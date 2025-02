Volkswagen presenta el Nuevo Nivus

Volkswagen lanza el Nuevo Nivus, un SUV con un rediseño único que se presenta con grandes actualizaciones de equipamiento, más seguridad y adelantos tecnológicos con aplicaciones de mucha utilidad para los clientes.

El Nuevo Nivus es el primer Volkswagen con la nueva tecnología "Mi VW Connect" donde ahora el vehículo esta más conectado con el usuario ofreciéndole soluciones innovadoras en tiempo real.

Nivus es un sinónimo de tecnología, diseño, vanguardia y ya está disponible en todos los concesionarios Volkswagen del país.

Volkswagen Argentina anuncia el lanzamiento del Nuevo Nivus, uno de los exitosos integrantes de la familia SUVW, que se presenta con moderno rediseño y una propuesta de equipamiento diferencial en su segmento con muchas novedades y nuevos

adelantos tecnológicos que ofrecerán innovadoras soluciones para los usuarios en tiempo real. El Nuevo Nivus es el primer VW equipado con “Mi VW Connect”, donde ahora el vehículo estará más conectado con el usuario ofreciéndole distintas aplicaciones de mucha utilidad.

Estrena dos nuevas versiones, a diferencia de su predecesor, ofreciendo en total cinco niveles de equipamiento que se adaptan a los clientes más exigentes. El Nuevo Volkswagen Nivus ya está disponible en los concesionarios oficiales de la marca.

Fabricado en Brasil, el Nuevo Volkswagen Nivus sigue siendo el SUV ideal para los clientes más audaces y sobre todo para los que buscan un vehículo moderno con un diseño sin igual, prestaciones y equipamiento único en su segmento.

Mi VW Connect

El Nuevo Nivus estrena nuevas tecnologías que harán de este vehículo el compañero ideal para disfrutar todos los días, ya que está equipado con el nuevo “Mi VW Connect” transformándolo en el vehículo con mayor conectividad de su categoría y en el primer auto conectado de Volkswagen en Argentina.

¿Cómo funciona?

A través de la App “Mi VW Argentina”, posteriormente registrándose y vincular su “Smartphone” con el vehículo, el usuario tendrá la posibilidad de disfrutar de 15 diferentes funcionalidades que ofrece el Nuevo Nivus equipado con “Mi VW Connect”. En términos de seguridad, el usuario puede ver la última localización del vehículo como así también su ubicación en tiempo real. Se puede establecer un control perimetral y un límite de velocidad donde, en caso de que no sean respetados, una instantánea notificación llegará al teléfono del usuario como así también en caso de que se active la alarma antirrobo. Se puede activar también un “Modo estacionamiento” para que el vehículo emita una alarma en caso de que el mismo se ubique fuera de la localización del estacionamiento elegido.

Con respecto a otras funcionalidades de interacción de “Mi VW Connect” con el usuario, este podrá desde la App, bloquear y desbloquear el vehículo, hacer sonar la bocina y activar las balizas, revisar el estado del auto en cualquier momento, evaluar datos del último viaje y ofrece la posibilidad de agendar servicios con el concesionario de su preferencia de manera online, entre otras aplicaciones.

Sin duda, “Mi VW Connect”, es una herramienta que los usuarios del Nuevo Volkswagen Nivus podrá disfrutar desde la palma de su mano ofreciendo mucha información y conectividad como nunca ofrecía un Volkswagen.

Cabe destacar que la conectividad estará disponible únicamente para las versiones “Comfortline”, “Highline” y “Outfit”

Versiones y equipamiento

Se presenta en cinco diferentes versiones llamadas “170TSI MT”, una nueva versión “Trendline 200TSI AT”, “Comfortline 200TSI AT”, “Highline 200TSI AT” y la nueva opción llamada “Outfit 200TSI AT”, siendo ésta la versión tope de gama. Todas variantes del Nuevo Nivus incluyen motorizaciones turbo y los últimos adelantos tecnológicos de la marca.

Todas las versiones del Nuevo Nivus incluyen los nuevos faros delanteros con tecnología “VW LED”, luz de marcha diurna integrada y las versiones “Highline” y “Outfit” cuentan adicionalmente con la nueva grilla frontal “LED” iluminada que, junto con un nuevo y rediseñado paragolpes, imprimen un sello distintivo del modelo.

En la parte posterior se distingue un nuevo conjunto lumínico unido por la novedosa línea “LED” trasera que conecta los faros con el emblema de la marca. A su vez, el paragolpes trasero también fue renovado incorporando retrorreflectores verticales y una mayor superficie en color carrocería.

Su interior incluye materiales y acabados mejorados para que la experiencia de manejar el Nuevo Nivus sea inolvidable.

