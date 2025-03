Primera fecha de la Liga de AVRU

El lunes hubo actividad en San José por la 1º fecha de la Liga de AVRU en Sub 13 femenino y Sub 16 masculino. Rivadavia estuvo presente en ambas obteniendo 3 victorias en mujeres y finalizando en tercera posición en varones.

El calendario 2025 de la Liga que organiza la Asociación de Voley del Rio Uruguay continúa su desarrollo, con la disputa de la 1º fecha para las categorías Sub 13 femenina y Sub 16 masculina. Con sede en la ciudad de San José, por el lado de las chicas de la categoría Sub 13 disputaron la jornada en las dos canchas acondicionadas en el Polideportivo Municipal para el desarrollo de los partidos de las Zonas “A” y “B”.

Rivadavia fue el único representante uruguayense en la jornada formando parte de la Zona “B”, en donde finalizó primero obteniendo así el ascenso a la Zona “A” en la próxima fecha.

Los resultados obtenidos en el Polideportivo de San José, por la categoría sub 13 femenina fueron los siguientes:

(cancha 1) La Armonía “Blanco” (0) – (2) La Armonía “Verde” [Zona B]

(cancha 2) San José “B” (0) – (2) Rivadavia [Zona B]

(cancha 1) San José “A” (2) – (0) Esc Mun Basavilbaso [Zona A]

(cancha 2) Allavena -Paysandú- (2) – (0) Santa Rosa -San José- [Zona A]

(cancha 1) San José “B” (2) – (0) La Armonía “Blanco” [Zona B]

(cancha 2) La Armonía “Verde” (0) – (2) Rivadavia [Zona B]

(cancha 1) San José “A” (2) – (0) Allavena -Paysandú- [Zona A]

(cancha 2) Santa Rosa -San José- (2) – (0) Esc Mun Basavilbaso [Zona A]

(cancha 1) La Armonía “Verde” (1) – (2) San José “B” [Zona B]

(cancha 2) La Armonía “Blanco” (0) – (2) Rivadavia [Zona B]

(cancha 1) San José “A” (2) – (0) Santa Rosa -San José- [Zona A]

(cancha 2) Allavena -Paysandú- (2) – (0) Esc Mun Basavilbaso [Zona A]

Posiciones:

1º San José A ………. 10 Pts

2º Allavena (ROU).. 9 Pts

3º Santa Rosa …….. 8 Pts

4º Esc Mun Basso… 7 Pts

5º Rivadavia …………7 Pts

6º San José B ………. 6 Pts

7º Armonia Verde …. 5 Pts

8º Armonía Blanco ….4 Pts

Por el lado de los varones, la categoría Sub 16 tenia como epicentro el Club S y D San José para el desarrollo de esta primera fecha. Con presencia uruguayense de los Clubes Rivadavia y Zaninetti, la fecha se desarrolló en dos canchas en donde se registraron los siguientes resultados:

(cancha 1) Rivadavia (2) – (0) Esc Mun Basavilbaso [Zona A]

(cancha 1) San José (2) – (0) La Armonía [Zona B]

(cancha 2) Ferrocarril -Concordia- (2) – (1) Zaninetti [Zona B]

(cancha 1) Esc Mun Voley Gral Campos (1) – (2) Esc Mun Basavilbaso [Zona A]

(cancha 1) San José (2) – (1) Ferrocarril -Concordia- [Zona B]

(cancha 2) La Armonía (2) – (1) Zaninetti [Zona B]

(cancha 1) Esc Mun Voley Gral Campos (0) – (2) Rivadavia [Zona A]

(cancha 1) San José (2) – (0) Zaninetti [Zona B]

(cancha 2) La Armonía (0) – (2) Ferrocarril -Concordia- [Zona B]

(cancha 1) Esc Mun Voley Gral Campos (2) – (0) La Armonía (5º-6º puesto)

(cancha 1) Rivadavia (1) – (2) Ferrocarril -Concordia- (Semi 1)

(cancha 2) Esc Mun Basavilbaso (0) – (2) San José (Semi 2)

(cancha 2) Esc Mun Basavilbaso (1) – (2) Rivadavia [3º y 4º puesto]

(cancha 1) San José (2) – (0) Ferrocarril -Concordia- [Final]

Posiciones:

1º San José ………………. 10 Pts

2º Ferrocarril ……………..……. 9 Pts

3º Rivadavia …………….. 8 Pts

4º Esc Mun Basso ..……. 7 Pts

5º Esc Mun G Campos… 6 Pts

6º La Armonia …………… 5 Pts

7º Zaninetti ………………. 4 Pts