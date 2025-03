Lauritto abrió las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante

El período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay fue inaugurado este sábado por el intendente, José Lauritto, acompañado por la presidenta del cuerpo, Rossana Sosa Zitto. Fue en la sala de sesiones del HCD, ante la presencia de concejales, funcionarios, autoridades de diversos sectores y público en general.

Allí, el Presidente Municipal realizó un repaso de las acciones desarrolladas durante 2024 y adelantó algunas políticas públicas que se ejecutarán durante el presente año.

Abrió su mensaje recordando cómo los municipios debieron hacerse cargo de los servicios que les fueron transferidos por los Estados nacional y provincial. “En 1980, la Nación decidió que los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales dejarían de ser administrados por ella y que pasaban a manos de las provincias. En el caso de Entre Ríos -sin consulta- el gobierno provincial transfirió esos servicios a los municipios”, reseñó Lauritto. En esa misma década, la Nación transfirió a las provincias los servicios de salud y educación inicial y primaria, mientras que en los ´90 lo hizo con la educación secundaria. Finalmente, “en 2024 la Nación resuelve eliminar las obras públicas y los financiamientos para la construcción de viviendas”, detalló el Intendente.

A partir de esto, brindó un panorama sobre cómo las decisiones del Gobierno Nacional afectan las finanzas de Concepción del Uruguay. Detalló que, según informó el gobernador Rogelio Frigerio, la Nación no abonará los financiamientos pendientes, que en el caso de Concepción del Uruguay representa $224 millones adeudados a la empresa Traza por la construcción de 100 viviendas en el Ex Circuito Mena y alrededor de $160 millones por 40 casas construidas en Villa Itapé. Del total de casi $400 millones, la Municipalidad abonó más de $89 millones entre enero y febrero de 2025.

Presupuesto de la administración municipal

Según detalló el Intendente, el presupuesto municipal prevé ingresos por $ 44.050.200.000 e igual suma de egresos. De tal monto, $25.726.000.000 incluyen salarios para el personal de planta permanente y contratado. en tanto $2.040.000.000 se presupuestaron para cooperativas sociales. Esto representa el 62,89% de los ingresos previstos, sin computar incrementos salariales.

Durante 2024, la recaudación por todo concepto ascendió a $33.076.375.587,68, en tanto el total de gastos devengados fue de $28.893.659.673,33; ello generó un resultado positivo de $ 4.182.715.914,35.

El 47,33% de los ingresos tienen como origen recursos de jurisdicción municipal, el 32,9% se corresponde con coparticipación de impuestos nacionales, en tanto el 20,18% se trata de ingresos provinciales.

En cuanto a la recaudación, el promedio de boletas emitidas en concepto de Tasa General Inmobiliaria fue de 35.010 contribuyentes, habiéndose registrado un promedio mensual del 65,26%. Ya en cuanto a la Tasa de Obras Sanitarias, el promedio mensual de boletas emitidas fue de 29.704 contribuyentes, en tanto el de pago alcanzó un promedio mensual de cumplimiento del 68.12%.

En relación con la Tasa de Higiene, los aproximadamente 3.144 comercios y empresas inscriptas declararon un total de ventas de $517.249.160.767,56. De dicha facturación total, el promedio mensual percibido en concepto de tasa de higiene fue de $555.434.594,33, en tanto la suma anual ingresada a la municipalidad ascendió a $6.665.215.131,94.

Planta de personal

La planta de personal permanente suma 810 agentes, la del personal contratado por todo concepto asciende a 758 y la de personal con funciones políticas, 93; si a ello se le suman las 513 personas que integran cooperativas sociales, el total de personas que percibieron sus haberes el día 28 de febrero suma 2.160. Así, se registran en términos generales 37 menos que el total existente al 10 de diciembre de 2023.

Los salarios del personal municipal se incrementaron en el período enero de 2024 a febrero de 2025 un 168,22%. De tal modo, sería necesario un incremento adicional superior al 6,39% para equiparar los incrementos salariales con la inflación producida entre diciembre de 2023 y febrero de 2025.

“Lo que sí podemos dejar señalado es que, desde el mes de junio de 2024 a febrero de 2025, los incrementos salariales superan el índice inflacionario mensual en la búsqueda de su equiparación”.

A su vez, el mínimo garantizado de bolsillo era de $251.131,38 en diciembre de 2023, en tanto para los haberes de febrero se encuentra fijado en la suma de $653.000,00. Esto representa, en 14 meses de gestión, un crecimiento del mínimo garantizado de bolsillo del 160, 02%. Este 28 de febrero, el municipio abonó los salarios por $2.242.683.099,57.

