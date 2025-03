La apertura del mercado chino entusiasma al sector pecanero que se sigue expandiendo

Hacía siete años que el sector pecanero venía tramitando la apertura del mercado chino. La confirmación reciente de la firma del protocolo fitosanitario, generó en el sector la expectativa de que su crecimiento sostenido estará acompañado por la disponibilidad de un mercado ávido. Con un desarrollo de entre 15 y 20 años, el cultivo de nuez pecán es considerado todavía joven y se estima que las plantaciones están en torno de un 40% de sus posibilidades de producción. El crecimiento de entre 700 y 900 hectáreas anuales lo convierte en el cultivo frutícola más implantado. Entre Ríos lidera la producción con una porción estimada del 40% del mercado.



El sector pecanero vivirá los días 27 y 28 de marzo en el Centro de Convenciones de Concordia el encuentro más importante de Sudamérica, con la confirmación de la apertura del mercado chino como uno de los temas centrales y con la consigna de tener una mirada integral de la cadena.

En la previa de este encuentro, el vicepresidente del clúster de Pecán de la Argentina, Juan Pablo Passini, habló con «Lo Que Queda del Día« en Oíd Mortales Radio de Concordia sobre las expectativas que generó la confirmación de la apertura del mercado chino, la actualidad de la actividad pecanera en el país y los pormenores de la 11ª Jornada del Clúster de Pecán.

A las jornadas de Concordia se espera que asistan cerca de 250 personas vinculadas a la producción, industrialización y comercialización del pecán de Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y México. El Clúster de la Nuez Pecán, es la asociación que reúne a más de 120 actores de la cadena de valor del pecán de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Salta, Tucumán y Catamarca, y del que participan productores, viveristas, prestadores de servicios, asesores, procesadores, elaboradores y comercializadores con el principal objetivo de mejorar la competitividad del sector.

Passini contó que hacía siete años estaban detrás de la apertura del mercado chino para la exportación de nuez pecán y que la confirmación «genera una expectativa muy grande porque nos abre la puerta. Después tendremos que ver qué requisitos y qué procedimiento van a tener que seguir los establecimientos para inscribirse en el sistema de aduana china y cuáles son las exigencias del protocolo, pero lo esperábamos con ansias», destacó.

Dijo que «por las condiciones que tenemos podemos llegar con el producto en un momento de mayor consumo en China, que es el Año Nuevo Chino»

Destacó que la Argentina tiene para venderle a China «excelentes productos, cuenta con condiciones agroecológicas de las principales zonas productoras de una nuez grande, que es muy apreciada por los consumidores chinos. Y tenemos la gran ventaja que es producir en contra estación del hemisferio norte, donde se encuentran los principales productores a nivel mundial que son México y Estados Unidos», que concentran el 90% de la producción global.

Los números de la nuez pecán



Juan Pablo Passini reveló que la Argentina hoy produce entre 3500 y 4000 toneladas, «de las cuales un 70% se exporta y un 30% queda en un mercado interno regionalizado en las distintas provincias que abarca el sector pecanero».

«Por ahora no hay una industria estandarizada -destacó-, que muestre un producto que se regionalice y que esté en todas partes. Podés encontrar que quizás en una heladería de acá de Concordia, muy conocida, hay helado de nuez pecán y tal vez que en Paraná no está y en Paraná quizás te encontrás con alguna confitura de alguna especialidad por algún productor afín a alguna panadería en particular y está desarrollado».

«Hay productos que están dentro de economías regionales donde se produce, donde el productor con su remanente que no exporta trata de salir a un mercado interno que va en constante crecimiento», explicó.

Remarcó que el pecán es un cultivo que no lleva más de 15 a 20 años de desarrollo, no solo en Argentina sino a nivel mundial.

Acerca de cuál será la situación al abrirse mercados de alta de demanda, dijo que «la situación siguiente es empezar a mejorar la calidad de lo que producimos y el perfil del productor. Por eso estas jornadas técnico comerciales tienen ese afán de inculcar al productor nuevas mecánicas, nuevos procesos de producción, el entendimiento con el producto».

Insistió en que «es un cultivo a largo plazo, es nuevo y hay muchas plantaciones jóvenes que todavía no están ni en un 40% de su potencial». Remarcó que «tenemos mucho por delante, tenemos mucho por mejorar pero el potencial que tiene Argentina por calidad de suelo, calidad agroecológica, calidad de climas, diversidad de climas y algo no menor, el agua para poder hacer crecer la fruta».

Advirtió no obstante que el cultivo «tiene una adaptabilidad importante y tenemos un potencial enorme, tenemos muchas condiciones para seguir creciendo. Hay para mejorar, para seguir tecnificándose, para seguir aprendiendo y de esto nos valemos como asociación, como entidad y como ente de regulación».

