Remar Contracorriente: Un movimiento en defensa del Río Uruguay

En un esfuerzo conjunto por proteger uno de los bienes comunes naturales más valiosos de la región, se ha sumado la voz de la costa del río Uruguay a la iniciativa “Remar Contracorriente”. Este movimiento, que tuvo su origen en Paraná y se centra en la defensa de su río frente a la licitación de la Hidrovía, ahora se replica en nuestras costas por el pedido de relocalización de la mega refinería de combustibles que la empresa HIF Global pretende instalar en Paysandú, específicamente en el territorio frente a Colón.

La instalación de la mega refinería –de la cual se presume será la mayor de Latinoamérica– de la cual no existen estudios de impacto ambiental y social, que no se sabe cuántos millones de litros de agua sacarán de nuestro Río de los Pájaros día a día, que no se sabe qué sustancias inyectarán a nuestro Río Uruguay (recordar el derrame de 1 millón de litros de ácido sulfúrico ocurrido en UPM/Botnia días atrás) y que podría transformar las cuatro chimeneas proyectadas en un “nuevo paisaje” para las playas de Colón, afectando todo el ecosistema ribereño de la zona del Uruguay como el de la costa argentina del río.

Además, se teme que la actividad impacte negativamente en la economía local, dada la dependencia del turismo en esta zona.

Es por todo ello que durante el fin de semana pasado, el sábado 22 y domingo 23 de marzo, decenas de defensores del río se reunieron para la “Remada Contracorriente por el agua, la vida y la soberanía del Río Uruguay”.

La travesía, coordinada por diversas organizaciones sociales y ambientales –entre ellas la multisectorial Somos Ambiente de Colón, La Planta Cultural, Fundación Arbolar Espacio Vivo, y en Concepción del Uruguay: Fauna Cultural y Ambiental, Salvemos al Río Uruguay y Vecinos por los Humedales–, contó con la participación de kayakistas, navegantes, vecinas y vecinos autoconvocados. La remada inició luego del mediodía en San José desde donde zarparon alrededor de 50 embarcaciones, en Colón se hizo una parada con la finalidad de explicar el porqué se hacía la travesía y concluyó en la Isla del Puerto en Concepción del Uruguay, marcando un recorrido simbólico que reafirma el compromiso con la preservación de nuestro “Río de los Pájaros”.

Desde la organización se destacó el apoyo institucional recibido: Prefectura Naval Argentina , especialmente a los Jefes de Prefectura de Colón y de Puerto de Concepción del Uruguay y a los equipos de ambas sedes que escoltaron a los participantes durante toda la travesía, garantizando una navegación segura y organizada.

También Río Uruguay Seguros estuvo presente en la travesía en defensa del “Río de los Pájaros”, proveyendo las pólizas de seguros a los navegantes

El camping María del Luján brindó sus instalaciones sin reparo para apoyar la travesía.

La Directora de la Isla del Puerto (CdelU), Bióloga Leticia Haudeman facilitando la utilización de la playa de la Isla del Puerto y el parador Panza Verde por facilitar los espacios para el festival celebrado a la llegada de las y los remadores.

La jornada contó además con el apoyo artístico de Kevin Mernez, Julia Barbiero, Sabri Selekta, Atahualpa Puchulu, Maika Frederich, Alejo Escobar y Ricardo Villalba, a quienes se sumaron para respaldar la causa, junto al equipo de sonido de Diego Gianera y operación de Gastón Mattiauda.

Por último cabe mencionar que, debido a las diferentes iniciativas que vienen desarrollando principalmente la organización Somos Ambiente junto a vecinas y vecinos autoconvocados, el pasado viernes 21 se realizó una reunión en la que representantes de dicha organización se encontraron con el gobernador Rogelio Frigerio, el intendente José Eduardo Lauritto y el intendente de Colón José Luis Walser –junto a senadores y diputados provinciales–, quienes expresaron su respaldo al pedido de relocalización del proyecto de la mega refinería, comprometiéndose a buscar soluciones para lograr ese objetivo.

La lucha continúa en defensa del agua, la vida y la soberanía del Río Uruguay.

Más información: @somosambiente.er / @fauna.culturalyambiental