Prestación de servicios públicos

Calles de tierra: se han intervenido 535 calles. De ellas, 198 han sido embrozadas, en tanto 175 han sido enripiadas durante el año 2024 y febrero de 2025. El principal propósito apunta a avanzar en el enripiado de 355 de las 535 cuadras intervenidas en 2024.

En lo inmediato, las nuevas calles de tierra a intervenir son las localizadas entre Clementina Comte de Alió, 9 de julio, Julio Lauría y Lucilo López.

Para el corriente mes, la Municipalidad ha licitado y locado 2 camiones volcadores con operario y combustible, un compactador pata de cabra con operario y combustible, una pala cargadora con operario y combustible, un camión con semirremolque con vuelco lateral incluyendo operario y combustible, una minicargadora y un camión volcador con chofer y combustible.

Complementariamente, se encuentran licitadas la reparación de 10 calles de Villa Sol y 9,5 cuadras de Villa Las Lomas Sur.

Bacheo de calles pavimentadas: el programa de bacheo se desarrolló durante 2024 con un buen número de calles Los Tulipanes, entre Supremo Entrerriano y Carlos Gardel, Jorge Allais entre Calle Pública 385 y 1 del Oeste Bis, Agustín Magaldi entre Bv. Díaz Vélez y Lacava, y el bacheo sin concluir en Teresa Ratto entre Clark y Jordana. Estos fueron los principales bacheos ejecutados.

Iluminación: se han adquirido 2.250 luminarias. En la actualidad, se están reemplazando 663 luminarias fuera de servicio, habiéndose concretado de ese total el reemplazo de 332. A su vez, se han adquirido, se colocaron y se están instalando 171 columnas de alumbrado público. Actualmente, se está poniendo en valor la iluminación pública entre calles 9 de Julio, Clementina Comte de Alió, Lucilo López y Julio Lauría, es decir en sectores de los barrios Cristo de los Olivos, Villa Mandarina y Villa Itapé, sumando 155 nuevas columnas con luminarias, y el reemplazo de sodio por tecnología led en las restantes 87.

Paralelamente, se están adquiriendo columnas de alumbrado para iluminar la avenida Arturo Frondizi; en una primera etapa se tiene previsto la iluminación del sector entre el Cecat y el boulevard 12 de Octubre. Asimismo, se están concluyendo los trabajos de puesta en valor de la iluminación de la plaza Ramírez, tras lo cual será mejorada la iluminación de plaza Constitución.

Obras públicas municipales

“Durante el año 2024, aun cuando el contexto económico nos impuso severas restricciones, hemos podido desarrollar un plan de pavimentación y repavimentación que alcanzó 71 cuadras, una cifra significativa si se tiene en consideración que cada cuadra pavimentada de hormigón tiene un costo de $ 39.200.000 y una calle asfaltada a nuevo sin cordón cuneta asciende a $ 35.800.000”, informó Lauritto.

Las 71 cuadras que se asfaltaron y pavimentaron son: 10 cuadras asfaltadas de Suipacha entre Lauría y Aráoz, 11 cuadras de Sarmiento entre Aráoz y Lauría, 10 cuadras de Alberdi entre Lauría y Aráoz, 10 cuadras de calle Posadas entre Uncal y Díaz Vélez, 10 cuadras de Balbín entre Díaz Vélez y Uncal, 2 cuadras de Díaz Vélez entre Yrigoyen y Balbín, 4 cuadras y media de Lacava entre 1 de Octubre y Allais, 1 cuadra y media de Allais entre Lacava y Labalta, 4 cuadras y media de Juan de Dios Filiberto entre Díaz Vélez y Lacava, 2 cuadras de Lacava entre Magaldi y Libertad, 3 cuadras de Las Glicinas entre Urquiza y Supremo Entrerriano, 1 cuadra de Rubinsky entre Lacava y Cabo Labalta, y 2 cuadras de la colectora Oeste de Uncal entre Ituzaingó y Estrada.

Para el semestre venidero, dependiendo de los recursos disponibles, se ha licitado la obra de pavimentación de 2 cuadras del boulevard Díaz Vélez entre Agustín Magaldi y Libertad.

Por otra parte, se suscribió el contrato de la obra de construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales. El contrato se firmó con la Unión Transitoria de Empresas conformada por las SA Lemiro Pablo Pietroboni, Panedile y Concret-Nor, contratación que se formalizara por $20.812.549.865,96.

Para los próximos seis meses se prevé también la tercera etapa que permita la reapertura de la Casa de la Cultura, la segunda etapa de recuperación del Parque de la Ciudad, la continuidad del complejo tecnológico “La Nube” con un presupuesto oficial estimado en $ 134.000.000, la construcción de 2 nuevas plazoletas del boulevard Yrigoyen entre calles Chacabuco y Maipú y la recuperación de pisos y bolardos entre Antártida Argentina y Ameghino, y la puesta en valor de “La Salamanca”.

