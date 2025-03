El Lobo debuta como local en el Federal A

Gimnasia recibe el domingo a Defensores Belgrano de Villa Ramallo por la segunda fecha del Torneo Federal A, tras un debut con victoria el pasado domingo. El sanjuanino Pablo Federico Núñez será el árbitro del encuentro que se jugará desde las 15.30

Tres encuentros de la Zona tres van el domingo:

16:00: Independiente (Chivilcoy) vs. El Linqueño

Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti (Río Colorado)

16:30: Douglas Haig vs. Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy)

Árbitro: José Díaz (Villa Mercedes)

19:30: Ben Hur vs. Sp. Belgrano

Árbitro: Luis Damián Martínez (San Rafael)

El miércoles 26 se medirán, desde las 21:00, Árbitro: Guillermo Adrián González (Resistencia)