Basta!!!: Hartos de los ataques a pedradas colectivos urbanos cambian su recorrido

Siempre lo mismo. Por culpa de la estupidez de algunos, pagan todos. Los responsables de la empresa de colectivos urbanos “Uruguay Bus”, que cumple servicio por el Barrio Zapata de Concepción del Uruguay, decidieron cambiar su recorrido a raíz de los constantes ataques de los cuales son blanco a diario. Hoy una pasajera resultó lesionada y temen algo más grave.

Según señalaron los dueños de la línea urbana, los ataques a pedradas a las unidades en su paso por el Barrio Zapata (norte de la ciudad), se siguen sucediendo y nadie hace nada por evitarlo.

“En la última semana nos van rompiendo al menos 10 vidrios de las unidades de pasajeros y este miércoles fueron dos nuevos ataques. Uno por la mañana y otro por la tarde, en uno de los cuales una joven pasajera resultó lesionada en inmediaciones de Allais y Magaldi. Por suerte no fue grave y no quiso radicar la denuncia, pero estamos cansados de esto y tememos no solo por los daños, sino por la integridad de nuestros choferes y pasajeros”, señaló el señor Leonardo Casas.

No pasarán más

Ante esta situación, hartos de las pédidas y los riesgos, los responsables de esa línea de colectivos tomaron la drástica determinación de dejar de pasar por el Barrio Zapata, con lo que esto representa para los buenos vecinos que hacen uso de este transporte, quienes deben pagar por culpa de un puñado de inadaptados que se divierten haciendo el mal.

Estos actos de vandalismo irracional, llevan a que este jueves por la mañana, la línea Zapata recorra por última vez esas calles y desde la tarde en adelante, los colectivos cambiarán su recorrido llegando solo hasta la esquina de bulevar 12 de Octubre y Dr. Lacava, por lo que quienes deban abordar estos colectivos deberán ir hasta este punto.

De acuerdo a lo que cuentan los choferes de la línea, en su mayoría los autores de estos ataques son menores, los que se ocultan tras arrojar las piedras al paso de las unidades. Lamentablemente, los padres de estos chicos, parecen no aportar nada para corregir sus conductas, más allá de que también seguramente se verán perjudicados por la falta del servicio.