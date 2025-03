Reivindiquemos la Democracia Por Juan Martín Garay (*)

49 años han transcurridos desde que, enmarcados en un asociativismo anti democrático, Civiles y Fuerzas Armadas usurparon el gobierno del Estado Nacional Argentino, el de los distintos Estados Provinciales y el de todos los Municipios del país. Con eso se dio inicio formal al período más oscuro y anti democrático que hayamos conocido los argentinos.

Es por eso que, con el objetivo de construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente, mediante la Ley N°25.633 se instituyó al 24 de marzo como el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, en conmemoración a quienes resultaron víctimas del “Proceso de Reorganización Nacional”. Por Ley Nº26.085, se la declaró como feriado nacional.

Memoria

La pérdida de memoria es el olvido inusual, por eso tenemos que tener memoria social, política y económica de manera constante para que no dejemos de recordar el pasado reciente ni lo olvidemos por completo. Porque lo actual es una amalgama de lo que fue y lo que quedó atrás, pero todo va íntimamente ligado a nuestro presente, siempre. Por eso entendamos más que nunca a la memoria como una oportunidad para construir colectivamente la fortaleza necesaria para re construir desde lo actual al tejido político, social y económico, recordando nuestra historia contemporánea, aprendiendo sobre las enseñanzas que nos brinda siempre ese análisis con una mirada crítica y constructiva.

Verdad

Sigamos instando por medio de la verdad, a tener presente las enormes faltas cometidas contra la vida, la dignidad humana y el desprecio por la Ley y las instituciones; no solamente por parte del ámbito castrense sino también por los incontables civiles que apoyaron y colaboraron no sólo en la ejecución del golpe de Estado, sino también en su desarrollo. Recordemos que muchos de los que ocuparon cargos ejecutivos y judiciales (vale decir los grupos que ejercieron el poder efectivo) fueron personas que respondían a ciertos círculos empresariales y sus titulares a cargo de grandes negocios, junto a algunos sectores de la conducción del clero y las Fuerzas Armadas. Todos quienes condicionaron y determinaron la realidad que sobrevino y la consagraron en normas jurídicas (aún con un Poder Legislativo cerrado, anulado, sin funcionamiento), concretando de esta forma su cometido de dominación y control social.

Justicia

Algo fundamental y claramente significativo es la necesidad de que se siga reclamando y pidiendo inclaudicablemente justicia, no sólo por ese pasado reciente, sino también por nuestro presente y más que nada por el futuro de la generación actual y las que vendrán; por las Madres, Abuelas y los Nietos recuperados (junto a los que aún faltan encontrar) y fundamentalmente los Desaparecidos y Asesinados (que incluye a 18 uruguayenses), por todos quienes todavía siguen buscando familiares que jamás han vuelto a ver, por las familias que padecieron el golpe de Estado y sus consecuencias, por los presos políticos y los cesanteados, por quienes sostuvieron la lucha para que vuelva la democracia, por todos y por el bien de una sociedad más justa e igualitaria, sigamos bregando para que se respete la Ley y se haga eterna justicia. Puesto que para legalizar aquello que nunca podría ser legítimo, muchos han sabido ser inteligentes y perspicaces a la hora de poder conjugar positivamente conceptos como “la ley”, “el derecho”, “la justicia” o “la Corte”, al sólo efecto de sostener lo indefendible.

¿Cómo seguimos?

A 49 años, la crisis de representatividad política que existe debe ir dando paso a un cambio real, posible, sincero y sin demagogia, prestigiando el ejercicio del sano arte de la política en esta joven democracia que aún adolece de muchas cosas. Por eso tenemos que determinar como prioritarias, acciones concretas que permitan avanzar en la resolución de los problemas que aún afectan a muchos, llevando a la práctica criterios de justicia y equidad en la distribución de los bienes sociales como son la educación, salud, hábitat, vivienda, tierra y todo aquello que permita un mejor desarrollo del ser humano en un contexto que contenga pero que además posibilite condiciones dignas de vida.

Tenemos que terminar con cualquier tipo de grieta que nos separe o aisle. Recordemos que la política es el arte de gobernar siempre en beneficio de los pueblos, no de intereses sectarios y excluyentes. Hace mucho tiempo Jauretche nos enseñó algo que sigue vigente: “Y la Nación desde entonces, va de Herodes a Pilatos; todos le ofrecen buen trato y el arreglo de sus cosas, pero ellos rompen la loza y el pueblo paga los platos”. El autor principal, el sujeto histórico de este tiempo, claramente es la gente, no una clase, fracción, grupo o élite. No necesitamos un proyecto de unos pocos para unos pocos, de ⅓ de la población sólo para ⅓ de la totalidad, de una minoría ilustrada o testimonial que se apropie de un sentimiento colectivo y fundacional.

Por eso, a cierta ideología totalmente huérfana de sentido de pertenencia nacional o “maquillada” de tal, se le debe anteponer estratégicamente el compromiso moral y patriótico con “el otro”. Se necesita la profundidad conceptual de una acción política que exprese fundamentalmente gestos de grandeza y mire a la economía con “rostro humano” y no sólo como cifras que deben cerrar al alto costo de dejar gran cantidad de gente “afuera”.

Celebremos nuestra DEMOCRACIA, reivindiquémosla diseñando una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, donde la búsqueda de consensos y acuerdos estén presentes, con una firme preocupación por una sociedad justa, memoriosa, sin violencias ni exclusiones. Se trata de luchar por un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultural colectivo, no un contrato individual. El último Golpe de Estado nos marcó a fuego y de manera muy profunda, por eso bien vale que destaquemos la preocupación constante por las causas que lo generaron, para que “Nunca Más” suceda algo igual. Porque al fin de cuentas, lo que debe importar siempre es la gente. Lo nuestro es la gente, no lo olvidemos.

(*) Abogado. Concejal 2023-2027. Vicepresidente 1° HCD. Presidente del Bloque Concejales PJ 2023-2027. Apoderado del Consejo Departamental PJ Uruguay. Congresal Provincial PJ ER. Secretario de Gobierno 2019-2023. Concejal 2015-2019. Presidente del Bloque Concejales PJ 2017-2019. Presidente Comisión Hacienda y Presupuesto 2015-2019. Decano del Colegio Mayor Universitario de Santa Fe 2003-2004.-