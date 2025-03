Una victoria y una derrota para Rocamora

Rocamora se impuso este jueves 79-74 (70-70) en tiempo extra a Hispano Americano de Río Gallegos en su anteúltimo juego por la Fase Regular en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. El colombiano Rainer Torres fue la figura excluyente del juego con un doble doble de 23 puntos y 13 rebotes.

Rocamora no tuvo la fluidez de otros juegos, le costó superar a un rival que jugó con una rotación de solo ocho jugadores y entre los que no estuvo Lucas Machuca con todo lo que eso significa para el elenco del sur argentino. Hispano se llevó el primer cuarto 14-22 y se fue arriba al cierre del primer tiempo 33-38.

El ecuatoriano Johu Castillo con 14 puntos y Leonardo Solís con 12 fueron los artífices de ese mejor andar del equipo de Pablo Castro en los 20 minutos iniciales. Por el lado del local lo mejor pasó por la polenta de Torres en la pintura para sumar 11 unidades mientras que un positivo ingreso de Francisco Tarnowyk ayudó mucho a Rocamora en el segundo cuarto. El misionero llegó a los 13 puntos.

Al igual que el martes en Colón, dos triples de Valentino Occhi en el tercer cuarto sirvieron para que Rocamora pueda pasar al frente (49-47). El equipo de Cristhian Domínguez mostró otra cara en ofensiva, se escapó por cinco pero Cardona acertó un bombazo antes del cierre (54-52).

En la primera parte del cuarto final la continuidad efectiva de Torres y un triple de Catalín le dieron al Rojo la mayor ventaja (65-58). Pero no lo pudo quebrar Rocamora e Hispano se recompuso con nuevas apariciones de Castillo. Llegaron apretados al cierre, Rocamora no aprovechó sus idas a la línea, Torres lo pudo definir y falló, Cardona no lo hizo y forzó el suplementario con el 70-70.

Muchos nervios en el inicio de la prórroga pero sacó réditos Rocamora que se alejó por cuatro en los tres minutos iniciales. Después del tiempo muerto descontó Solís, aunque una nueva aparición de Catalín y dos libres de Torres sellaron la historia. Rocamora debía ganar por más de cinco puntos, no pudo pero se quedó con el triunfo y ahora espera por Racing para cerrar esta instancia de la mejor manera.

Johu Castillo fue el mejor de la visita con 19 puntos y 7 rebotes, seguidos por los 16 de Solís y los 14 de Cardona. En Rocamora, Tarnowyk cerró su muy buena noche con 19 unidades mientras que Justo Catalín lo hizo con 14, 7 tableros y 4 asistencias.

Mauricio Galarza – Prensa Rocamora

Fotos: Emiliano Ocampo

Derrota de las Rojas en Caballito

Tomás de Rocamora perdió este jueves 87-59 frente a Ferro Carril Oeste por la Conferencia Sur de la Liga Femenina de Básquetbol. Fue el último partido de la Fase Regular para las Rojas que deberán esperar que se jueguen otros encuentros para conocer su rival en la instancia de play offs.

Las dirigidas por Laura Soledad González cerraron esta etapa con registro 4-10, están ahora ubicadas en el quinto lugar de las posiciones pero la situación se puede modificar el próximo fin de semana cuando se disputen los últimos partidos.

Sin poder contar la experiencia y goleo de la capitana Antonella González, Rocamora jugó con sus armas ante un rival que ya tenía asegurado el segundo lugar de la Conferencia y que fue el subcampeón del Torneo Apertura.

Paula Santini fue la figura del partido en el estadio Héctor Etchart con una planilla de 22 puntos, 14 rebotes y 3 asistencias. Lucía Juárez la siguió con 17 unidades, 15 de los cuales llegaron a través de cinco triples. También llegó al doble dígito Florencia Losada con 10 puntos y 4 asistencias.

Ferro tuvo cuatro jugadoras en doble dígito siendo Dalma Piri la más efectiva con 18 puntos y 3 tableros. La siguió Abril Romagnoli con 16 y 2, respectivamente.

Rocamora deberá aguardar a que se complete la Fase Regular pero pensando en la instancia de play offs El Talar y Unión Florida asoman como los posibles rivales. En cualquiera de los casos no tendrá ventaja de localía, deberá jugar primero de local y luego habrá dos encuentros de visitante de ser necesarios.

Mauricio Galarza – Prensa Rocamora

Fotos: Prensa Ferro Carril Oeste