«Lo Que Queda del Día« le preguntó si cuando todo el plantel de pecán esté produciendo a su máximo potencial va a seguir habiendo mercado, respondió que «abriendo por ejemplo el mercado chino, que era nuestro gran desafío, que es un desabastecedor nato, nunca lo vas a abastecer. Y si le gusta el producto y le sirve, lo va a comprar en grandes escalas, nunca le vas a igualar la vara. Cuando le decís 10 quieren 15, cuando le decís 15 quieren 20», graficó.

Comentó que «hoy me toca a mí estar dentro de la cadena de valor en la parte de viveros y se sigue plantando, la gente sigue invirtiendo, se sigue diversificando, no solo los productores sino inversores y también las mismas provincias a través de planes que están activando para darle una diversificación dependiendo de la zona y del perfil del productor».

Aclaró que «igualmente no es un cultivo que genera gran cantidad de fruta, no es que vas a saturar un mercado, con un producto como el pecán es muy difícil, del que la mitad es cáscara y la otra parte es comestible, es muy difícil de saturar».

«Pero no obstante, nosotros seguimos trabajando en ese abordaje territorial de ayudar al productor y de seguir traccionando para que día a día se mejore la producción, mejore la calidad, mejoren los estándares y podamos explotar el potencial enorme para los mercados externos», destacó.

Comentó que «hay otros mercados. Si bien al sudeste asiático se llegaba por intermedio de otros países, pagando aranceles quizás un poquito más caro y eso hacía que venga en detrimento del precio al productor, lo que estábamos haciendo es también abriendo otros mercados. También existe Europa, también existe Oriente Medio, también existe Rusia. Simplemente China sabemos que es un monstruo que te lleva todo».

Agregó que «desde el sector se trabajó mucho, de manera mancomunada, con distintos eslabones de la cadena para seguir abriendo nuevos mercados y se fueron abriendo y a veces encontraron mercados que quizás no son como el mercado chino, que es con cáscara pura y exclusivamente, sino que se abrieron mercados de pelado, donde uno le da un valor agregado a la producción, es otro precio, mucho mejor, tiene una plusvalía y eso hizo que volvamos a estar nuevamente competitivos con un montón de agregado de valor y y se adquieran maquinaria específica para pelado y procesado».

Comentó que se siguen sumando productores y se siguen expandiendo plantaciones que ya están: «están empezando a sentirle el gusto al cultivo, están empezando en esa producción escalonada y están expandiéndose, hay gente que está diversificando y que tiene proyectos productivos que son a 10, 15 años y van sumando en hectáreas no sólo acá sino en otras provincias y si bien Entre Ríos sigue manteniendo un liderazgo importante con respecto de otras provincias, hay provincias que ya están avanzando en estadíos de producción y en desarrollo».

Destacó que Entre Ríos tiene una participación de un 40% a nivel país y que hay provincias que están creciendo mucho: «el NOA está creciendo relativamente fuerte, Corrientes está creciendo en hectáreas con un plan de pecán de mejora competitiva con apoyo estatal y Santa Fe está por abrir uno».

Respecto de si existe en Entre Ríos algún plan de incentivo a la producción dijo que «todavía no, estamos atrás de eso. Estamos tratando de estabilizar los distintos eslabones de la cadena y a su vez tratar de identificarlos bien para poder desarrollar ese programa».

Mencionó que «Buenos Aires tiene un programa frutícola, no está muy aceitado todavía el tema pecán pero lo tienen otros cultivos y tranquilamente puede dar el paso». Corrientes tiene pocos productores pero con superficies importantes y «Córdoba no lo descuidemos, es un gigante que tiene una diversidad climática importante y una calidad de suelo y agua productiva que nos está sorprendiendo».

Diversificación



Contó Passini que la de nuez pecán es en un gran porcentaje una diversificación de producciones o de otras actividades «no es como el citricultor por ahí que es de raza pura o en la zona de San Pedro un productor de durazno de algún otro cultivo que sea puro y exclusivamente de la economía regional»

El ciclo de la nuez pecán es muy similar a cualquier cultivo frutícola con una sola cosecha anual que se empieza a dar desde esta fecha (otoño), desde el norte hacia el sur, por el clima, y termina mediados o fines de junio en Buenos Aires. «Va bajando la latitud pero tiene un rango de cosecha más o menos de 30, 60 días dependiendo de la velocidad y de lo que el clima acompaña», detalló.

La cosecha se puede hacer de distintas formas «de lo más rudimentario y básico que es manual, hasta tecnificar un gran porcentaje de la producción con el vibrado, el barrido y el levantado por recolector específico de cosecha».

Mencionó que «es un cultivo a largo plazo y recién estamos viendo las primeras producciones comerciales desde el año 6 en adelante y se va haciendo escalonado llegando a su máximo potencial entre el año 15 y 20 pero desde el año 6 en adelante ya empezamos a ver la rueda virtuosa del cultivo».

