Rivadavia, San José y Colón campeones en el Nocturno de vóley

Finalizó el Nocturno en Rivadavia en donde San José se proclamó campeón en la definición del viernes por la categoría Sub 16 femenino. En categoría mayores Rivadavia se quedó con el título por tercera vez consecutiva en mujeres, mientras que Colón Vóley confirmó su dominio entre los varones.

El pasado fin de semana culminó una nueva edición del Torneo Nocturno Internacional de voleibol que como año a año lleva adelante el Club Rivadavia, esta vez destinado a las categorías Sub 16 femenino y Mayores en ambas ramas. El desenlace del torneo el cual había dado comienzo a fines de enero, tuvo lugar los días viernes y sábado con la disputa de las finales en Sub 16 femenino y de mayores respectivamente y fueron presenciadas por más de 400 personas en ambas jornadas.

El día viernes fue el turno de la categoría Sub 16, en donde a primera hora se jugó la exhibición “Desafío II” en rama masculina entre Rivadavia y El Rejunte con victoria para el dueño de casa por 2 sets a 1. A continuación se desarrolló el encuentro central de la jornada con la disputa de la final de la rama femenina entre el equipo local Rivadavia “A” ante el Club S y D San José. Muy buena fue la victoria lograda por el conjunto de la ciudad de San José, quienes por un global de 3 sets a 0 se coronaron como campeones del certamen en su primer año de realización en esta categoría Sub 16. Los parciales en favor del equipo visitante fueron de 25 a 19 el primero, 25 a 22 el segundo y 25 a 22 también el tercero y definitivo set con el que San José celebró este merecido título.

Resumen de los partidos del sábado:

Desafio II Sub 16 masc-> EL REJUNTE (1) – (2) CLUB RIVADAVIA [25/15-24/26-11/15]

Final Sub 16 fem-> CLUB RIVADAVIA “A” (0) – (3) CLUB S y D SAN JOSÉ [19/25-22/25-22/25]

Estadio: Miguel A Gregori

Árbitro: Matias Rebossio

El día sábado era la clausura de esta 15ª edición del torneo con la disputa de las finales de la categoría mayores. Con un «Miguel Gregori» que no mostraba ninguna silla vacía, la jornada comenzaba con la final en rama femenina instancia a la cual llegaron el local Rivadavia ante el Centro Pelotaris de la ciudad de Paysandú. El encuentro cumplió con las expectativas ya que pudo verse lo mejor del torneo en mujeres, con Rivadavia jugando muy bien el primer y segundo set en donde prevaleció por 25 a 18 y 25 a 17 respectivamente para tomar ventaja de 2 en el global. En el tercero las Sanduceras hicieron mejor las cosas en la cancha para dominar en el cierre del set hasta cerrarlo en 28 a 26, pero en el cuarto las tricolores no querían saber de sorpresas y ajustaron su juego para imponerse 25 a 18 en el tanteador y quedarse con un nuevo título de campeón por un global de 3 sets a 1.

Tras ese gran primer partido, a continuación era el turno de cerrar esta edición del torneo Nocturno con la final en rama masculina entre Colón Voley y San Salvador Voley. El equipo que representa a la ciudad de San Salvador no tuvo un buen arranque de set, con varios errores que lo dejaron atrasado en el tanteador cayeron por 25 a 19. En el segundo Colón Voley no sacaba el pié del acelerador, siendo contundente en todos los aspectos del juego para cerrar también el segundo en 25 a 11. En el tercero vino la respuesta del equipo proveniente de la capital del arroz, quien tuvo muestras de recuperación en su juego pero su rival no tenía planeado ceder sets en esta final y lo definió por 25 a 23 en su favor para alzar -al igual que el año pasado- el grito de campeón del torneo.

Resumen de los partidos del sábado, por las finales de mayores:

(Final Femenina) CLUB RIVADAVIA (3) – (1) CENTRO PELOTARIS -Paysandú- [25/18 – 25/17 – 26/28 – 25/18]

(Final Masculina) SAN SALVADOR VOLEY (0) – (3) COLÓN VOLEY [19/25-11/25-23/55]

Tras el festejo de los campeones se llevó a cabo el acto de entrega de premios a los equipos y de distinción a los jugadores que se destacaron por su actuación en el torneo. Las principales posiciones del torneo, quedaron de la siguiente manera:

CATEGORÍA SUB 16 FEMENINO

Campeón-> Club S y D San José

Sub-campeón-> Club Rivadavia «A»

3° Puesto-> Club Central Larroque

4° Puesto-> Club Juventud Unida -Gualeguaychú-

CATEGORÍA MAYORES FEMENINO

Campeón-> Club Rivadavia

Sub-campeón-> Centro Pelotaris -Paysandú. ROU-

3° Puesto-> Club Ciclista San Antonio -Paysandú. ROU-

4° Puesto-> Club Zaninetti

CATEGORÍA MAYORES MASCULINO

Campeón-> Colón Voley

Sub-campeón-> San Salvador Voley

3° Puesto-> Club S La Armonía -Colón-

4° Puesto-> Centro Pelotaris -Paysandú. ROU-

De esta manera finalizó un nuevo torneo llevado a cabo por la Subcomisión de Voley del club Rivadavia, el decimoquinto en su haber y con el agregado de nuevas categorías en competencia -respecto de sus ediciones anteriores-. Un formato que sin duda estará también presente en la próxima edición del 2026, dada la muy buena repercusión que tuvo y la convocatoria de público que atraen las categorías menores.

El agradecimiento en nombre de la organización para aquellos que estuvieron en la colaboración, a los medios de prensa que día a día informaban las novedades del torneo y a los auspiciantes que han brindado su apoyo para poder ser posible el desarrollo del evento.

