Un nuevo período Por Juan Martín Garay (*)

El pasado sábado 1° de marzo, con el mensaje a toda la comunidad de Concepción del Uruguay por parte del Intendente José Lauritto, quedó inaugurado un nuevo período ordinario de sesiones del Honorable Concejo Deliberante. Se ha dado inicio formal al período consecutivo más extenso de la vida en democracia que hayamos conocido.

Demócratas

“El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes” afirma la Constitución Nacional. Perón enseña que las grandes líneas de coincidencia solo pueden “manifestarse a través de una pacífica convivencia republicana y en personas que las representen”. Así fue que, en el marco formal de labor parlamentaria, con diálogo, consensos, acuerdos, disensos y debates, hemos podido transcurrir estos 42 años.

Por eso, hoy día, en el contexto de apatía política actual, de desencanto y hastío, de bronca por una sociedad muchas veces vaciada de política y una política otras tantas vaciada de sociedad, si de verdad queremos profundizar la democracia en el marco del diálogo y el respeto, si queremos contribuir a que como clase política no parezcamos desconectados del resto, como muchas veces se puede percibir, debemos esforzarnos por ofrecer a la gente oportunidades reales de participación y tener también sus intereses representados.

Existe una permanente crisis de representatividad política que debe ir dando paso a un cambio real, posible, sincero y sin demagogia, prestigiando el ejercicio del sano arte de la política en esta joven democracia que aún adolece de muchas cosas. Hay que determinar como prioritarias, acciones concretas que permitan avanzar en la resolución de los problemas que todavía afectan a muchos, llevando a la práctica criterios de justicia y equidad respecto de todo aquello que permita un mejor desarrollo del ser humano en un contexto que contenga pero que además posibilite condiciones dignas de vida.

En estos 42 años, el Poder Legislativo local ha cumplido con sus deberes y obligaciones, con matices propios de cada tiempo, pasando del debe al haber y viceversa en varios temas claves que hacen a nuestra propia tarea de construcción como ciudad. Por supuesto que siempre habrá demasiado por hacer, aunque mucho se haya hecho en todo tiempo y momento. Todo dependerá muchas veces de la óptica con la cual se aprecie y naturalmente la vara con la que se mida toda acción desplegada (o porque no, la propia inacción también).

Si pretendemos un Concejo para todos y no para algunos pocos, entonces la única manera de trabajar por ello es colaborar para recrear una visión diferente de la política y del ejercicio mismo en el contexto actual. Por eso no sólo tenemos que quedarnos con el “buen decir” sino también con el “mejor hacer”. Friedrich Ebert decía que “la democracia necesita demócratas”. Bueno, eso precisamente debemos ser. Todos, no sólo algunos.

¡A las cosas!

Para sobrellevar este cambio de época, en un contexto social y políticamente complicado, debemos como Concejales abandonar las controversias personales para construir una Concepción del Uruguay con ideales compartidos y al servicio de un destino común, el del pueblo en su conjunto, con inclusión verdadera. Por eso tenemos que pensar en nuestra ciudad desde la posibilidad de construcción colectiva, elaborando con mirada de masa crítica las ideas sobre las realizaciones que necesitamos hoy, pero fundamentalmente las que necesitarán nuestros vecinos en unos años por delante. La ciudad no es una construcción unipersonal, es ante todo una construcción colectiva.

El compromiso para ello requiere de un deber moral que se traduzca en un convencimiento propio. Por eso debemos pensar a largo plazo, con planificación responsable y profesionalmente seria, aún “soplando contra el viento” muchas veces, pero luchando por lograr esas materializaciones que beneficien sanamente al conjunto. No debemos caer en la trampa de quedarnos en una eterna etapa de “diagnóstico de café parlamentario”, sino de acción, de pelea y empuje por lo que creamos válido. De igual manera a que como vecinos de esta ciudad hoy somos los “beneficiados” de lo que otros pensaron hace años y lucharon hace mucho tiempo, hagamos lo mismo desde la responsabilidad circunstancial que nos toca con perspectiva al futuro próximo. Ese debe ser nuestro compromiso.

El concejal

En lo referente al Concejal, George Lakoff reflexiona: «suelen pensar que la gente vota en función de los programas electorales y de las propuestas políticas específicas de los candidatos. Lo cierto es que la gente vota basándose en los valores, la capacidad de transmitir, la autenticidad, la confianza y la identidad. Todo aquello por lo que luchamos y en lo que creemos, libertad, igualdad, justicia, encuentra su máxima expresión en el despacho de un Concejal, pues es ahí donde todos esos valores se concretan en personas con rostro».

En nuestra ciudad convivimos bajo una sana armonía política que perdura en el tiempo de manera sostenida (aún con sus matices). Siendo coherentes con esto que se evidencia, quienes tenemos circunstanciales responsabilidades institucionales, debemos hacer el ejercicio constante de dejar a un lado las controversias personales para poder construir entre todos, la comunidad que queremos, con anhelos de ideales compartidos y al servicio de un destino común, el de nuestro pueblo, el de nuestros vecinos y vecinas.

Enseña Don Quijote, “un pueblo que se siente protagonista de su propia acción, la avala y se convierte en un verdadero actor de transformación y de cambio”. Ha comenzado un nuevo período de sesiones, es nuestro deber honrar el cargo no sólo con palabras sino con hechos, trabajando todos los días, promoviendo la democracia y la justicia social, para la construcción de una comunidad “uruguayense” más justa e incluyente. Porque lo nuestro es la gente, ahora y siempre. No lo olvidemos.

(*) Abogado. Concejal 2023-2027. Vicepresidente 1° HCD. Presidente del Bloque Concejales PJ 2023-2027. Apoderado del Consejo Departamental PJ Uruguay. Congresal Provincial PJ ER. Secretario de Gobierno 2019-2023. Concejal 2015-2019. Presidente del Bloque Concejales PJ 2017-2019. Presidente Comisión Hacienda y Presupuesto 2015-2019. Decano del Colegio Mayor Universitario de Santa Fe 2003-2004.-