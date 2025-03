Un cráter de impacto de 3.570 millones de años podría reescribir la historia de la Tierra

Un equipo de científicos ha identificado lo que podría ser el cráter de impacto más antiguo conocido en la Tierra, ubicado en Pilbara, una región del estado de Australia Occidental.

Según informó ABC News Down Under, el cráter se habría formado hace aproximadamente 3.570 millones de años, durante el Eón Arcaico, un período de la historia terrestre del que se sabe muy poco. Este descubrimiento no solo destaca por su antigüedad, sino también por las implicaciones que podría tener en la comprensión de los orígenes de la vida en nuestro planeta.

Asimismo, Johnson y su equipo han presentado múltiples líneas de evidencia que respaldan su hipótesis, incluyendo formaciones geológicas únicas como los “conos astillados” y los “basaltos almohadillados”. Estas estructuras, según los investigadores, son características de eventos de impacto masivo y podrían ser clave para entender cómo se formó la Tierra primitiva.