170TSI MT

Esta versión de entrada de gama sorprende por su amplio equipamiento ofreciendo el motor 170 TSI combinado con una caja manual de 5 velocidades y ahora con

101CV, sumando 6CV más que su predecesor. Cuenta entre su equipamiento destacado, con “VW PLAY” de 10´ con “Wireless App Connect”, un tablero digital de 8´, volante multifunción revestido en cuero, sensor de estacionamiento trasero con cámara incorporada, control de velocidad crucero, 2 puertos USB tipo C y llantas de aleación de 16´. Su interior incluye materiales y acabados mejorados para que la experiencia de manejar el Nuevo Nivus sea inolvidable en todas sus versiones.

Trendline 200TSI AT

Esta nueva versión del Nuevo Nivus esta equipada con el motor 200TSI de 116CV, caja automática de 6 velocidades y frenos a disco en las 4 ruedas para un manejo aún más placentero y seguro. A diferencia de la versión “170TSI MT” agrega apoyabrazos central, salidas de aire para las plazas traseras y 2 puertos USB tipo C traseros para poder conectar cualquier dispositivo dentro del vehículo.

Comfortline 200TSI AT

La versión “Comfortline 200TSI AT” agrega detalles de equipamiento que ofrecen al usuario mayor conectividad e interacción con el vehículo. Desde esta versión el Nuevo Nivus está equipado con “Mi VW Connect”, cargador de celular inalámbrico, “VW PLAY” conectada, volante multifunción con levas incorporadas, sensor de lluvia y de luz, sistema de apertura sin llave y arranque con botón “Keyless Entry & Go” y espejo retrovisor interior con sistema antideslumbrante.

Highline 200TSI AT y Outfit 200TSI AT

Las versiones que completan en su máxima expresión el equipamiento del Nuevo Volkswagen Nivus se llaman “Highline 200TSI AT” y una exclusiva versión llamada “Outfit 200TSI AT” que se incorpora a partir de esta renovación del modelo.

Estas opciones de equipamiento sorprenden desde el primer contacto ya que a simple vista se distingue en el frente la nueva grilla frontal LED iluminada que une los faros delanteros e imprime un sello inconfundible de Volkswagen y nuevas llantas de aleación de 17´ con un moderno diseño. Estas versiones incluyen un tablero 100% digital llamado “Active Info Display” de 10,25, “VW Play” conectada y también “Mi VW Connect” para mayor interacción con el usuario. En su interior se distinguen los nuevos asientos tapizados en cuero ecológico y nuevos materiales interiores que transmiten mayor confort a bordo. En términos de seguridad suman diferentes asistentes a la conducción, que lo distinguen en su segmento, como el freno autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo, “Travel Assist”, “Lane Assist”, detector de punto ciego con asistente trasero de tráfico cruzado, sensores de estacionamiento delanteros y traseros con cámara multifunción e indicador de presión de los neumáticos y espejos retrovisores exteriores ajustables y rebatibles eléctricamente.

La versión “Outfit” por su parte se distingue con tapizados de asientos con logo “Outfit”, llantas de 17´oscurecidas y tanto las carcasas de los espejos, las barras de techo, las manijas de las puertas y el techo del vehículo se ofrecen en color negro imprimiendo sofisticación y detalles únicos para esta versión de lanzamiento.

Martín Massimino, Director Comercial del Grupo Volkswagen Argentina, sostuvo: “El Nuevo Nivus se renueva y ofrece ahora una interacción mucho más cercana con el usuario ya que inaugura “Mi VW Connect”, siendo el primer VW equipado con esta nueva tecnología. El Nivus siempre propone sofisticación y equipamiento que se distingue en su segmento y estoy seguro de que es un producto que ofrece todo lo necesario para cumplir con las expectativas de los clientes”.

El Nuevo Nivus está disponible en siete diferentes colores llamados “Blanco Cristal”, “Negro Universal”, “Gris Platino”, “Gris Volcán”, “Rojo Sunset” y los nuevos colores “Gris Titanio” y “Azul Turbo”.

Exclusivamente para la versión “Outfit” están disponibles los colores “Azul Turbo”, “Gris Titanio”, “Gris Volcán” y “Blanco Cristal” con techo contratado en color negro.

El modelo tiene los siguientes precios según versión:

Nuevo Volkswagen Nivus 170TSI MT: $30.179.700.-

Nuevo Volkswagen Nivus Trendline 200TSI AT: $32.035.500.- Nuevo Volkswagen Nivus Comfortline 200TSI AT: $33.893.300.- Nuevo Volkswagen Nivus Highline 200TSI AT: $36.596.900.- Nuevo Volkswagen Nivus Outfit 200TSI AT: $37.451.300.-

El Nuevo Volkswagen Nivus incluye el primer servicio bonificado, la mano de obra del segundo y tercer servicio bonificada y ya está disponible en toda la red de concesionarios Volkswagen del país.