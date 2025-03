Avioneta con cocaína en Entre Ríos: nuevas revelaciones sobre Miss Bolivia que fue detenida

Hace un mes, un avión Cessna 210 aterrizó de forma inesperada en un campo en el sur entrerriano. El propietario de la tierra, al ver la aeronave estacionada en su propiedad, no dudó en llamar a la Policía de Icicuy.

En el interior de la misma, las autoridades hallaron 359 kilos de cocaína. Tras un rastreo, los investigadores lograron capturar a los implicados: Carlos Costas Días, un brasileño de 53 años, y Jade Isabela Callaú, ex Miss Belleza de Bolivia, de tan solo 21 años.

Chabela, como se conoce a la joven, lleva ya cuatro semanas detenida en el Pabellón 1 de la cárcel de Ezeiza, donde comparte celda con otras dos mujeres.

Su madre, Patricia Barriga, pudo visitarla cinco días seguidos entre jueves y lunes en lo que se conoce como “visita extranjera”, debido a que Jade es una reclusa de otro país. Sin embargo, Patricia no podrá volver a verla hasta dentro de 30 días.

El apoyo incondicional de la madre

«Llegué a Buenos Aires con muchos nervios, temores y dudas, y debo confesar que me vuelvo a Bolivia con el dolor de ver a mi hija detenida, pero con la tranquilidad de que la vi bien y saber que es inocente. Antes de verla y hablar con ella dudaba de su palabra, lógicamente, por todo lo que se decía, pero hoy pongo las manos en el fuego, no tengo la más mínima duda de que Chabe no tiene nada que ver«, aseguró Patricia Barriga.

Según la madre de la joven, su hija había mantenido durante más de un año una relación con Carlos Costas Días, el piloto del avión involucrado en el tráfico de drogas. La madre reveló detalles sobre la relación, calificándola como “tóxica” y afirmando que, pese a las advertencias de su familia, Chabela siempre volvía con él. Patricia considera que su hija fue “atrapada” por un hombre violento y narcotraficante que, en su opinión, “la manipulaba y la amenazaba”.

«Él es un psicópata, violento y narcotraficante que ya había tenido una condena en Brasil, se escapó a Bolivia y se cambió la identidad. Su verdadero nombre es Leonardo Monte Alto», añadió.

Patricia no ocultó su dolor y enojo al recordar el sufrimiento de su hija, quien le confesó que fue obligada a participar en el vuelo con la carga de droga. «Mami por favor, perdóname, perdóname, tenías toda la razón, pero no pude escapar de esa relación. Tenía mucho miedo, estaba amenazada de muerte por él y fui obligada a acompañarlo, no tenía opción«, le suplicó Chabela en el encuentro que ambas tuvieron en la cárcel de Ezeiza.

La implicancia de Jade Isabela Callaú en el narcotráfico

El caso de Jade Isabela tomó una mayor relevancia debido a las sospechas sobre su posible vínculo con el narcotráfico boliviano. Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, señaló que se investiga si Jade podría ser hija de un influyente jefe narcotraficante de Bolivia. Sin embargo, Patricia Barriga rechazó rotundamente esta acusación, explicando que su familia es humilde y que nunca tuvo relación con el crimen organizado. «¿Hija de un influyente jefe narco? No se puede creer. Nosotros somos humildes, yo tengo mi almacén y alquilo la casa donde vivo. Y el supuesto jefe narco, mi marido, trabaja en el sector de vigilancia en la intendencia de San Borja. Nos conocen todos», explicó visiblemente dolida.

La madre de Jade mostró su inconformidad por las acusaciones y lamentó cómo su hija ha sido «ensuciada gratuitamente». «Mi hija se equivocó, pero se equivocó en la elección de pareja, porque ella no es narcotraficante, la obligaron y estoy casi segura de que tampoco ha probado droga alguna», afirmó Patricia, quien además relató cómo había sido testigo de la violencia de Costas Días, con quien su hija mantuvo una relación de la que no podía escapar. «Le pegó cuando ella lo abandonó… Se volvió loco, estaba hecho un demonio y la golpeó a ella y a mí cuando intervine para ayudarla. El 16 de diciembre hicimos la denuncia, la policía ordenó una perimetral, pero él siguió hostigándola», contó la madre.

La defensa legal y el futuro incierto de Chabela

Carlos Costas Días, ex pareja de Jade, también permanece detenido en Ezeiza, acusado de narcotráfico y con una denuncia por violencia de género. La defensa de Chabela está centrada en desvincularla de él, lo que podría resultar clave para reducir su condena. «Tengo la denuncia y un video que ayudarán a desenmascarar a este delincuente. Mi abogada quiere desvincularla de él, para no ir los dos al mismo juicio», explicó Patricia.

Aunque la situación judicial de su hija sigue siendo incierta, Patricia se mostró esperanzada al ver a Chabela en condiciones físicas y emocionales aceptables, dentro de lo que implica estar en prisión. «Me dice mi hija que come bien, que tiene dos amigas, que la tratan bien y que está por empezar varios talleres, además de hablar con una psicóloga semanalmente», relató la madre, quien también destacó la importancia de continuar luchando por su libertad.

Mientras Patricia regresa a Bolivia, sabe que su hija aún enfrentará un largo proceso judicial, pero no pierde la esperanza. «Mi hija será sentenciada, pero tenemos que lograr la menor condena posible«, concluyó. Fuente EL ONCE (Con información de Clarín)