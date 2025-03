Una lesionada grave

<span;>Se produjo este domingo un siniestro en el cual resultó lesionada una mujer, quien se encontraba en un aparente estado de ebriedad, no queriendo aportar datos filiatorios.

<span;>En el lugar se hizo presente la ambulancia de Vida, cuyo personal intentó ayudar a la misma, quien no desea ser trasladada por la ambulancia, por lo que se solicita personal de Cría. Minoridad, para trasladarla contra su voluntad, ya que se encuentra con lesiones visibles en muy mal estado. El motovehiculo el que se desplazaba era un HONDA NEW WAVE, el cual se encontraría sobre la cinta asfáltica.

<span;>Finalmente la lesionada pudo ser trasladada por la ambulancia al nosocomio, confirmándome que presentaba fractura de una