Por otra parte, “Seguiremos insistiendo con las obras prioritarias para Concepción del Uruguay, las que se corresponden -claro está- con las demandas e inquietudes que nos plantea el vecino uruguayense. Claramente, apuntan a la ejecución de la tercera etapa del Plan Maestro Integral de Agua Potable, la búsqueda de financiamiento para el costoso nuevo Plan Director Cloacal, cuyo proyecto fuera presentado al Gobierno de la Nación el 27 de diciembre de 2016, y la inclusión para formular los proyectos que permitan definir las obras de construcción de los desagües pluviales de las cuencas del Arroyo del Gato y del Fapu.

lo dijimos el año anterior y lo reiteramos hoy: no tenemos dudas que las obras vinculadas al agua, al sistema cloacal y a los desagües pluviales no pudieron y no podrán en el futuro ser afrontados con recursos municipales”, expresó el Intendente.

También manifestó que “a pesar de todas las dificultades, no abandonaremos las solicitudes que le hemos formulado al Sr. Gobernador de la provincia y que aspiramos a que se concreten en obras para Concepción del Uruguay”. Se trata del reasfaltado de la Ruta Provincial 39 hasta Concepción del Uruguay; la continuidad de la suspendida obra del acceso norte; y la finalización del 12 % faltante del nuevo edificio de la EET “Miguel Ángel Marsiglia”.

Aspectos del Desarrollo Social

En este primer año de gestión, las acciones de la Secretaría de Desarrollo Social se orientaron a: promoción, educación y desarrollo; y sistema integrado de asistencia social y red comunitaria.

Como parte de la primera línea, el Programa Municipal de Primera Infancia desarrolló el seguimiento y control del niño recién nacido, habiéndose realizado 233 visitas y entrevistas a los padres de recién nacidos en el Hospital. Dichas visitas y entrevistas se complementan con la supervisión de la asistencia a controles médicos y vacunaciones.

También se trabajó en atención temprana, a cargo de un equipo interdisciplinario compuesto por estimuladores, kinesiólogos, una trabajadora social y una nutricionista.

Por otra parte, en colaboración con UNICEF e instituciones locales, el municipio interviene en iniciativas de apoyo al desarrollo infantil en comunidades vulnerables. Unicef auspició en 2024 talleres de crianza positiva y un curso de fortalecimiento de competencias para operadores de primera infancia.

Asimismo, sigue funcionando el Observatorio Epidemiológico del Crecimiento y Desarrollo de la Infancia, creado por la Universidad Nacional de Entre Ríos y la municipalidad.

En cuanto a la segunda línea de acción, el sistema está basado en un Registro Único de Ayuda Social, que incluye los programas alimentarios, asistencia en abrigos y frazadas, apoyo a personas en situación de calle, emergencias derivadas de inundaciones e inclemencias climáticas, aportes no reintegrables, y servicio de sepelios.Actualmente, la ayuda social incluye a 5.458 beneficiarios y 7.420 beneficios de toda índole.

Por otra parte, se desarrollan acciones tales como la prestación del Refugio Social Municipal, el programa para personas no residentes de la ciudad, programa municipal de frazadas, entre otras acciones.

Salud

“En materia de salud, las acciones del municipio aún no han logrado la necesaria relación y vinculación tanto con las autoridades sanitarias de la provincia de Entre Ríos como de la nación. No obstante ello, ratificamos nuestra decisión de integrar la política de salud municipal con la provincial, reconociendo en el Hospital “Justo José de Urquiza” como principal efector de la ciudad y de la región”.

Durante 2024, ante la necesidad de mejorar el registro de datos del sistema de salud local, “se reunió la información de la totalidad de los pacientes que concurrieron a los centros de salud municipales como así también el motivo de su asistencia. Insistiremos con la denominada instrumentación de la historia clínica digital”, afirmó Lauritto.

Por recomendación de las Secretarías de Salud, Desarrollo Social y Educación, en el presente año se implementará el Programa Municipal “Ver para Aprender”, el que está dirigido para niños y niñas menores que padecen dificultades visuales.

Salud Mental

La atención de la salud es un reclamo generalizado, que en modo creciente incluye a los jóvenes en sus múltiples manifestaciones: ansiedad, angustia, depresión, adicciones, tendencias al suicidio y ludopatía. “Es por ello que hemos requerido de Unicef su efectivo y concreto apoyo para instrumentar en Concepción del Uruguay, de forma profesional, un Centro de Escucha para Adolescentes”.

