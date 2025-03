Informaron sobre la actividad policial el rutas de la Provincia

En el marco del Operativo Verano Seguro ordenado por el jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, extrema las medidas de seguridad para brindar la mayor protección posible de todos los entrerrianos.

Prueba de ello, es el trabajo permanente que realizan en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

19/03/2025 – Puesto de Control Paso Telégrafo (Comparendo y Puesta a Disposición): En la fecha, siendo las 09:00 Hs. y en circunstancias en las que el personal se encontraba de operativo de prevención frente a esta dependencia (Ruta Nacional 12 km 646), se procede a la identificación de una persona del sexo masculino, que peatonalmente ingresaba a nuestra Provincia. Al solicitar la documentación de identificación personal y verificar en el Sistema MIMINSEG y SIFCOP; surge como novedad, que este masculino de 53 años, oriundo del Partido de San Miguel Provincia de Buenos Aires, tenía un pedido de Comparendo del Juzgado Correccional N° 2 de la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en el marco de la cusa por Robo. Seguidamente se pudo verificar la vigencia del pedido de comparendo, notificando al causante y continuando con las diligencias de rigor.

19/03/2025 – Puesto de Control Vial San Jaime (Secuestro Vehículo Automotor): En la fecha en horas de la mañana, el personal policial controla un automóvil marca Chevrolet Corsa DX- Classic de color amarillo, el cual era conducido por un masculino de 44 años de edad, domiciliado en La Falda, Córdoba. Seguidamente al verificar la documentación presentada y el dominio, se constata que la cédula de identificación del automotor no corresponde al vehículo interceptado. Luego de advertir esta anomalía se verifica que las chapas patentes colocadas en el rodado no corresponden al vehículo. Informada la situación a la Unidad Fiscal de Chajarí, se dispuso el correspondiente secuestro del automotor y de la documentación. Se procedió con Secuestros y Sin Detenidos, continuando las actuaciones judiciales en trámite.

20/03/2025 – Puesto de Control Vial Paso Cerrito (Secuestro Vehículo Automotor): En la fecha, siendo las 16:00 horas, personal policial de esta dependencia mientras realiza control vehicular frente a la misma, en el carril NORTE-SUR, de ingreso a la provincia, proceden a controlar un Vehículo, Marca Toyota, modelo Corolla 1.8, el cual, era conducido por un masculino de 40 años de edad, oriundo del Partido de Moreno (Buenos Aires). Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado en la Base de Datos Policiales SIFCOP y MINISEG, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VIGENTE DE FECHA 06/11/2019 solicitado por la Unidad Fiscal Criminal y Correccional N° 26 de C.A.B.A. Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí, quien dispuso el formal secuestro del vehículo, como así también la correcta identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y Sin Detenidos, continuando la Causa Judicial en trámite.

20/03/2025 – Puesto de Control Vial Bella Vista (Procedimiento Fitosanitario – Secuestro de bidones) En la fecha, siendo las 18: 30 hs. personal policial, llevó adelante un procedimiento por Infracción a la Ley N° 27279 (Sistema de Gestión Integral de Envases Fitosanitarios), dando intervención al Personal de Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia a cargo del Coordinador Marcelo Pérez.

En efecto, realizando controles generales en rutas, se constató que un rodado marca FORD, modelo TRANSIT, conducido por un masculino de 20 años de edad, oriundo de la de la Ciudad de Tala, provincia de E. R., llevaba en el transporte un total de (114) bidones de agroquímicos de 20lts (vacíos), (04) de estos con productos de limpieza, y (20) bidones de 5lts, (02) de estos con productos de limpieza.

En este sentido y siguiendo los lineamientos “Programa de Manejo Responsable de Envases Vacíos – Campo Limpio”, se presume que estos envases, no estaban siendo transportados a un Centro de Almacenamiento Transitorio. Por lo tanto, el traslado o comercialización de estos envases con otros fines y/o destinos se encuentra prohibido.

Es importante resaltar que la falta de gestión apropiada de los envases vacíos de fitosanitarios puede generar un riesgo para la salud pública tipificado en el Código Penal Argentino en su Art. 201°.

