DNV elegiría el peor de los finales para Caminos del Rio Uruguay.

Debido a la negativa de las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad a dar soluciones a los planteos realizados por Caminos del Río Uruguay S.A., la empresa concesionaria se ve en la obligación de informar a la comunidad que, a partir del 8 de abril del corriente, fecha en que se vence la concesión, el Gobierno Nacional deberá ocuparse de la operación integral del corredor lo que abarca la Autopista del Mercosur, la Ruta 174 (Conexión Rosario-Victoria), y las otras rutas que actualmente se encuentran a cargo de CRUSA. Así como también deberá resolver cuál será el destino de los trabajadores involucrados.

Frente a esta situación y a pesar de los esfuerzos de CRUSA por encausarla, la empresa advierte que el Estado Nacional no cuenta actualmente con la capacidad operativa ni recursos económicos para asumir la gestión del corredor. Llama la atención que no haya considerado otras alternativas que sean menos nocivas para los usuarios y los trabajadores de Caminos del Río Uruguay, empresa que opera el servicio.

Esta tesitura, difícil de explicar, se traduce también en la decisión de la DNV de no acordar una prórroga de la concesión, con tarifas lógicas, para garantizar, cuanto menos, los servicios básicos que CRUSA ofrece a los usuarios. Que las rutas queden desatendidas, es un escenario insólito y grave que podría traer consigo consecuencias dañosas y responsabilidades. Por ejemplo, CRUSA se ocupa hoy de que la traza esté cubierta por servicios de ambulancias y unidades de auxilio mecánico, que intervienen en caso de accidentes o desperfectos de los vehículos. Este punto de seguridad es importante, dada la gran extensión del trazado de casi 700 kilómetros.

CRUSA opera frente a situaciones de emergencia que se presentan en el corredor y además cuenta con maquinaria pesada para retirar camiones u obstrucciones en la calzada cuándo las mismas afectan al tránsito, evitando el colapso del sistema de rutas. Nada de esto estará disponible a partir del 8 de abril.

Cabe destacar que Corredores Viales S.A., la empresa estatal que opera rutas , ha comunicado en reiteradas ocasiones que no puede asumir la responsabilidad de hacerse cargo de la concesión por cuestiones operativas y económicas. El Gobierno a pesar de disponer de esta información, ha decido continuar adelante con su decisión, librando a su suerte a los usuarios.

Todo este proceso, como ya ha reiterado CRUSA, deja en vilo a más de 500 trabajadores y sus familias. Se pierde empleo por las decisiones de quien genera el problema y al mismo tiempo pretende desentenderse de él. Es hora de que el Gobierno recapacite …