Salud Animal

Lauritto ratificó la importancia del proyecto para contar con un hospital médico veterinario. “Es cierto que tenemos limitaciones económicas, pero también lo es que su impulso es firme de la mano de quienes más bregan por ello: la vicepresidenta municipal, Rossana Sosa Zitto; el secretario de Salud, Nicolás Angelini; y la directora de Zoonosis, Belén Mérida”.

Mujeres, Género y Diversidad

Se implementó el Programa “La Violencia no juega”, que se desarrolló en los clubes Engranaje, Atlético Uruguay, Gimnasia y Esgrima, Parque Sur, y Club de Profesionales.

Por otra parte, se inició el Programa “Nuevas Masculinidades” y el Programa de Formación para Jóvenes en Educación Sexual Integral.

“La violencia contra la mujer sigue siendo una realidad y un compromiso del que este Municipio es parte en su fortalecimiento. Ese compromiso es diario y se manifiesta en la entrega municipal de botones antipánico, la continuidad del Hogar ‘Nuevo Amanecer’, y la asistencia jurídica y social diaria”.

Discapacidad

El Intendente ratificó los objetivos en esta área: trabajar sobre personas e instituciones. En tal marco, detalló que la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad prevé la puesta en funcionamiento de un taller de reparaciones de elementos ortopédicos.

Adultos Mayores

La Dirección de Adultos Mayores tiene a su cuidado el Hogar Municipal “Nuestra Señora del Huerto”, donde son alojadas 28 personas. A esto se suman los espacios que la Dirección ha promovido, destinados a mayores de 60 años. En tal marco, durante 2025 volverán a realizarse los Juegos Recreativos y Deportivos Uruguayenses para Adultos Mayores.

Necesidad de la quinta Comisaría

“El reclamo por una nueva Comisaría es una necesidad real, debiendo tenerse presente que el Municipio adquirió en 2019 un predio frente al campo deportivo del Club Rivadavia para la construcción de la Comisaría 5°. En el año 2022, el entonces intendente Oliva y el Concejo Deliberante donaron otro predio contiguo a la Escuela N° 6 ‘Manuel Belgrano’, con cargo de construir la mentada Comisaría 5°”, expresó el Intendente.

Asimismo, recordó que Paraná cuenta con 17 comisarías, Concordia 10 y Gualeguaychú 9.

Ambiente

La Municipalidad cuenta con un Centro de Entrega Voluntaria de Residuos (CEVoR), que atiende a una creciente demanda. “En este año 2025, es nuestro propósito, en la zona norte, instalar y poner en funcionamiento un segundo Centro”, anunció Lauritto. Sin embargo, “quizás la mejor noticia en materia ambiental es la obra de construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales, de enorme trascendencia y que permitirá no arrojar desechos en crudo a las aguas del río Uruguay”.

Cultura

Además de los eventos culturales previstos, un desafío para el presente año es generar una carpa barrial con actividades en cada sector de la ciudad. Por otra parte, se decidió realzar la Orquesta “Celia Torrá”, para lo cual se abrirá la convocatoria a niños y niñas

Turismo

“Reafirmamos que reposicionar la ciudad en el mapa turístico nacional no sólo es un objetivo deseable, sino una necesidad perentoria”, manifestó el Intendente.

En este marco, detalló que entre mayo y diciembre del último año se invirtieron $568.000.000 para la puesta en valor de Paso Vera, Banco Pelay, Balneario Itapé e Isla del Puerto. “Suponiendo que durante 2025 los 4 balnearios no sufran daños que sí soportaron en 2024, el próximo desafío será el de volver a contar con campings y si ello será concesionado o no, lo que será una decisión que requerirá de la opinión de este cuerpo legislativo”

Deportes

En materia de infraestructura deportiva, la Municipalidad implementa 6 programas: apoyo a pilotos de automovilismo que compiten a nivel nacional, apoyo a instituciones deportivas que de manera permanente compiten a nivel país, becas para deportistas residentes en Concepción del Uruguay, programa para el deporte adaptado, asistencia a instituciones deportivas, y el programa de infraestructura para instituciones deportivas, en tratamiento en el Concejo Deliberante.

Como parte del fomento al deporte, durante 2024 la Municipalidad acompañó a una importante cantidad de eventos y deportistas. Asimismo, “hemos iniciado la construcción de una tercera cancha de hockey sintética, la que se emplazará en el barrio 192 Viviendas frente a la nueva escuela Marsiglia”, informó Lauritto.

Al cerrar por décima vez una inauguración de sesiones del Concejo Deliberante, Lauritto manifestó: “Ser agradecido a todos quienes deciden acompañar el esfuerzo por mirar hacia adelante para que esta Concepción del Uruguay sea más grande”.