Procediendo de conformidad a lo establecido en el Art. 4° Inc. b,c,d y e, de la Ley 5654/75; Art. 208° del Código Procesal Penal; Art. 83 Inc. e) de la Ley 24449 y Art. 60 de la Ley 24051. Identificando al conductor y reteniendo los envases fitosanitarios encontrados, continuando con las actuaciones administrativas y la gestión ambiental de los envases.

21/03/2025 – Puesto de Control Vial Brazo Largo (Detención de Masculino con Pedido de Captura): En la fecha, siendo las 00:30 hs. personal policial del Puesto de Control Vial Brazo Largo, controla un vehículo, que ingresaba desde Bs. As. a la provincia, con destino a la ciudad de Mercedes Corrientes, siendo este un CITROEN modelo C4 5P, conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el cual, iba acompañado por tres (03) personas más; (02) dos femeninas mayores de edad y otro masculino mayor de edad. Controlado la documentación del vehículo no se encontró ninguna novedad, pero al controlar las personas en la Base de Datos Policiales SIFCOP, surge como novedad que uno de los masculinos que se movilizaba en dicho rodado, tenía un pedido de DETENCIÓN VIGENTE de fecha 01/03/2024 por el Juzgado de Instrucción N° 03 de Corrientes (Capital). Por dicho motivo se pone en conocimiento al Juzgado de Garantía N° 02 de la Ciudad de Gualeguaychú, quien ordena la Detención del masculino y el correspondiente traslado a la Jefatura de Islas del Ibicuy, dónde quedará alojado en calidad de DETENIDO y a disposición de la Justicia.

22/03/2025 – Puesto de Control Vial Paso Telégrafo (Constatación de Garrapatas en traslado de Hacienda): En fecha, siendo las 16.30 hs. se procede al control de un transporte de haciendo ingresando a la Provincia de Entre Ríos, proveniente desde la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, con destino a la Provincia de Córdoba; el mismo marca Scania modelo R400, remolcando acoplado, conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de Córdoba. Trasladando un total de 100 animales vacunos, lo que se verifica en la documentación. Al realizarse el control de los animales vacunos por parte del personal de Brigada Abigeato, se constata a simple vista la presencia de garrapatas sobre los animales transportados. Ante esta situación, se da inmediata intervención a personal de SENASA., quienes formalizan el acta de constatación e infracción pertinente, haciendo regresar el transporte y su carga, al lugar de origen.

23/03/2025 – Puesto de Control Vial Bella Vista (Secuestro Vehículo Automotor): En la fecha, siendo las 10:00 hs., frente a dependencia, se controla un vehículo que circulaba hacia el sur, siendo marca HONDA, modelo CIVIC EXS, conducido por un masculino de 38 años de edad, oriundo de Ezeiza, Provincia de Bs. As. – Seguidamente se controla la documentación del rodado y el dominio, no surgiendo novedad. Ampliando la verificación, se pudo observar que la numeración de chasis no se encontraba estampada en lugar de fábrica, motivo por el cual se da intervención al Verificador Policial quien confirma la anomalía, novedad que se comunica al Fiscal en Turno, disponiendo el formal SECUESTRO del rodado y la correcta identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y Sin Detenciones.

23/03/2025 – Puesto de Control Vial Brazo Largo (Pedido de Captura Vigente) En la fecha, siendo las 13:30 horas y en circunstancias del Operativo de Control en Rutas, se detiene la marcha de un vehículo, el cual ingresaba a la provincia, con destino a la ciudad de Gualeguaychú, marca Chevrolet modelo Agile, conducido por un masculino de 32 años de edad, domiciliado en la Localidad de Roque Pérez – Provincia de Buenos Aires; siendo acompañado por cuatro (04) personas más, siendo éstos (01) un masculino y (03) tres femeninas mayores de edad.

Una vez cursados sus datos en la Base de Datos Policiales SIFCOP, surge como novedad que uno de los masculinos que se movilizaba como acompañante, tenía un Pedido de DETENCIÓN de fecha 14/11/2024 por el Juzgado de Garantía Nº 02 – Concepción del Uruguay en el marco de una causa por LESIONES LEVES DOLOSAS CALIFICADO, VIOLENCIA DE GÉNERO y DESOBEDIENCIA». Por dicho motivo se pone en conocimiento al Juzgado de Garantía N° 02 de la Ciudad de Gualeguaychú quien dispone la correspondiente Detención. Quedando alojado en la Jefatura Departamental Gualeguaychú a disposición de la Justicia.