Respecto de la inversión, respondió «no sé si llamarla significativa, no deja de ser un cultivo intensivo, aunque no tanto como otros, como un cítrico, un durazno, un arándano pero tiene su manejo, de fertilización ya sea por suelo, sea foliar, tiene podas, tiene cosecha y tiene manejo de pastura»

Dijo que las densidades van desde el 10×10 tradicional, que son 100 árboles por hectárea, hasta alta densidad que están trabajando hoy marcos de 200, 250 plantas, 9×6, 9×5, 8×6. «Hoy se está trabajando mucho con la alta densidad», destacó. Expresó que «con ingenieros a cargo se está yendo a una pecanicultura de alta precisión».

A pesar de que «las realidades de algo a largo plazo son difíciles de ver», aseguró «es muy aceptado y las tasas de implantación anuales están oscilando entre las 700 a 900 hectáreas anuales a lo largo y ancho del país y hoy es el cultivo frutícola más implantado dentro de lo que es la parte intensiva».

El rendimiento con una hectárea de pecan, con una densidad de 10×10, se llega a unas 2 ó 2,5 toneladas de promedio. «A un precio de 3,50 a 4 dólares la tonelada con cáscara estamos hablando de una producción que está dando entre los 8 mil y 10 mil dólares anuales», expresó.

11ª Jornada del Clúster de Pecán



De todo esto se va a hablar en las jornadas que tendrán lugar esta semana en el Centro de Convenciones de Concordia.

«El miércoles va a empezar con una jornada a campo en Blueberries donde se va a abordar la temática para los asistentes sobre las distintas etapas de cultivo, los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de empezar una plantación de pecán y lograr un promedio de producción aceptable y en los tiempos correctos, con eso vamos a arrancar», destacó Juan Pablo Passini, vicepresidente del Clúster de Pecán.

Después, bajo la consigna de «Hacia una mirada integral de la cadena, se destacará el rol fundamental y estratégico que cumple cada eslabón de la cadena en el crecimiento y la prosperidad del sector. En torno a esta temática, se desarrollarán las charlas y actividades, para reflexionar sobre cómo podemos trabajar de manera más eficiente, colaborativa y sostenible».

Destacó que «todos los años venimos trayendo gente de distintos países que está hace muchos años trabajando en el cultivo, lo conoce muy bien, pero también hay que destacar que también tenemos actores nacionales que están trabajando mucho en las diversas zonas generando mucho material de lo que se está haciendo acá, material propio de nuestro país, de cómo se está desarrollando en las diversas zonas».

Al igual que en las ediciones anteriores, el evento contará con un completo programa de charlas y disertaciones en las que se abordarán temas institucionales, productivos, de mercados y comerciales, con una propuesta que promoverá aún más el intercambio y el debate entre los asistentes.

Este año se destaca la participación de Arsenio González, presidente del Consejo Mexicano de la Nuez, un profesional con una vasta trayectoria en el sector, con una gran relevancia empresarial e institucional. Así como también, la del nuevo presidente del Instituto Brasileño de Pecanicultura (IBPecan), Claiton Alfonso Wallauer y por primera vez habrá un productor peruano, el Ingeniero Ysmael García, que lleva más de 12 años en asesoramiento del cultivo de pecán en Perú.

Resaltó Passini que «también vamos a tener sponsors de no sólo metalmecánica Argentina sino la metalmecánica más importante del mundo del pecán y viene gente de Estados Unidos y de México a visitarnos y seguramente algún comercializador chino o algún representante de algún comercializador chino vamos a tener».

«Dentro de las charlas también vamos a tener virtuales con Sudáfrica, nuestro inmediato competidor y con el que tenemos muy buena vinculación y hemos hecho una visita recíproca al país el año pasado para ver cómo están funcionando ellos con su realidad muy similar a la nuestra en cuanto al hemisferio», reseñó.

Reveló que «va a ser en un formato 360, donde no va a ser el formato tradicional como si fuera un profesor explicando sino que se va a parar en el medio y alrededor de él se va a estar trabajando, va a ser en dos días. El último día lo vamos a partir a ese escenario en dos, donde va a haber una charla para plantaciones jóvenes que ya lo venimos impulsando desde el año pasado para gente de 1 a 5 años donde la temática es pura y exclusiva para el ABC del pecán para esa gente que tiene que iniciarse y que no tiene que fallar o tiene que tener el mínimo margen de error y para no aburrir al otro público tenemos desde la otra sala de conferencia vamos a tener gente trabajando en la temática de abordaje un poquito más compleja».

«Después se irán dando novedades dentro del sector, estamos tratando de involucrar más gente popular como sabrán Abel Pintos es un pecanero y está trabajando en un proyecto muy importante en Mercedes en la matera, del cual me siento parte porque de la parte empresarial estamos en vinculación con ello y la idea es tratar de incentivarlo un poco más para que él colabore con nosotros y hasta quizás sea un embajador nacional del pecán para empezar a traccionar todo lo que es el cultivo de manera estandarizada y hacer acciones comerciales derivadas que van a llevar al mercado interno del pecán a darle ese salto de calidad que estamos buscando», finalizó