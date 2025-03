El Lobo desde las 17 en Rafaela

Gimnasia visita hoy a 9 de Julio de Rafaela por la fecha tres del Torneo Federal A. en el estadio «Germán Soltermam» de 9 de Julio con Francisco Martín Acosta como DT. El Lobo viene de empatar ante Defensores de Belgrano y será su segunda salida en el Torneo. El programa completo es el siguiente

17:00 9 de Julio – Gimnasia. Árbitro: Francisco Martín Acosta (Santiago del Estero).

15:30: Def. Belgrano vs. Independiente (Chivilcoy). Árbitro: Luis Damián Martínez (San Rafael)

16:00: Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) vs. Sp. Ben Hur. Árbitro: Diego Saúl Novelli (Tandil)

16:00: El Linqueño vs. Douglas Haig. Árbitro: Fernando Omar Marcos (Bahía Blanca)

18:00: Sportivo Belgrano vs. Sportivo Las Parejas. Árbitro: Mauricio Exequiel Martin (Tucumán)