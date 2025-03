Hasta cuando? Detectan nuevos robos de placas en el Cementerio Municipal

Días pasados dábamos la información sobre los robos de placas y floreros metálicos en el Cementerio Municipal de Concepción del Uruguay.

Lamentablemente la situación parecería seguir igual y los damnificados se siguen sumando, día a día.

“Ayer fui al Cementerio a la tumba de mi abuelo y me encontré con la lamentable noticia de que nos habían robado la placa. Observando el lugar, me di cuenta que no era la única que faltaba y fui a reclamar a la oficina. Como era de esperar, en esta no me dieron la solución, pero me dijeron que haga pública la denuncia y que mientras más viral se haga en las redes eso podría llevar a que se busque una solución”, dijo un vecino que fue víctima de otro de los tantos robos.

Según señaló el damnificado, el personal designado en esta Área es muy corto y los empleados no pueden con todo y las 8 hectáreas que abarca.

El denunciante dijo que le explicaron que hay noche en las que no hay sereno y vigilancia, y esto es terreno muy propicio para estos profanadores.

Las denuncias se siguen presentando, es de esperar que los “socios” de estos delincuentes, llámense compradores, sean detectados y de esa manera se evite o dificulte el mercado ilegal de metales en la ciudad.