23/03/2025 – Puesto Control Vial Viale (Procedimiento Infracción Ley de Carne N°7292/84): En la fecha, siendo las 11 hs. personal del Puesto de Control Viale, realizando operativo de control en rutas, sobre Ruta Nacional 18 – Km. 60 e intersección con Ruta Provincial 32, se controla un Camión Scania, modelo P310 B6X2, conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de la Provincia de Santa Fe; el transporte se movilizaba desde Santa Fe, hacia la localidad de San José – Colón – Entre Ríos. Se pudo constatar que llevaban más de 61 kg. entre productos y subproductos cárnicos (vacuno, aviar, chacinados). Sin los remitos correspondientes. Es por ello que se da intervención Personal Policial de la Dirección Gral. de Prevención de Delitos Rurales y la médica veterinaria, procediendo al Decomiso y desnaturalización de dichos productos por Infracción a la Ley Provincial de Carnes 7292/84 y Decretos reglamentarios 2285/84, 6325/82 y 6859/88.

20-03-2025 – (Jornada de Capacitación) El personal policial de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, junto al personal policial de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, participaron de una Jornada de Capacitación destinada a fortalecer los controles fitosanitarios en rutas y zonales rurales.

El encuentro se desarrolló en el Departamento La Paz, en las instalaciones de la Cooperativa Agropecuaria La Paz Limitada. Esta capacitación se enmarca en el “Programa de Manejo Responsable de Envases Vacíos – Campo Limpio”, la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y el acompañamiento de www.calp.coop + LAPAZ.Coop.

La capacitación estuvo a cargo de la Ing. Gabriela Joubert de la Sec. De Ambiente; la Ing. Gabriela Zermatten, responsable del Programa Campo Limpio y el Dr. Osvaldo Fernández de la Secretaría de Ambiente de E.R.

Debiendo resaltar que nuestra provincia, se encuentra adherida a la Ley Nacional N° 27.279 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios. En consecuencia, los envases vacíos de productos fitosanitarios deben ser enviados del usuario a un Centro de Almacenamiento Transitorio. Por lo tanto, el traslado o comercialización de estos envases con otros fines y/o destinos se encuentra prohibido.

De igual manera, la falta de gestión apropiada de los envases vacíos de fitosanitarios puede generar un riesgo para la salud pública tipificado en el Código Penal Argentino en su Art. 201°.

En este sentido, la Policía de la Provincia de Entre Ríos, continúa con su permanente programa de capacitación buscando una mejor calidad del servicio y la protección de todos los entrerrianos.

Durante este fin de semana, se registraron (14) seis siniestros viales, resultando las personas involucradas; (07) sin lesiones, (05) con lesiones leves, (01) persona con lesiones graves. (01) siniestro con animales sueltos, sin personas lesionadas.

Además, se realizaron controles de alcoholemia ininterrumpidos en toda la provincia, dando como resultado general entre todos los puestos camineros un total de 3.933 controles, de los cuales (31) treinta y uno, resultaron POSITIVOS para la prueba de ALCOHLEMIA. Debiendo recordar que en la Provincia de Entre Ríos rige el concepto de “Tolerancia Cero” según la Ley Provincial N° 10.460 “Alcoholemia Cero” en todo el territorio provincial con el objeto de disminuir el número de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

Nos resulta importante resaltar que en términos preventivos y de control permanente, en lo que va de este año 2025, la DGPSV de la Policía de Entre Ríos, lleva un total de 147 (Ciento cuarenta y siete) vehículos secuestrados por diversas causas, tales como Pedidos de secuestro vigentes, dominios y/o documentación apócrifa, adulteración de numeración de Motor y/o chasis. Un total de 11 (diez) armas de fuego secuestradas y 30 (treinta) detenidos.

Desde el día viernes 21/03/25 hasta el 24/03/25, se registraron desde los distintos puntos de la provincia, un ingreso estimado de 57.446 vehículos y un egreso de 44.242 vehículos.