor cantidad de efectivos y móviles en la zona rural”

El presidente de la Filial Puiggari (departamento Diamante), Carlos Bender solicitó una mayor presencia policial y también de móviles que recorran las zonas rurales haciendo tareas de prevención y vigilancia, ante hechos de inseguridad que se vivieron en la zona. El dirigente denunció una serie de actos delictivos en establecimientos cuando sus dueños no se encontraban. Dijo que los vecinos están preocupados y con temor, por lo que se realizó una asamblea días atrás, para tratar la temática junto a funcionarios locales, fuerzas de seguridad y vecinos. Bender informó que “Libertador San Martín, tiene un ejido de 7.500 hectáreas, superficie que en un elevado porcentaje se encuentra en la ruralidad ocupada por productores de distintas escalas que llevan adelante diferentes actividades”. En este marco explicó que: “la zona del camino de Costa Grande que se comunica con Victoria, ha sido blanco de hechos de inseguridad, una familia que concurrió a un evento, al regresar, se encontró que la habían vaciado la vivienda que habitan y los galpones donde trabajan. Se llevaron todo tipo de herramientas y objetos de mucho valor”. También agregó que “en las últimas horas, vecinos advirtieron movimientos extraños en otro establecimiento rural y alertaron a la policía, horas después detuvieron a los sospechosos y dos de ellos, no serían de nuestra provincia”. El federado comento que “trabajamos para reunirnos con autoridades provinciales relacionadas a la seguridad y solicitarles una mayor presencia de funcionarios y móviles que patrullen la zona rural que últimamente está siendo muy transitada por vehículos que no conocemos, es un hecho inusual para una zona que está atenta a cualquier movimiento extraño”.