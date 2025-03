El Soever se interiorizó sobre la articulación de Vialidad con los Municipios

Dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Viales (Soever) se reunieron con autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para dialogar sobre las recientes declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio y versiones periodísticas en torno a un nuevo esquema de articulación entre vialidad y los municipios para el mantenimiento de la red caminera provincial.

El encuentro estuvo encabezado por el director Administrador de la DPV, Exequiel Donda, y el secretario General del Soever, Juan Carlos Lallana.

Desde el sector gremial, se consultó sobre el alcance de este esquema de trabajo y su impacto en las tareas de los trabajadores viales, así como en el presupuesto de la DPV, el uso de la maquinaria vial y la afectación de recursos.

Las autoridades de vialidad expresaron que no se verán afectados los recursos del organismo, como tampoco la mano obra. A su vez explicaron que está iniciativa intenta coordinar con los municipios el mantenimiento de caminos cercanos a los centros urbanos.

Se trata de caminos rurales y vecinales que quedarían bajo la gestión de los municipios. Muchos de estos trazados no se encontraban inventariados y fueron recientemente relevados por la DPV, incorporándolos a la red caminera que ya conserva el organismo.

Asimismo, los directivos de vialidad aclararon que esta transferencia de tramos de caminos no será compulsiva, sino que cada municipio deberá manifestar su voluntad de asumir la responsabilidad y firmar convenios para brindarles mantenimiento. La DPV, por su parte, se encargará de la fiscalización de las obras. También aseguraron que el presupuesto actual de vialidad no se verá afectado, ya que continuará recibiendo el 50% del Impuesto Inmobiliario Rural destinado a caminos rurales, mientras que las nuevas intervenciones de las Comunas serán financiadas con el 50 % restante de dicho impuesto.

Otro punto de análisis del encuentro fue la incorporación de personal en las áreas operativas del organismo. Se destacó que, para garantizar una conservación óptima de los caminos, se requiere un trabajador vial por cada 12 kilómetros de camino mantenido. En este sentido, el sector gremial, volvió a proponer la implementación del “Régimen del Aprendiz”, contemplado en el Convenio Colectivo de Trabajo, que permite la capacitación y formación de jóvenes para dotar a la DPV de recursos humanos especializados. Se acordó avanzar en gestiones conjuntas con autoridades del Gobierno Provincial para la implementación de este régimen.

Además, se abordó la necesidad de fortalecer con maquinaria a Vialidad. Las autoridades informaron que se están realizando gestiones para la adquisición de nuevos equipos y que, en paralelo, se trabaja en la reparación y recuperación de la maquinaria existente para mejorar la operatividad y optimizar los recursos destinados al mantenimiento de los caminos.

Junto al titular de vialidad y los dirigentes del gremio, participaron en la reunión el secretario Adjunto del Soever, Ariel Landra; el secretario Gremial, Nelson Acosta; y el secretario de Acción y Obra Social, Juan Cruz Lallana. En representación de la DPV, estuvieron presentes el director Subadministrador, Alfredo Bel, y el asesor Técnico, ingeniero Horacio Centeno.