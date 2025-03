Colón: Condena efectiva por delitos contra la propiedad

Se llevó a cabo días pasados la audiencia de procedimiento abreviado, en la cual el juez de Garantías de Colón, doctor Jesús Penayo Amaya, condenó a acusado de robos.

El magistrado resolvió hacer lugar a la solicitud de las partes y declaró que Cristian Daniel Zapata alias «Pololo», es autor penalmente responsable de los delitos de “Encubrimiento por receptación sospechosa, hurto simple” -cuatro hechos-, en concurso real entre sí y coautor penalmente responsable del delito de “Hurto agravado”, todos en concurso real entre sí -arts. 42; 45; 55; 277 inc. 1 ap. c), 162 y 163 inc. 4 del Código Penal.

De esta manare Zapata fue concdenado a la pena de tres años de prisión de ejecución efectiva, pena que comenzará a ejecutarse una vez que adquiera firmeza la presente en la Unidad Penal que indique el Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Asimismo, prorrogó la prisión preventiva que viene cumpliendo Zapata hasta tanto quede firme la sentencia. La investigación estuvo a cargo de la Dra. Micaela Di Pretoro, Fiscal Auxiliar nro. 1