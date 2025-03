Rocamora ante Unión Florida en el Juego 1

Este sábado comenzará a vivirse la etapa más linda de la temporada de la Liga Femenina de Básquetbol y Tomás de Rocamora iniciará su llave de Cuartos de Final ante Unión Florida por la Conferencia Sur. La acción comenzará a las 21 y marcará el partido número 100 de Paula Santini en la categoría.

Las llaves se jugarán con formato 1-2 así que este sábado tendrá lugar el primer encuentro y tanto el segundo como el tercero, en caso de ser necesario, se llevarán a cabo en el estadio Ciudad de Vicente López los días sábado 22 y domingo 23.

Rocamora fue sexto en la tabla y Unión Florida el tercero y esas posiciones determinaron el cruce. A lo largo de la temporada se derrotaron dos veces cada uno, tanto de local como visitante.

Las Rojas se impusieron en el Apertura 60-52 y luego 65-51 en el Paccagnella. En este 2025 cambió la suerte y Unión Florida ganó primero en casa 68-46 y luego lo hizo 72-52 cuando vino a Concepción.

Para el equipo de Lali González será un hecho más que valioso el regreso de la capitana Antonella González quien no pudo estar en los juegos finales frente a Obras Sanitarias y Ferro Carril Oeste por una lesión en la rodilla izquierda.

Los 100 de Paula

El partido de este sábado no será uno más para Paula Santini ya que la jugadora formada en el club cumplirá 100 partidos en la categoría y defendiendo estos colores.

La perimetral, que en la Fase Regular promedió 15.1 puntos y 6.9 rebotes, habló en la previa del partido y en primer lugar hizo un balance de este último Torneo. “Fue muy distinto al primero pero más allá de los resultados siempre tratando de mejorar como equipo y sabiendo que podemos superarnos con cada partido”, comentó.

Luego se refirió a lo que será este duelo con Unión Florida y remarcó que “la verdad va a ser muy emocionante y lindo de jugar estos partidos ya que tenemos personalidades como equipo bastantes parecidas, y demostramos que no importa dónde vamos a dar partido”.

“El club siempre fue mi segunda casa, así que la camiseta es una vestimenta diaria en mi vida, con orgullo y amor la llevo siempre”, manifestó después en relación al momento que vivirá este sábado.

“Y llegar a 100 partidos siempre me pareció lejano y ahora que lo pienso se pasó volando el tiempo pero lo que no me queda duda es que cada momento la disfruto y la llevo puesta como si fuera la primera vez”, concluyó.

Valores entradas

Populares socios: $5.000

Populares no socios: $8.000

Plateas socios: $6.000

Plateas no socios: $10.000

Mauricio Galarza

Prensa Rocamora