Sigen las polémicas en el Carnaval de Gualeguaychú. Ará Yeví consideró que la sanción fue infundada y extemporánea

Comunicado Oficial

Ante los recientes acontecimientos en el marco del Carnaval, queremos aclarar la situación para evitar malentendidos y versiones erróneas.

Desde el inicio del Carnaval, nuestra comparsa ha sido objeto de intentos de descuento de puntos basados en acuerdos entre los delegados de las otras comparsas, en muchos casos sin fundamento o aplicando el reglamento con un rigor no empleado en otras situaciones donde hubo incumplimientos evidentes por parte de las demás comparsas.

Además, se nos impusieron sanciones expresamente prohibidas por el reglamento, como la obligación de desfilar con el forro de una malla en una escuadra completa durante toda la edición, cuando dicho requerimiento había sido cumplido en la segunda noche y por reglamento, se podía completar trajes hasta la tercera noche.

Durante las noches de Carnaval, nuestros integrantes fueron objeto de un constante hostigamiento, con un gran grupo de personas filmando de cerca sus trajes para evaluar si se habían realizado modificaciones imperceptibles.

Ante el afán de conciliar posiciones, incluso ante el conflicto con la coronación de la reina, propusimos la figura de embajadora cultural como alternativa para destrabar un conflicto que llevaba días sin resolverse, en el que no teníamos ningún interés particular.

Este fin de semana, ante una reunión difícil, horas después de la firma del acta, Ara Yevi comunicó al presidente de Juventud Unida, al presidente de Sirio Libanés y al presidente de Marí Marí que no les cobraría ninguna compensación por la puesta en escena de la noche del sábado a Papelitos. Asimismo, cedió su posición en el orden de desfile para que la comparsa de Juventud pudiera salir en tercer lugar y no primera como se propuso inicialmente.

En dicha reunión Ará Yeví solicitó reconsiderar la posibilidad de que sus integrantes del ballet de La Fiesta salgan con el traje completo las dos noches restantes y se le concedió esa posibilidad.

Finalmente, luego de la última noche de desfile, se nos descontó un punto, desconociendo el acta firmada, con el argumento de que el ballet “La Fiesta” no forma parte de la escuadra “La Fiesta”, a pesar de compartir el mismo nombre y de que todas llevan la famosa «malla» observada. Esta sanción, además de ser infundada, se aplicó de manera extemporánea, ya que desde el domingo el ballet desfiló de la misma manera y en la fiscalización posterior no se realizó ninguna observación. Según el reglamento, cualquier descuento debe efectuarse en esa instancia, por lo que este accionar no solo contraviene la normativa, sino que también va en contra de la buena fe de los presidentes de los otros clubes y del abogado presente, ante quienes se dejó claro nuestro deseo que las niñas del ballet salgan, aunque sea las dos últimas noches, con el traje completo.

De algo no hay dudas, ante los ojos de 44 jurados durante 11 noches, Ara Yevi fue la mejor puntuada de la edición 2025, y por la quita de este punto, perderíamos el primer puesto habiendo incluso desfilado en inferioridad de condiciones, por llevar una escuadra incompleta la mayor parte de las noches.

Reafirmamos nuestro compromiso con el Carnaval y su espíritu de competencia justa, y lamentamos profundamente las circunstancias que han empañado el desarrollo de esta edición.

Además, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos integrantes de otras comparsas que, con espíritu de solidaridad y compañerismo, se acercaron a brindarnos su apoyo en el difícil momento que vivimos anoche durante la apertura de sobres.

Lamentablemente, este acto nos ha dejado una sensación de injusticia, pero hemos sido testigos de la verdadera esencia del carnaval: el trabajo conjunto y el apoyo mutuo entre sus integrantes.

El carnaval es un esfuerzo colectivo, una celebración que construimos entre todos. Es en la unidad y en el respeto mutuo donde radica su verdadera riqueza. Agradecemos profundamente a quienes se han mostrado solidarios y nos han respaldado.